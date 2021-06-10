В XIX веке испанский генерал Рамон Бланко отменял репрессии и был сторонником мирных реформ

Аргументы Недели → История 13+

10 июня 2021, 12:09 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Испанские генералы всегда отличались жестокостью и беспощадностью по отношению к тем, кто препятствовал воле монархов. Обычно восстания против королей Мадрида заканчивались кровавой бойней. Во времена кубинских мятежей испанцы казнили практически всех, кто даже сочувствовал бунтовщикам, не говоря уже про самих виновников торжества. Но был среди испанцев один человек, которого можно назвать самым мягким и даже гуманным среди всех генералов Испании. Его звали Рамон Бланко, и он за свою жизнь успел побывать генерал-губернатором во многих колониях королевства. Это был почти единственный «добрый военачальник», который никогда не допускал массовых расправ над мирным населением.

Родился он в 1833 году в городе Доностия-Сан-Себастьян. Принимал участие во Второй Карлистской войне, считающейся одной из кровопролитных гражданских войн в Испании 19-го века. Благодаря политике примирения, сумел успокоить анти-испанские настроения в Каталонии. Позднее, Рамон стал сенатором, и правительство назначило его колониальным генерал-губернатором. Он получил под контроль островную провинцию, известную тогда под именем Филиппины. В конце 19-го столетия на Филиппинах уже наблюдался резкий рост сепаратистских настроений. Местное население желало независимости от испанской короны. Бланко никогда не устраивал массовых казней среди мятежников и старался действовать «по-человечески». Но власти признали его методы борьбы с повстанцами неэффективным. Потому Рамона отстранили от должности филиппинского губернатора, поставив вместо него отъявленных «мясников».

При новом генерал-губернаторе филиппинский поэт Хосе Рисаль был немедленно расстрелян, хотя ещё при Бланко его не ставили в список «врагов монархии» и даже считали талантливым. (Бланко покровительствовал Рисалю и не давал разрешения на его казнь). Более того, Хосе как раз являлся тем, кто осуждал вооружённую борьбу с испанцами. Впрочем, репрессии ничем хорошим для Испании не закончились. Вмешательство США и усиление армии тагальских повстанцев навеки положило конец существованию Филиппин как колонии. Вместо провинциального региона, мир получил новое независимое государство во главе с собственным президентом. В октябре 1897 года Бланко назначили губернаторство на Кубе, где он так же проявлял себя, как мягкий и рациональный человек. Он был активным сторонником мирных реформ и договоров с местным населением. Сама мысль об убийстве недовольных всегда его пугала. Именно Рамон Бланко как раз являлся тем, кто желал предоставить Кубе права автономии.

Предшественник Бланко, генерал Николау, отличался скверным характером и неприязнью к местным. Он безжалостно уничтожал любое сопротивление. Но с приходом к власти Рамона всё изменилось к лучшему. Новый генерал-губернатор отменил концентрационные лагеря, которые содержали немало непокорных кубинцев. Также Бланко позаботился и об испанских солдатах, наладив систему выплат и здравоохранения, дабы не допустить смертей от различных болезней. Во время испано-американской войны, Рамон был ярым сторонником недопущения превосходства США и проявлял патриотизм. Когда Сантьяго оказался осаждён американцами, Бланко отдал чёткий приказ – пробиваться любой ценой. Однако потом городской гарнизон всё же сдался на милость победителя. Генерал-губернатору Кубы пришлось подать в отставку. Он был недоволен решением о мирном договоре со Штатами, но препятствовать этому не мог никак. Уйдя с поста владетеля Кубы, Бланко оставался сенатором Испании до конца своих дней.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости