Художник Эдвард Мунк был очень суровым и неврастеничным человеком

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30 мая 2021, 18:31 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Газета "Известия"

Фото из открытых источников

Норвежский экспрессионист Эдвард Мунк известен нам своей величайшей работой, которую многие из нас не раз уже видели в галереях. Называется она «Крик», и отображает кричащую в отчаянии человеческую фигуру на фоне загадочного пейзажного фона. Всё его творчество охвачено мотивами одиночества и смерти, но при этом невероятной жаждой жизни. Казалось бы, вся его жизнь должна была проходить в невероятных страданиях. Однако это было далеко не так.

Никаких сверхчеловеческих испытаний на голову Мунка ни разу не сваливалось. Он не бывал в концлагерях, не терпел лишений во время войны, не становился жертвой издевательств в армии. Он был скорее эгоистом, нежели истинным страдальцем и человеком, преодолевающим серьёзные мучения. Исследовательница Атле Несс описывает Эдварда Мунка, как человека с очень неустойчивой психикой, но при этом с тяжелейшим характером. С детства его мучал суставный ревматизм, а впоследствии, он даже пристрастился к алкоголю. Но несмотря на все свои переживания и нескончаемый алкоголизм он умер уже глубоким стариком. Хотя поначалу казалось, что с таким нестабильным здоровьем можно едва ли протянуть до 60.



Неврастения и суровость являлись практически постоянными спутниками Эдварда Мунка. Ему приписывают чрезвычайно стойкий нордический характер. К тому же, художник страдал и манией величия. Его совсем нельзя относить к списку «непризнанных гениев», как, например, Винсента Ван Гога. К своему 70-летию Эдвард обладал уже достаточным количеством премий и наград. Он даже имел Орден Почётного Легиона. Более того, на 70-летний юбилей Мунк получал поздравительную телеграмму от германского рейхсминистра Геббельса, который именовал его творчество «исконно нордическим». Суровость Эдварда вызывала к нему притяжение со стороны многих людей. Особенно экспрессиониста любили женщины, даже невзирая на то, что характер его был, мягко говоря, «несладким». В автобиографической книге Мунка от Атле Несс подробно расписываются его любовные связи. Сама исследовательница считает поведение экспрессиониста с женщинами безобразным и крайне эгоистичным. Согласно биографическим данным художника, из-за невероятного цинизма и альфонсизма, его возлюбленная по имени Тулла Ларсен едва не покончила с собой. Позднее Мунк и вовсе начал ненавидеть женщин и даже советовал своим друзьям как можно скорее избавиться от них.



И всё же женщины его безумно любили и тянулись к нему со всех сторон. В Норвегии Эдвард пользовал репутацией «самого красивого и желанного мужчины». Отбиваться от постоянного внимания дам ему было совсем нелегко. При этом, никакая из возлюбленных не могла отвлечь Мунка от исследования его собственного внутреннего мира. Ведь собственный мир был для Эдварда дороже всего на свете. Никого, кроме лишь самого себя, этот человек не видел и даже не признавал. Из этого можно сделать вывод, что слово «эгоизм» для Мунка было не просто особенностью характера, а смыслом всей его жизни.

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