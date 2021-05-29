1848: Виндишгрец и его расправа над гражданскими в восставшей Праге

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29 мая 2021, 05:36 Александр Крохмаль, Журналист

«Человек начинается с барона». Именно эти слова приписывают великому князю и курфюрсту Австрии Альфреду Виндишгрецу. Виндишгрец всегда был человеком жестоким и по-настоящему преданным аристократии. Простые люди его интересовали мало. Он предпочитал с ними практически не общаться. И это не удивительно, ведь тогда похожими особенностями обладали почти все австрийские дворяне. Виндишграц считал себя преданным империи, а именно – трону Габсбургов, который он поклялся защищать ценой своей жизни.

История князя очень длинная и интересная. Он родился ещё в 18-м столетии (год 1787) в древнем знатном роду из Штирии. В 1804 году он получил от императора титул курфюрста. Активно участвовал в Наполеоновских войнах и храбро сражался против французов. В 1813 году будучи подполковником, Альфред отличился в битве при Лейпциге. В 1814 году получил полковника вместе с рыцарским крестом имени Марии Терезии. В 1815-м он уже был комендантом австрийских войск в Париже, потом же командовал бригадой в Чехии. В 1833 году Виндишграц получил звание фельдмаршал-лейтенанта. Когда всемирно известному принцу и будущему императору Францу Иосифу исполнилось 10 лет, Альфред уже был назначен верховным главнокомандующих всех австрийских войск в Богемии.

В 1848-м начались события, получившие названия «Весны народов». Это были совсем неудачные антимонархические революции, завершившиеся полным провалом. Но всё же эхо от тех событий достигло даже 20-го столетия. Австрия считалась одной из проблемных стран тогдашнего времени. Всё дело было в том, что она являлась многонациональным государством. Споры между различными народами не утихали, но ещё больше – свирепствовали сепаратистские настроения. Особенно бунтовали славянские нации, представители которых считали австрийцев узурпаторами. Виндишграц выступал лишь в интересах Австрии. Для него другие народы были фактически не-людьми, впрочем, как и те, кто не принадлежал к дворянским родам. Потому Альфреда Виндишграца до сих пор именуют одним из самых кровавых мясников Австрии.

«Весна народов» поставила Австрию на грань тотального уничтожения. Огромная держава стремительно раскалывалась на части. Юному императору Францу Иосифу было крайне сложно сдержать напор столь мощной и разрушительной силы. Виндишграц считал своим долгом любой ценой защитить интересы короны. В 1848-м восстания вспыхивали практически по всем территориям Австрии. Дело дошло до открытого бунта в Вене, который, впрочем, не увенчался успехом. Альфреду были дарованы особые полномочия по утихомириванию повстанцев. В результате в Вене началось тотальное бесправие среди правоохранителей. Происходили массовые аресты противников монархии и членов свободолюбческих кружков. Охота устраивалась даже на тех, кто просто заговаривал о демократии в светских беседах.

Вскоре после событий в самой Австрии, последовали масштабные восстания в Богемии. Там под влиянием Венских волнений было фактически создано независимое правительство. Чехи не желали подчиняться австрийцам и требовали отделения. 24 мая в Праге открылся Славянский съезд, где прозвучали антигерманские речи местных политиков. По всей Чехии начали прокатываться целые волны митингов и забастовок. Вскоре дело дошло до провозглашения независимости от Австрии. Новое правительство, сформированное в Праге, отказывалось признавать распоряжения властей из Вены. Тем временем, армия Виндишграца уже подступала к Праге, намереваясь навести там порядок и покончить с сепаратизмом. Ситуация почти вышла из-под контроля Франца Иосифа. Австрия рисковала потерять Богемию.

11 июня того же года на одном из митингов началась стрельба. Протестующие убили жену князя Виндишграца, принцессу Марию-Элеонору. Австрийцы немедленно открыли огонь по всем демонстрантам. Они уже не выявляли среди них, ни женщин, ни детей, ни стариков. Убийство безоружных всколыхнуло всю Прагу. Протесты быстро вылились в вооружённое восстание. Город покрылся сетями баррикад. Виндишграц приказал вершить расправу до самого конца. Его ярость к мятежникам усилилась в разы, и в основном это было из-за потери супруги. 15 июня князь отдал приказ о бомбардировке Праге. Уже через два дня восставший город был вынужден сдаться. Произошла капитуляция Чехии, на мгновения обретшей независимость. Позднее Виндишграц устроил охоту на всех участников революции. Закрывались местные газеты и журналы. Все, кто хоть как-то сочувствовал мятежникам, были объявлены врагами короны.

В октябре 1848 года Виндишграц взял штурмом восставшую против монархии Вену, где устроил почти такую же расправу над мятежниками. Среди расстрелянных австрийцами был даже Роберт Блум, депутат Франкфуртского собрания. Альфред воевал и с венграми, рассчитывающими на создание независимого королевства. Они пытались всеми силами помочь австрийским повстанцам в борьбе с Габсбургами. Но Виндишграц сокрушил восстание в Вене, казнив тысячи людей, и двинулся навстречу венгерской армии. Ему удалось разгромить восставшего генерала Дембинского у Капольны, однако затем удача отвернулась от курфюрста. В 1849 году он потерпел сокрушительные поражения от венгерского генерала Артура Гёргея и отступил к Пешту. В том же году имперское командование отстранило от боевых действий князя Виндишграца. Далее он получил назначение в Ольмюц и более не принимал участия ни в каких войнах.

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