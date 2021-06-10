В XIX веке в Мексике был проведен референдум, на котором выбрали императором австрийца Максимилиана Габсбурга

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10 июня 2021, 16:55 Александр Крохмаль, Журналист

Габсбурги издавна считались противниками демократии и равенства среди людей. Пришедший в 1848 году в Австрии Франц Иосиф I почти ничем не отличался от своих предшественников. Монархия и её устои были для него самой жизнью. Он крайне негативно относился ко всем проявлениям демократии. Особенно его смущали антимонархические настроения в Европе, которые едва не привели многие государства к падению. В том же 1848-м Австрия почти прекратила своё существование, и спасла её лишь только армия, которая сумела нанести ряд поражений мятежникам и подавить выступления. Франц Иосиф, хоть и не поощрял средневековых расправ над вождями восстания, но всё же выступал за подавление мятежей. Однако его собственный брат, эрцгерцог Максимилиан Габсбург, всегда противился идеям, существовавшим в Австрии ещё со времён основания империи. Максимилиан был единственным в семье кайзера Франца, кого можно было назвать «прогрессивным».

С ранних лет брат Франца Иосифа проявлял себя, как человек, противившийся старым устоям. Максимилиану были не по нраву ни консервативные устои при дворе императора, ни система испанского церемониала. Его основными интересами были литература и история. Он считался прекрасным прозаиком и поэтом, и создал множество различных произведений. Но с братом отношения у эрцгерцога не сложились. Из-за невольного стремления Максимилиана к превосходству, Франц Иосиф стал относиться к нему очень холодно и с большим недоверием. Но всё же, несмотря ни на какие оплошности, эрцгерцог считался человеком добрым, отзывчивым и мягкосердечным. Он никогда не терпел несправедливости и жестокости, презирал все виды насилия. Во время подавления революций 1848 года брат Франца Иосифа всячески жаловался на кровавые расправы, устраиваемые австрийцами над непокорными людьми. Проводившиеся трибуналы и суды он называл несправедливыми и «ужасными».

Максимилиан проявлял огромный интерес к экспедициям и исследованиям Дальнего Востока. Ещё со времён Марии Терезии, Австрия пыталась обзавестись колониями за океаном, но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Максимилиан же строил попытки по созданию повторных экспедиций. Его желанием было вновь получить во владения Никобарские острова, а заодно построить военную базу на острове Сокотра. Однако финансовое состояние Габсбургов и последующая Австро-итало-французская война не дали возможностей для новой колонизации. С 1857 года Максимилиан становится вице-королём Ломбардии и Венеции, которые в те времена принадлежали Венскому правительству. Но либеральная политика и предварительная демократизация со стороны нового губернатора не пришлись по нраву Францу Иосифу. По личному приказу императора, Максимилиан был смещён со своего поста в 1859 году. Вскоре Австрия полностью лишилась своих владений в Италии, благодаря движению Рисорджименто.

Эрцгерцог немало путешествовал и не раз бывал за дальним океаном. Особенно он любил совершать походы в Южную Америку. Как поговаривали его спутники, во время одного из таких путешествий он подхватил опасную инфекцию, и навечно лишился возможности производить потомство. Хотя по некоторым данным, эта инфекция передалась ему в результате беспорядочных связей с другими женщинами. Венец карьеры Максимилиана пришёлся на 1860-е годы, когда в Мексике началась очередная гражданская война. В результате этой войны, было принято решение об интервенции со стороны Французской империи. При поддержке Наполеона III, в Мехико собралась ассамблея Нотаблей, которые объявили о необходимости восстановления монархии в Мексике. Республиканское правительство было низложено. Большая часть нотаблей выдвинула кандидатуру Максимилиана Габсбурга на титул императора Мексики. Считается, что это было сделано не добровольно, а под давлением иностранных интервентов.

Когда приглашение на трон достигло Максимилиана, он первым делом повелел узнать о мнении всего народа Мексики. Эрцгерцог не желал прослыть самодержцем и узурпатором и считал своим долгом выяснить, что думают простые люди. Нотаблям пришлось уступить августейшему принцу Австрии и провести референдум. Однако и здесь существуют сведения, согласно которым все результаты референдума были поддельными, а истинное мнение народа никто не знал. По представленному отчёту, 6 млн и 400 000 мексиканцев отдали свои голоса за Максимилиана Габсбурга. Уже 14 июня 1864 года эрцгерцог торжественно въехал в Мехико и занял свой «законный» трон. Из уважения к французской стороне он повелел воздвигнуть в своей резиденции бюст самого Наполеона I. На холме Чапультепек по личному приказу Максимилиана, был построен новый императорский дворец. Но истина достигла нового властителя Мексики лишь спустя несколько недель. Именно тогда и стало ясным, что проведённый референдум был вовсе не свободным мероприятием.

