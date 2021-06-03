Медиоланский Эдикт 313 года даровал «светлое будущее» всем христианам Рима

Аргументы Недели → История 13+

3 июня 2021, 22:02 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

В 313 году произошло значимое событие в истории всей Римской империи. Оно означало провозглашение абсолютно новой эпохи, которая впоследствии, дала дорогу развития Папства. Медиоланский эдикт – это особое соглашение между двумя римскими императорами Константином и Лицинием, провозглашавшее религиозную терпимость по всей территории империи. Эдикт, принятый двумя августейшими особами в Медиолане (будущем Милане), являлся одним из главных путей превращения христианской религии в официальную Римскую. До нынешних дней текст не сохранился, но сведения о постулатах этого договора не раз цитировались древними историками.



Приход к власти Константина Великого стал настоящим праздником для всех христиан Римской империи. Были полностью прекращены жестокие гонения на всех представителей этой религии, которые продолжались на протяжении всех прошедших 300 лет. Причём, последнее великое гонение на христиан произошло в самом начале IV столетия. Дело доходило до массовых казней, от десяти до ста человек в день без различия возраста и пола. Особенно ситуация ухудшилась после воцарения на троне императора Галерия, зятя Диоклетиана . Число мучеников-христиан при данном правителе было необычайно велико. Однако незадолго до смерти Галерий осознал свои преступления и решил прекратить преследования общин. Именно он стал инициатором Никомедийского эдикта 311 года, ликвидировавшего запрет на христианство и создание духовных организаций. Новая развивающаяся религия была легализована, но при этом, всем исповедующим её было предписано молиться Богу за Империю и её властителей.



Но если Никомедийский эдикт легализовал христианство по всей Римской империи, то Медиоланский, принятый Константином и Лицинием, уравнивал в правах все религии в целом. Гонения на христианство или другие вероисповедания полностью прекращались. Согласно хронике богослова Евсевия Кесарийского, «Константин и Лициний, почитая Бога дарователем всех благ, издали превосходный закон для христиан. Они послали его Максимину, который ещё правил на востоке и заискивал перед ними». Римское язычество («юпитерианство») окончательно теряло свой статус официальной религии. Христиане же получали обратно утерянную собственность, которая была отнята у них гонителями. Те представители империи, кто в своё время отнимали собственность у христианских общин, были обязаны немедленно вернуть им её.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости