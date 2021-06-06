При короле Леопольде II в Бельгийском Конго было уничтожено до 15 миллионов человек

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6 июня 2021, 17:42 Александр Крохмаль, Журналист

Король Бельгии Леопольд II

Бельгия, как и другие державы Европы, всегда стремилась к величию и финансовому господству. В 19-м столетии список гигантов всего мира был уже составлен, и место для этого скромного королевства попросту не нашлось. Бельгия, как и Австрия, практически не имела никаких колоний, и оставалась в стороне. Но с приходом к власти Леопольда II всё изменилось. Именно он был одним из первых королей своего государства, который обратил внимание на вопросы колонизации и отнёсся к ним с должной серьёзностью. Леопольду претила судьба недалёкой Австрии, власти которой так и не сумели обзавестись должными колониями в Новом Свете или на других материках. (Если вспомнить историю, австрийцы предприняли освоение Никобарских островов, которое закончилось полнейшей неудачей). Потому бельгийский король и использовал все имеющиеся возможности для создания метрополии.



Особенно Леопольд зацепился за колонизацию Конго, которая была не по нраву для большинства европейских монархий. В 1876 году король организовал Международной ассоциацию для исследования и цивилизации Центральной Африки. Под прикрытием ассоциации в регионы Конго направлялись бельгийские эмиссары и миссионеры. Они общались с местными племенами и навязывали им договоры, по сути, представлявшие собой кабалу. Договоры предусматривали, что за один кусок ткани в месяцы местные племенные вожди полностью отказывались от суверенитета и передавали всю полноту власти королю Бельгии. К тому же подразумевалось использование коренных жителей региона в качестве рабочей силы для прокладывания дорог или строительства зданий. Леопольд осторожно двигался к своей цели, и уже в 1885 году он был признан Берлинской конференцией полновластным правителем захваченной территории. Территория получила название – Свободное государство Конго. Только вот свободным оно не являлось ни в каких смыслах.



Процесс колонизации, устроенной Леопольдом II, со временем превратился в кровавый и беспощадный геноцид. Бельгийский король вообще не воспринимал местных за представителей людского рода, как впрочем, и другие правители, такие как Франц Иосиф или кайзер Вильгельм. Леопольд управлялся с Конго, как со своей частной собственностью. Он лично подбирал весь правительственный состав. Его власть над землями казалась безграничной. По закону Свободного государства, весь собранный местными каучук должен был сдаваться правлению, а каждый живущий там африканец должен был бесплатно отработать не менее 40 часов. Позднее 40 часов бесплатного труда превратилось в 20-25 дней. Более того, король увеличил нормы сдачи каучука. Для того, чтобы держать миллионы местных под строгим контролем, Леопольд организовал «Общественные силы». Это была частная армия, состоящая из местных племён и наёмников, и она тщательно контролировалась офицерами из Европы.



То, что вытворил в Конго Леопольд, превышает по масштабности даже преступления кайзера Вильгельма в германской Намибии. В стране воцарилась настоящая рабовладельческая система, причём отдавала она эпохой древнего Рима. За невыполнение поставок каучука и слоновой кости полагалось и за отказ от работы - полагалась смертная казнь. Грабёж населения проводился практически ежедневно. Бельгийские солдаты устраивали резню в селениях местных жителей. Они сжигали деревни дотла и убивали всех, кто попадался под руку. Условия работы на плантациях были невыносимы даже для сильнейших обитателей Конго. Рабов безжалостно избивали, пытали и мучали. Очень часто их наказывали отрубанием кистей рук. Некоторые из плантаторов даже брали в заложники женщин и детей у местных конголезцев. Это было сделано для того, чтобы они «работали лучше и эффективнее». Очень часто офицеры «Общественных сил» на спор убивали африканцев или даже ради забавы.



Благодаря жестокой диктатуре и использованию африканцев на плантациях Конго, Леопольду удалось увеличить производства каучука до невообразимых пределов. В 1887 году объём производства каучука в Конго составлял примерно 30 тонн, а уже через 10 лет – дошёл до 40 с лишним. В Бельгийских СМИ писали об экономическом подъёме страны, а также об эффективной работе плантаторов. Но почти никто из местных журналистов даже не пытался упоминать те зверства, которые творили бельгийцы над местными. За всё время властвования Леопольда над Конго, его население сократилось на 15 миллионов человек. Жестокая эксплуатация привела к глобальному уменьшению численности местных народов. Впрочем, массовые казни темнокожих продолжались до самой смерти короля. Когда всё же находились эксперты, осуждавшие Леопольда и его геноцид, сторонники Леопольда давали им решительный отпор. Они заявляли, что в Африке с незапамятных времён царили суровые законы выживания, и то, что творили с местными колонизаторы, было лишь достойной реакцией на жестокость самих конголезцев.



Всё же к концу жизни Леопольд познал на себе недовольство со стороны окружающих монархов. Европейские короли и императора перестали считать его достойным. Репутация бельгийского властителя рушилась на глазах. Особенно она подорвалась из-за его любовного романа с 16-летней девушкой. Про геноцид, устроенный в Конго, узнали многие журналисты и писатели, которые сразу же об этом написали. В 1904 году было создано целое общество, исследовавшее преступления бельгийского короля. Его работу поддерживали такие писатели, как Артур Конан Дойл, Марк Твен и Анатоль Франс. Вскоре против Леопольда поднялась вся бельгийская общественность. Парламент принудил его к созданию независимой комиссии, подтвердившей все зверства и преступления в Конго. 15 ноября 1908 года Свободное государство Конго было упразднено. Королю пришлось продать свои личные владения государство ,что привело к возникновению колонии Бельгийского Конго. Кровавые расправы над местными постепенно на нет и более уже не повторялись.

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