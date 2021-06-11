Там, где сейчас живут современные абхазы, раньше обитали касоги, о которых историкам известно очень мало

Аргументы Недели → История 13+

11 июня 2021, 08:56 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Касоги были и остаются загадкой для множества историков. Их точное происхождение до сих пор подвергается спорам.

По официальной версии, они являются предками современных адыгов и даже могут иметь родство с народами Кабардино-Балкарии. Упоминания о них имелись ещё с середины Х века. Древний арабский историк Аль-Масуди называл их «людьми из страны кашаков». В своих работах он отмечал их миролюбивость, правильные черты лиц и яркие одеяния. Также было расписано о невероятной красоте касожских женщин. Согласно сведениям от Аль-Масуди, их земли находились неподалёку от византийского города Трапезунд. При этом было отмечено, что никто из других кавказских племён так и не сумел покорить касогов. У этих народов имелись достаточно укреплённые цитадели, которые помогали успешно сдерживать любые осады. Историк расписывал и про торговые отношения между властями Трапезунда и касогами.

В 965 году наименование «касогов» впервые появилось в русских летописях. Во время похода Святослава в Хазарский каганат, он столкнулся с мощным сопротивлением народов, живших недалеко от Саркела (Белая Вежа). После взятия этого города, на войско великого князя обрушились племена ясов, которые как раз находились в союзе с касогами. Отмечается, что касоги в те времена обладали властью над землями нынешней Кубани. В источниках Грузинского царства касоги упоминаются несколько раз. Есть даже сведения, согласно которым касожские воины участвовали в походах князя Дадиани, виднейшего представителя самой царицы Тамары. Эти племена также являлись ближайшими соседями Тмутараканского княжества. В 1022 году Мстислав Тмутараканский призвал к себе на помощь касогов для войны с Ярославом Мудрым. Имеется летописная заметка, которая сообщает о дани, взятой с касогов князем Ростиславом Тмутараканским. Она датируется уже 1066-м годом. Как известно, касоги долгое время не принимали христианство и являлись язычниками. В арабских источниках говорится о том, что они «исповедовали религию магов».

Наиболее известным представителем этих народов был и остаётся князь Редедя. До 1022 года он возглавлял крупный союз племён. По словам адыгских летописей, это был настоящий великан, победить которого не мог никто из местных витязей. Он обладал недюжинной физической силой. Сказания об этом героя можно до сих пор найти в адыгском фольклоре. Можно сказать, что он является местным аналогом Ильи Муромца. Лаврентьевская летопись отмечает, что Редедя противостоял тмутараканскому вторжению. Князь Мстислав Храбрый желал подчинить себе непокорных кавказцев и лично выступил в поход против них. Когда оба войска выстроились напротив друг друга, Редедя и Мстислав решили устроить поединок, дабы избежать массового кровопролития. Если выигрывал Мстислав, сдавались касоги. Если же победа доставалась Редеде, то тмутараканцы отступали из касожских земель. В результате поединка, Мстислав пошёл на хитрость и вместо честной победы над противником, зарезал того ножом. В результате, касоги были вынуждены покориться. После убийства Редеди, Мстислав взял в заложники его жену и сыновей. Касожские племена были обложены непомерной данью.

Считается, что некоторые представители этого народа поселились в Русской земле. Например, у них имелись общины на территориях Черниговского княжества, и об этом не раз говорилось в летописях. К тому же после гибели князя Редеди, Мстислав Храбрый окрестил двоих сыновей своего противника. Им были отданы новые имена – Юрий и Романа. За Романа была отдана замуж дочь самого Мстислава. От Редеди ведут своё происхождение многие русские роды. В истории отмечалось о нескольких связях между касожскими родами и русскими. Именно благодаря древнерусским князьям, касоги приняли православное христианство. Уже после монгольского вторжения, сведения о могучих племенах Кавказа теряются. По некоторым сведениям, монголы уничтожили множество кавказцев во время завоевания предгорий. Касоги могли быть теми, кто более всего пострадал от бывших кочевников. В нынешнее время истинными наследниками касожских племён считаются адыги и кабардинцы. В Осетии издревле называют Кабарду Касагом, а самих кабардинцев – касгонами. Мингрелы же именуют кабардинцев словом «кашгон».

Это интересно: Примечательно то, что наименование «касогов» отдаёт глубокой древностью. Советский историк Игорь Дьяконов предполагал, что касоги могут быть как-то связаны с касками, древнейшими народами адыго-абхазского происхождения. Эти племена жили за многие тысячелетия до нашей эры и не раз вторгались в Хеттское царство. Каски обитали в тех же регионах, что и современные абхазы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости