Сто лет прошло со дня «Оклахомской резни»

Аргументы Недели → История 13+

2 июня 2021, 08:51 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Гражданская война в США отнюдь не сделала темнокожих равными для белых. Напротив, проблемы расовой неприязни ещё долгое время сохранялись. Впрочем, и в нынешние дни всё не слишком стабильно. Стоит отметить, что ровно 100 лет назад, в 1921 году в Америке случилась настоящая кровавая бойня. Это была даже не просто битва между представителями обеих рас, а жестокая резня со смертями и пожарищами. Столетие назад в штате Оклахома в городе Талса прошли настолько масштабные погромы чернокожего населения, что они считаются самыми кровопролитными во всей истории США.

31 мая 1921 года возле окружного суда Талсы собрались белые жители города, которые требовали немедленно повесить темнокожего. Как оказалось, этот негр совершил преступление, напав на белую девушку. При этом, полные обстоятельства дела темнокожего не выяснены до сих пор. С одной стороны находились противники обвиняемого, требовавшие его казни. С другой же – собрались темнокожие, выступавшие в защиту своего представителя. Афроамериканцев было явно побольше, так как они сформировались в диаспору ещё во 2-й половине 19-го века.

Многочисленные споры привели к перестрелкам. После короткой стрельбы у здания суда толпы белых погромщиков, вооружившись, пошли в северный пригород Талсы. Именно там проживало наибольшее количество афроамериканцев. Пригород именовался Гринвудом и располагался за железной дорогой. Началась настоящая битва с использованием разного оружия. Белые даже умудрились применить против негров легкомоторные самолёты. Погромщики обстреляли Гринвуд со всех сторон, а затем принялись поджигать здания. В итоге, сгорели десятки коммерческих заведений, среди которых были несколько церквей, больница, школа и больше тысячи жилых домов.

Погромы могли привести к гражданской войне, если бы не срочное вмешательство Национальной гвардии США. Жертвы исчислялись десятками, хотя официальное число так и не было названо. Подсчёты практически не осуществлялись, и всё из-за того, что в результате боёв сгорела единственная в городе больница. На протяжении почти что полувека сведения о том, что случилось в Талсе, особо не афишировались. Их как будто бы вычеркнули из истории Америки. В школьную программу по истории Оклахомы сведения о резне включили лишь в 2020 году, как раз на фоне подъёма афроамериканских экстремистов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости