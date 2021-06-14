В средневековой Европе царила антисанитария, увеличивавшая ​ масштаб эпидемий​

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14 июня 2021, 08:40 Александр Крохмаль, Журналист Источник: diletant.media

Фото: cоцсети

В Европе Средних Веков существовало настоящее царство смрада и гниения. Невольно складывается впечатление, что большая часть европейцев в те дни попросту лишились разума.

Ведь такого кошмара и ужаса не было даже до Римских времён, когда власть принадлежала древним царям-воинам. Зловоние считалось нормой для европейских городов вплоть до самой середины 18-го века. Известно, что мытьём пренебрегали многие знаменитые правители. Например, Изабелла Кастильская омывалась лишь два раза в жизни – в день рождения и в день свадьбы. Очень многие государственные деятели и политики умирали от дизентерии и педикулёза. Был один случай с герцогом Норфолкским, который считал, что вода происходит от нечистой силы и категорически отказывался от омовения. В итоге, его тело покрылось ужасающими гнойными язвами. Положение герцога спасли слуги, которые дождались, пока он опьянеет и уснёт. Только тогда они решили его тщательно помыть и тем самым спасли своему повелителю жизнь.

Более того, в Средневековой Европе не доверяли чистым и белым зубам. Подобное «злодейство» считалось, по некоторым данным, символом низкого происхождения. А вот если зубы были плохими и слегка гнилыми, то в это означало уважение и почёт. Порою знатными дамы гордились своими жуткими чёрными зубами, которые привели бы в настоящий ужас современных мужчин. Остаётся только догадываться, какое зловоние испускали эти «красавицы» во время поцелуев. Из тех, кто совсем не принимал ванную, можно выделить Людовика XIV, а он, между прочим, жил уже в 17-м столетии. Русские послы говаривали, что «его величество смердит, як дикий зверь». Французский монарх превратил свой дворец в настоящий общественный туалет. Придворные испражнялись и опорожняли мочевой пузырь за ближайшей занавеской или портьерой. Плюс ко всему, всё «добро» из ночных ваз сливали, как правило, в дворцовые сады. Был даже случай, когда к королю Людовику прибыл посол из Испании, и от зловония и смрада он просто потерял сознание.

Огромная вина на глобальном превращении Европы в один гигантский туалет лежит на церковниках, которые вообще предлагали не мыться и ходить в рванье. Они считали, что только таким образом можно достичь духовного очищения, и соответственно, попасть в рай. На всякую чистоту смотрели с сильным отвращением. Даже святые, как мужского, так и женского пола, часто кичились тем, что вода никогда не касалась их ног. Если гигиенические мероприятия в те времена и существовали, то они нередко сводились к банальному ополаскиванию рук и рта, но вовсе не всего лица. Медики активно поддерживали Церковь и категорически не рекомендовали подвергать себя полному омовению. «Мыть лицо нельзя ни в коем случае», - писали они в своих трактатах, относящихся к 16-му веку, «Может ухудшиться зрение или случиться катар». Также ходили слухи, что водные ванные ослабляют организм, и это может приводить к болезням. Поэтому некоторые дворяне не мылись вовсе. Зато от грязи аристократы спасались, благодаря надушенным тряпочкам, которыми они протирали всё тело.

Блохи, клопы и тараканы были обычными спутниками людей Средневековой Европы. Даже кровати под балдахином были придуманы именно для борьбы со зловредными насекомыми, чтобы они не сыпались с потолка десятками и сотнями. Очень популярной считалась мебель из красного дерева, так как ней клопов просто никто не видел, так как они сливались с окракой. Туалетная бумага, как известно, появилась лишь в 19-м веке. До того люди подтирались, чем попало, порою даже использовали старые тряпки и кончики собственных рубашек. С блохами боролись очень интересными способом – с помощью палочек-чесалочек. Такие были распространены ещё при дворе Людовика XIV в Версале и Лувре. Там даже существовали специальные пажи, которые отчаянно боролись с насекомыми, живущими в королевских одеяниях. Состоятельные французские дамы часто носили шёлковые нижние рубашки, считая, что вши за шёлк уж точно не зацепятся. И это являлось правдой. Шёлк действительно отпугивает блох и вшей.

А вот в России, наоборот, мылись очень часто, по мнению европейцев. Даже бедняки не могли прожить жизнь без походов в баню. Баня обычно топилась по субботам и по великим праздникам. Глава любой семьи готовил специальный берёзовый веник и замачивал в горячей воде. В течение некоторого времени он крутил его над горячими камнями, пока от веника не начинал исходить душистый пар. Только после этого, начинал мыться сам семьянин, и все его драгоценные родичи. Общественные бани Московского царства вызывали настоящие изумление у иностранцев. Они совсем не понимали, как русские могут быть настолько чистоплотными людьми, и зачем же так много внимания уделять мытью. Ведь мытьё ещё с Тёмных веков считалось у европейцев едва ли не святотатством.

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