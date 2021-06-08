Один из величайших в династии Габсбургов Франц Иосиф I возглавлял Австрийское государство почти 70 лет

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8 июня 2021, 20:36 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

Одним из самых «долгоправящих» монархов в истории был и остаётся Франц Иосиф I из династии Габсбургов, взявший контроль над Австрийской империей ещё в 1848 году. Между тем, правление его закончилось уже в 1916 году, в самый разгар Первой Мировой войны. Франц Иосиф по праву считал себя монархом «старой школы». Он не любил технологический прогресс, являлся ярым сторонником испанского церемониала при дворе и скептически относился к демократии. Франц Иосиф – как раз один из тех правителей, который даже в мыслях не допускал демократическое общество. Абсолютизм и беспрекословное подчинение императору считались для него идеальными правилами любого государства.



Франца Иосифа едва ли можно назвать тираном. Напротив, когда он только пришёл к власти, его считали самым добрым из монархов Австрии. Причём, взял он правление над страной именно тогда, когда она находилась на грани развала. Всем известный 1848 год, почти полностью положил конец былой империи. Францу пришлось положиться на верных монархистских генералов, которые с помощью оружия подавили целую серию восстаний. Подавления были жестокими, но при этом, эффективными. Юного императора очень ненавидели венгры, особенно тогда, когда он, по сути, допустил расстрелы их соотечественников. Позднее, в 1867 году Францу Иосифу пришлось пойти на крайние меры и провозглашение Империи Австро-Венгрии. Ведь в случае его отказа, могло произойти новое крупное восстание. Италия тоже стремилась противостоять монархам из Вены. В результате движения Рисорджименто Австрия потеряла свои владения в Ломбардии в 1860 году. Императору не удалось удержать многие владения в Италии, ввиду постоянно вспыхивающих мятежей.



Франц разрывался между сотрудничеством с Россией и противодействием её расширению. В 1848 году он был безмерно благодарен царю Николаю I за предоставленный корпус генерала Паскевича. Ведь именно Паскевич как раз был тем, кому удалось подавить венгерское сопротивление и «вручить» Францу Иосифу свободную от повстанцев Австрию. Однако уже позднее, император стал склоняться к близости с развивающейся Пруссии, которая в 1870-х плавно превратилась в Германскую империю. Во время Русско-Турецкой войны армия Австро-Венгрии оккупировала Боснию и Герцеговину, где проживало славянское население. Правительство Франца Иосифа оказало особенное влияние и на Болгарию, которая стала склоняться в сторону Вены, а не русских собратьев. Боснийский кризис и улучшение отношений с болгарами заметно отдалили императора от России. Началась эпоха скрытой вражды между обеими державами, которая в итоге вылилась в Первую Мировую войну.



Франц Иосиф не считался верным мужем, а постоянно заводил любовниц. Поклявшись в верности своей первой супруге Елизавете Баварской (она же Сисси), он впоследствии, изменял ей десятки раз с другими знатными дамами и даже актрисами. В течение 14 лет император имел связи с дочерью железнодорожника Анной Наговски. С 1885 года его любовницей стала актриса по имени Катарина Шратт. Их отношения вообще нигде не скрывались, и вся страна сочувствовала Елизавете Баварской. Единственный наследник Франца Иосифа кронпринц Рудольф застрелился в 1889 году. Некоторые историки полагают, что это было умышленное убийство. После гибели Рудольфа наследником трона стал эрцгерцог Франц Фердинанд, который так же погиб в 1914 году. В 1898 году итальянский анархист застрелил Елизавету Баварскую. Таким образом, стоит отметить, что Франц Иосиф потерял почти всю семью за время правления.



По некоторым данным, к концу жизни император заболел, причём недуг его был непосредственно связан с головным мозгом или центральной нервной системой. По видеоматериалам и хроникам тех времён отмечается его странное и неестественное поведение. Создаётся впечатление, что Франца Иосифа обуяла деменция или иное дегенеративное заболевание. В 20-м столетии он практически не принимал никаких решений. Фактическим правителем империи считался эрцгерцог Фердинанд, а после его смерти, законным наследником стал Карл, будущий кайзер Австро-Венгрии. Скончался Франц Иосиф в 1916 году во дворце Шёнбрунн. Закат своей империи он так и не увидел.

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