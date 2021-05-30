Первые революционные комитеты появились на Кубе ещё в 19-м веке​

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30 мая 2021, 22:13 Александр Крохмаль, Журналист

Испания, как и Великобритания, всегда стремилась к абсолютной доминации, а заодно и к созданию великой колониальной империи.

Но если Великобритания ещё продержалась и даже сохранила некоторые колонии, то Испании в этом случае совсем не повезло. Почти все южноамериканские колонии организовали выступления против королей из Старого Света и их губернаторов. Местные жители, успевшие породниться с индейцами и темнокожими, уже не желали подчиняться монархам из Мадрида. Всё началось ещё с начала 19-го столетия, с восстания Симона Боливара. Что касается Кубы, то там ситуация была намного серьёзнее, чем во всех остальных колониях. В середине 19-го века испанцы составляли лишь 8% населения острова, и владели почти 90% богатств острова. Простые жители, состоящие из кубинцев и потомков индейских племён, пребывали в бедности и разорении.

В 1860-х Кубу накрыл экономический кризис. Особенно серьёзно пострадала восточная часть острова. Власти установили строжайший контроль надо всей торговлей в округе, что ещё больше способствовало кризису. Большинство представителей населения совсем не имели никаких прав и свобод. На острове процветала работорговля. Кубинцам запрещалось занимать какие-либо политические посты, что нередко приводило к созданию подпольных организаций. Любые политические партии запрещались законом. Уже к 1867 году несколько плантаторов Кубы отчётливо поняли, что терпеть подобный кризис уже не получится. Они организовали ячейку, которая могла бы в ближайшем будущем начать свои активные действия против мадридских губернаторов. Несмотря на суровость жизни простого населения, испанские богачи совсем не разорялись, а напротив, увеличивали свои доходы до предела. Несправедливость в обществе быстро «обнажила клинки» у жителей Кубы, которые больше не желали подвергаться дискриминации.

В 1867 году произошло создание «Революционного комитета Байямо». Возглавил его один из крупных плантаторов острова, Франсиско Агилера. Вскоре заговор распространился почти по всем городам Восточной Кубы. В группу политического сопротивления испанской монархии вошёл сахарный плантатор Карлос де Сеспедес. Власти угрожали ему расправой, пытаясь склонить к сотрудничеству, и даже казнили его собственного сына. За это Сеспедес возненавидел Испанию до конца своих дней. Началом войны принято считать 10 октября 1868 года, когда Карлос освободил всех своих рабов и написал Декларацию Независимости Кубы. Этот день до сих пор отмечается на острове и считается национальным праздником. Действия Сеспедеса и «Революционного Комитета» быстро активизировали все вооружённые группы. Уже 13 октября 1868-го по всей Кубе вспыхнули бои между повстанцами и испанскими войсками. На востоке острова разразилась бойня. К концу октября к восстанию присоединились 12 000 человек, при этом, было взято 10 городов. Поначалу всё шло успешно для мятежников. Сопротивление даже организовали своё собственное правительство. Но уже к январю следующего года удача начала отворачиваться от кубинцев.

12 января 1869 года захваченный мятежниками Байямо был отбит испанской армией. После нескольких поражений сопротивление Кубы поставило во главе своих сил американского генерала Томаса Джордана, ветерана гражданской войны в США. Он заменил на этом посту командующего Максимо Гомеса. Джордан попытался применить регулярную тактику и заставить повстанцев превратиться в профессиональных бойцов. Но его затея потерпела неудачу, так как профессионализма мятежникам явно не хватало. К тому же, у них наблюдалась нехватка хорошего вооружения. После череды фиаско Джордана, Максимо Гомес снова вернулся к командованию армией. Бои, вспыхнувшие по всему востоку Кубы, затянулись на долгое время. Ни одна из сторон не могла добиться должного успеха. Тем не менее, 10 апреля 1869 года в захваченном Камагуэе прошло Конституционное собрание кубинских мятежников. Карлос де Сеспедес был избран президентом страны, а главнокомандующим армии назначали генерала Мануэля де Кесаду. Было сформировано новое правительство независимой Кубы. Испанцы же продолжали активно противодействовать восстанию. Со Старого Света начали стремительно прибывать подкрепления.

Власти не могли договориться с восставшими, и начали войну на истребление. Это были самые худшие дни в истории существования Кубы. Испанский король приказал покончить с мятежниками, как можно скорее. Потому правительство пошло на введение преступных законов, согласно которым каждый человек, хоть мало-мальски связанный с восстанием, подвергался немедленной казни. Благодаря репрессиям, испанцы уничтожили бессчётное число невинных людей. Они убивали даже подростков, которым не было и 15 лет. Расстрелам также подвергались женщины и старики. Города, отказывавшиеся сдаться испанской армии, обстреливались из орудий до полного разрушения зданий. 31 октября 1873 года произошёл инцидент, известный, как «Дело Вирджиниуса». Американская сторона сочувствовала восстанию на Кубе. Один корабль из США даже привёз мятежникам оружие, но его экипаж попался в руки испанских военных. Почти всех, кто находился на судне, было решено расстрелять. Это событие едва не привело к полномасштабной войне между Испанией и США.

После инцидента с «Вирджиниусом», удача окончательно отвернулась от кубинского сопротивления. К тому же в самом Собрании независимой Кубы начались ссоры и усобицы. Президента Сеспедеса было решено сместить с поста. Его место занял Сальвадор Сиснерос. В 1874 году бывший кубинский лидер попал в плен и был немедленно казнён испанцами. Сиснеросу не удалось организовать должный отпор колониальному правительству. С материковой части и со Старого Света прибывало всё больше и больше войск. С каждым днём восстание слабело. Более того, некоторые города Кубы отказывались принимать участие в освободительной войне. Численность испанских солдат на острове росла. К 1876 году их количество уже превышало 250 000 человек. Уже в 1878 году сопротивление Кубы ослабло полностью. Члены сопротивления пошли на переговоры с властями Мадрида. 10 февраля того же года между обеими сторонами был подписан Занхонский договор. Из-за бессмысленности противостояния, многие повстанцы Кубы сложили оружие. Другие ушли в леса, надеясь продолжить там партизанскую борьбу с врагами.

Занхонский договор ввёл на острове целый ряд реформ, которые должны были стабилизировать экономическую ситуацию. Однако этого так и не произошло, что поспособствовало возникновению новых конфликтов в будущем. За всё время Десятилетней войны на Кубе погибло более 300 000 местных жителей. Среди них было очень много гражданских, в том числе женщины, старики и дети. Прошло ещё немало лет, прежде чем Куба окончательно отвоевала свою независимость и положила конец испанскому владычеству.

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