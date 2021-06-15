УСС – элитные подразделения из Украины на службе императора Франца Иосифа

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15 июня 2021, 09:38 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Украина долгое время пребывала в составе Австро-Венгерской империи. Особенно это касалось её западной части. Местные жители поддерживали австрийское правительство и с охотой соглашались на военную службу. Во время Первой Мировой войны был сформирован целый Украинской легион, получивший название УСС (Украинские Сечевые Стрельцы). Вооружены они были в основном австрийским и германским оружием. Впервые легион образовался ещё в 1913 году. В его основе лежали галицкие националистические товарищества. Ещё до начала Первой Мировой, в Западной Украине стали проявляться особые клубы, собиравшие в основном украинскую молодёжь. Людей обучали воинскому ремеслу, навыкам выживания и готовили их для дальнейшей борьбы с врагом на Востоке. Ненависть к русским считалась там обыденным явлением.

Первым руководителем так называемых Украинских добровольцев стал Владимир Старосольский, будущий министр УНР. Его заместителем был назначен Дмитро Катамай, позднее получивший звание старшины. В январе 1914-го в городе Львов было сформировано очередное товарищество, получившее название Украинские Добровольцы II. Кроме вышеупомянутых организаций, возникла третья группировка под именем Добровольческий Курень. Она была создана при протекции товарищества «Сокол». После начала Первой Мировой, все националистические организации Украины поддержали императора Франца Иосифа в его противодействии России. Образованная Украинская рада призывала местную молодёжь встать под знамёна Добровольческого Легиона. После провозглашения манифеста, практически все молодые люди из Галиции и других областей Западной Украины, поспешили записаться в армию. Формирование самого Легиона происходило во Львове.

3 сентября 1914 года Украинский Добровольческий Легион присягнул на верность Францу Иосифу и Австро-Венгерской империи. Он подчинялся министерству обороны из Вены и входил в состав Ландвера, второочередных военных формирований. После прохождения подготовки в учебных центрах, бойцы были записаны в состав 130-й и 129-й бригад, а также в 55-ю пехотную дивизию Австро-Венгрию. В Добровольцах служили не только мужчины, но и даже девушки. В истории были отмечены несколько командиров, принадлежавших к прекрасному полу. Одной из таких женщин стала фельдфебель Елена Степанив, впоследствии прославившаяся как военный историк. В правительстве Вены тут же поспешили отправить украинских фанатиков на фронт для дальнейших боевых операций. Свой первый бой так называемые «Украинские Сечевые Стрельцы» (или УСС) провели против кубанских казаков, сражавшихся на стороне России.

К концу 1914 года в зимний период бойцы Добровольческого легиона во главе с командантом Галущинским защищали от российских войск карпатские проходы. Тогда они несли в основном разведывательную службу. Но всё же потери у Легиона были огромными. Они потеряли 2\3 из своего первоначального состава. Множество солдат погибло от обморожения и болезней. После этого командование дополнили состав УСС русинскими крестьянами. Наиболее крупным столкновением Легиона с войсками противника считается битва за гору Маковка. Она произошла уже в апреле 1915-го. Российская армия, благодаря решительному напору, разгромила Добровольцев. В бою украинцы потеряли 42 человека. Легион также принимал участие в битвах при Болехове, Галиче и Помеховой. С лета 1915 года бойцы УСС заняли позиции над рекой Стрылой, где они находились вплоть до следующего года.

Позднее поражения стали буквально преследовать Легион. В августе 1916 года бойцов перевели в регион Бережаны. Тяжёлые бои за Лысонские холмы стали для них фатальными. Там УСС потеряли 28 своих старшин из 44. Число пленных зашкаливало за 1000 человек. 30 сентября 1916 года Легион практически прекратил своё существование. Он уже насчитывал не более 8 командиров и 444 солдат. Во время наступления Русской армии в 1917-м в плен попали почти все бойцы УСС. Впоследствии, Украинские Добровольцы уже не принимали участие в тяжёлых операциях. Они пребывали в основном в составе крупных бригад. Последние из их представителей были размещены в войсках эрцгерцога Вильгельма Франца Габсбурга, также известного как Василь Вышиваный. В 1918 году они размещались в Херсонщине, но позднее были переведены в регион Буковины. Как только Австро-Венгрия начала распадаться, бойцы УСС вышли из её состава и стали служить новообразованной Западно-Украинской республике. На этом оканчивается их история во служении у австрийских кайзеров.

Это интересно: По некоторым сведениям, у Легиона Украинских Добровольцев существовала группа своих «коммандос», предназначенная для поддержки австрийских войск во время наступления противника. Командиром созданного отряда являлся хорунжий Иван Рогульский. Эти особые бойцы проходили более эффективную подготовку и вызывали особое почтение в Легионе. Им было даровано лучшее, по тому времени, вооружение. Они имели при себе легкие и тяжёлые миномёты, а также гранатомёты и огнемёты. Все эти приспособления в ту эпоху считались едва ли не венцом передовых технологий. Образованный в структуре УСС отряд специального назначения сражался в основном в оборонительных операциях и прикрывал своих товарищей по оружию.

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