Бывший президент Мексики Бенито Хуарес не желал уступать интервентам. Сопротивление захватчикам никуда не делось. Республиканцы продолжали отчаянно сражаться с консерваторами и иностранными силами, размещёнными в стране. Во многих областях новообразованной империи сформировывались вооружённые ячейки. По мнению Хуареса, Максимилиан Габсбург являлся тираном и узурпатором, причём приехавшим из враждебной державы, где абсолютная монархия и деспотия считались нормой жизни. Эрцгерцог не желал конфликтов с республиканцами, и потому всеми силами попытался остановить конфликт. Максимилиан даже писал Хуаресу письмо, в котором призывал его объединить с ним усилия по прекращению кровопролития в Мексике. Но Хуарес ответил на письмо решительным отказом. Отступать от своей борьбы с иноземцами он не собирался. К тому же, за республиканцами было большинство. Напрасно новый император прикладывал усилия по установлению мира в Мексике. Его не спасли ни либеральные реформы, ни уважительное отношение к местным. По мнению большинства мексиканцев, Максимилиан оставался узурпатором и пособником интервентов.

Благодаря усилиям нового императора, в стране были проведены реформы, нацеленные на либерализацию общество. Нередко они сочетались с законами, введёнными ещё Хуаресом. Сразу же после восхождения к власти, Максимилиан одобрил национализацию церковного имущества. Была объявлена полная свобода печати по всей стране. Эрцгерцог лично предоставил амнистию всем республиканцам, захваченным в плен. Он постарался даже ввести среднее образование для всех жителей государства. Пеонаж и рабовладельческие устои были полностью упразднены. По приказу Максимилиана, была создана комиссия, занимавшаяся нуждами индейских племён. Полностью отменялась оплата труда пряностями. Но даже несмотря на все либеральные устои нового властелина, республиканцы не сложили оружие и продолжили отчаянную борьбу за восстановление демократии. Окончательное падение Максимилиан произошло уже после того, как был отозван Французский экспедиционный корпус, представлявший собой, по сути, имперскую гвардию Мексики. Без поддержки французов, австрийский эрцгерцог просто не мог удержаться на троне.

Республиканцы сразу же усилили наступление по всем фронтам. Максимилиан попытался в спешке организовать армию для обороны, но она оказалась ничтожно мала. Звать на помощь своего брата Франца Иосифа он не стал, так как новая экспедиция могла задержаться на долгие месяцы. Консерваторы уже не склонялись на сторону императора, ввиду его либеральных законов. Идеи о свободе и равенстве отвернули от Максимилиана практически всех нотаблей и дворян. В отчаянии эрцгерцог пошёл на расстрел нескольких республиканских солдат, а также решил договориться с консерваторами. Бои с мятежниками происходили практически по всему государству. Республиканцы активно проводили пропаганду против «иноземного захватчика, незаконно занимающего трон Мексики». Совсем скоро, против Максимилиана поднялись практически все мексиканцы. Под Керетаро армия императора оказалась окружена превосходящими силами повстанцев. Более 70 дней продолжались жестокие бои, в результате которых несколько офицеров Максимилиана сдали свои позиции неприятелю. Император был захвачен в плен и объявлен врагом всей Мексики. Вместе с ними в заложниках оказались и все его верные генералы.

Монархия в Мексике окончательно обрушилась уже в 1867 году. Оставался лишь только вопрос – что делать с пленённым императором. Хуарес стоял перед тяжёлым выбором – оставить Максимилиана в живых или отдать его под суд военного трибунала. Все европейские монархи, включая президента США и многих известных писателей, отправляли в Мексику телеграммы и письма с просьбами сохранить жизнь эрцгерцогу. Но Хуарес не внял их мольбам, и отдал жизнь императора во власть военного суда. 19 июня 1867 года Максимилиан Габсбург и два его верных полководца (Мигель Мирамон и Томас Мехиа) были расстреляны на холме Лас-Кампанас. Суд признал их виновными во всех преступлениях против мексиканского народа, а также в посягательстве на независимость страны. После убийства Максимилиана, Франц Иосиф окончательно разорвал все связи с Мексикой, и более никогда не принимал у себя её послов. Бенито Хуарес снова был избран президентом и возглавлял страну вплоть до своей смерти в 1872 году.

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