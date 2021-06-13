О красоте и её стандартах в Средние века

Аргументы Недели → История 13+

13 июня 2021, 23:40 Александр Крохмаль, Журналист Источник: diletant.media

Фото: cоцсети

Казалось бы, в Средневековой Европе всё было одинаковым, тусклым и невзрачным. И это отчасти правда. Ведь в деревнях никто просто не мог позволить себе выделиться из-за банального отсутствия денег.

Запачканные и грустные деревенские жители, мрачные и тёмные дома, унылая серость, постоянный запах грязного человеческого тела и навоза. Всё это было вполне привычным для сельской местности, особенно во времена расцвета феодализма. О понятии красоты там даже не помышляли. Но в городе ситуация выглядела несколько иначе. Детальные изображения про то, как именно любили одеваться городские вельможи и простолюдины, стали появляться только к 13-му столетию.

Люди в ту пору надевали всё самое ценное, как правило, на разные праздники. Празднества и развлечения редко доходили до деревень и считались в основном городскими мероприятиями. Крестьяне, пребывающие в городе, могли носить куртки и короткие юбки, что в деталях отражено на средневековых мозаиках. Со временем стали появляться шнуры и пуговицы, вместо ремешков. Огромную популярность приобрели платки, перчатки и чепцы. Вместо платьев начали носить длинные штаны. Из верхней одежды были доступны длинные рубахи и шоссы. Стоит отметить, что в Средневековой Европе не было понятия «домашняя одежда» или «уличная», и уж тем более «спальная». В те времена костюмы могли носить круглые сутки. В случае холодов спать ложились в том же, в чём и ходили.

Роскошный гардероб считался привилегией дворянства или богатого купечества. Вельможи приобретали специальные красители для тканей, воротники же для них делались из меха горностая или зайца. К 14-му столетию дворянские дамы начали дополнять свой гардероб роскошными украшениями. В обиход вошли серьги с драгоценными камнями, различные ожерелья и браслеты. Но всё это было доступно лишь за огромные суммы денег. Обычно такое могли себе позволить только в семьях крупных феодалов. Конечно же самыми богатыми украшениями обладали представители королевского двора, включая самого монарха. Также, в Средние века в одежде не было карманов, и потому люди предпочитали носить всё ценное на поясе. Нередко это приводило к фатальным ситуациям при встречах на улице с ворами.

В высоких слоях общества и в духовенстве предпочитали следить не только за модой и опрятностью в одежде, но и за состоянием внешности. Священники в те времена обычно не носили бород, оставляя лица совсем без волос. А вот монахи очень часто отпускали длинные бороды. Воины не носили длинных волос или густых бород, ввиду наличия у многих из них закрытых шлемов. Впрочем, маляры и красильщики тоже не допускали длинной растительности на лице, так как спокойно могли запачкаться во время работы. Женщины часто носили косы и занимались укладкой волос. Распущенные волосы у дам говорили о раскрепощённой натуре и сексуальных сигналах, потому на людях в таком виде нельзя было появляться.

Со временем в повседневной одежде у европейцев стали появляться различные головные уборы, выделявшие их принадлежность к тому или иному сословию. На гобеленах 14-15 веков можно увидеть аристократов, щеголяющих в роскошных и причудливых одеяниях или в высоких головных уборах с плюмажами. Но всё это могли позволить себе лишь только высшие королевские приближённые, следующие законам моды. Порою даже бедные дворяне не одевались столь причудливо. Стоимость гардероба в Средневековой Европе была достаточно высокой. По подсчётам французских историков, в конце 14 века на одежду незнатному человеку требовалось от 3 и более ливров. На эти же деньги можно было купить 1 гектар земли.

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