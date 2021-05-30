Сталин нарушил устои социализма, превратив СССР в восточную империю

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30 мая 2021, 08:47 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Прежде чем перейти к данной тематике, стоит рассмотреть само понятие «социализма». Что такое социализм? Это своего рода философия, которая направлена на достижение всеобщего равноправия и справедливости. Можно сказать ,что основным принципом социализма является стремление к миру, основанному на социальной гармонии. В плане экономики это, как правило, строгий государственный или общественный контроль над ресурсами и средствами производства. Ещё социализм никогда не приводит к неравенству и отрицает всякого рода сословность. Советский коммунизм же был основан на марксистских идеях, подразумевающих полный откат от капитализма, полного уничтожения частной собственности и переходе к плановой экономике. Проще говоря, если капитализм означает «каждый делает сам себя», то социализм обозначает общественное движение к «светлому будущему», что можно интерпретировать, как «вместе единым строем». Социализм – это в первую очередь, движение сообща, но никак не по одиночке. Диктатура отдельных людей не подпадает под его законы.

Когда в 1917 году к власти в России пришли коммунисты во главе с Владимиром Лениным, в народе стали поговаривать о том самом светлом будущем, которое было обещано ещё ранними социалистами. Однако ничего из обещанного выполнено, по сути, не было. Приход к власти Ленина и его последователей означал лишь обычную смену правительства, в которой народ оказался таким же бесправным. Иосиф Сталин же, даже не имея должности президента СССР, превратил себя в верховного лидера, хотя при этом, являлся лишь Генеральным Секретарём ЦК ВКП(б). Немного ранее эта должность была практически незначительной. Интересно и то, что при выборах Секретарита на пленумах ЦК должность генсека вообще не упоминалась. Но Сталину, путём агрессии, психологического и силового воздействия на сторонников и врагов, удалось построить особую государственную систему, очень близкую к монархическому строю. Это не удивительно, так как товарищ Сталин являлся представителем восточного народа. У «отца народов» ещё с первых лет наблюдались множественные психические диагнозы, которые впоследствии, привели к превращению его в жестокого и кровавого тирана.

Исследователи отмечают в Сталине такие качества, как самовлюблённость, социопатию, тщеславие, манию преследования и даже садистские наклонности. По уровню деструктивности некоторые критики даже ровняют его с самим Гитлером или Мао Цзэдуном. На самом деле подобные чертами обладали многие политики и властители восточных цивилизаций. Построив новое государство, он избавился от всех старых предрассудков. Сталин невольно заимствовал систему Льва Троцкого, согласно которой все старые друзья высших политиков рано или поздно устранялись. Благодаря этой стратегии, было репрессировано множество друзей всемирно известного «отца народов» и впоследствии, уничтожено путём помещения их в концлагеря (ГУЛАГи) или приговоров к смертной казни. Сталин оставлял лишь тех, кто был по-настоящему ему предан, как и многие восточные правители древности. Иосифа Джугашвили вполне можно назвать полноправным царём России. Несмотря на его простую должность генсека, к нему обращались едва ли не как к божеству. Установился культ личности, похожий на тот, что в своё время использовали султаны и падишахи. В народе создалось мнение о «великом вожде, восседающем в Кремле и размышляющем о людских судьбах». Сталин стал восприниматься, как нечто большее, чем обычный человек.

От социализма при Сталине не осталось и следа. Каждый человек, живший в те времена, испытывал невероятный страх при виде аколитов власти. Такой же страх испытывали и жители древней империи Сасанидов, существовавшей ещё в первых веках от нашей эры. В те времена было принято в буквальном смысле дрожать при виде стражи или государственных представителей. Как бы кто ни заявлял о строгом контроле над высшими эшелонами власти, его попросту не было. Можно взять в пример ближайших сторонников Сталина Лаврентия Берию и Авеля Енукидзе, которые напоминали восточных сатрапов. Тот же Берия, например, позволял себе домогательства к разным женщинам и нередко устраивал оргии прямо на рабочем месте. Заслуженной кары он так и не получил. Енукидзе же и вовсе, по некоторым данным, был виновен в совращении несовершеннолетних. Авель получил наказание лишь тогда, когда перешёл дорогу самому Сталину. Если бы он и дальше оставался таким же преданным и раболепным, вероятно, ему удалось бы дожить до Второй , а возможно и даже стать героем. Его преступные «шалости» были бы прощены. Создание НКВД так же напоминало политику древних восточных шахов. В незапамятные времена царские сыщики былых держав имели практически неограниченную власть. Они могли обвинить в шпионаже и измене кого угодно, и при этом, никто не имел права им препятствовать.

Бесправность народа была на таком уровне, что каждый обыватель страшился завтрашнего дня. Ведь в любой момент его могли уличить в противодействии власти. В НКВД, силовых структурах и высших госорганах, как правило, не проводили никаких расследований. В заключение могли отправить даже за невинную шалость, включая анекдоты. Неугодных власти Сталина быстро отправляли под суд, а далее их участь была незавидной. Впрочем, сами советские граждане нередко содействовали режиму и отправляли на смерть своих же соратников. Бывало много случаев, когда по доносам соседей отправляли в лагеря совершенно невинных людей. Ореол вождя был настолько высоким, что его фотография или портрет вызывали благоговение у всех сторонников. В советскую эпоху не имелось никакой туалетной бумаги, и люди предпочитали использовать по нуждам обыденную «Правду». Но если вдруг на ней имелся портрет Сталина, то использование такой бумаги по нужному делу, приравнивалось к святотатству. Создаётся впечатление, что Сталин в деталях изучил историю древней Персии, где цари приравнивались к богам. Стоит напомнить, что титул «бога богов и царя царей» носил в своё время Ксеркс, и поклонение к нему было почти схожим. Разве что только в присутствии Сталина, никто из его сторонников не падал на колени и не закрывал лицо руками.

Во время Великой Отечественной поклонение «вождю народов» стало обыденным явлением. Несмотря на успешность главнокомандующих советской армии во Второй Мировой, победу над Гитлером нельзя приписывать Сталину. Победу делали солдаты, и войну выигрывали они же. Простые русские воины как раз и являются теми самыми победителями фашистов. Очень многие, по вине того же Сталина, отправлялись в лагеря только лишь из-за того, что сдавались в плен врагу. А ведь безнадёжных ситуаций во время Великой Отечественной было полным-полно. Под пули попадали офицеры, отказывавшиеся вести своих людей на смерть. Безжалостные комиссары казнили всех, кто, по их мнению, не считался угодным власти. Нередко такими «неугодными» были самые обычные бойцы и очень хорошие люди, достойные, как минимум, звания героев. Ещё не рождённый до конца социализм погиб тогда, когда Сталин пришёл к власти и фактически сделал страну своей империей. Именно тогда все мечты былых философов и мудрецов окончательно обернулись прахом, уступив место идеалам восточной деспотии.

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