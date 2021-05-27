Православные и мусульмане будут ежегодно поминать погибших при взятии Казани воинов

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27 мая 2021, 14:01

Духовное управление мусульман Татарстана утвердило дату памяти воинов, погибших при защите города Казани. Казанское ханство прекратило своё существование в середине 16 века. Войска Ивана Грозного осадили город после многодневного штурма.



В этом году поминальный день пришёлся на 25 мая. Его отметили на официальном уровне. Памятные мероприятия были проведены у мавзолея казанских ханов. В управлении мусульман отметили, что памятные события не должны стать причиной политических спекуляций. Исторически оно частично имеет антироссийский контекст. Мусульмане воевали по обе стороны конфликта, поэтому духовенство призывает поминать всех героев.



В Московском государственном лингвистическом университете напомнили, что при взятии города погибли не только мусульмане, но и православные христиане. В честь последних в 19 веке на реке Казанка был воздвигнут храм. В советское время он был разграблен, а восстановить удалось только в начале 20 века. Но и в настоящее время храм неоднократно подвергался актам представителями местных националистических организаций. Поэтому в городской православной семинарии со следующего года начнут изучать основы ислама, чтобы понять все культурные и политические аспекты исторического события.





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