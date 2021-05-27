Забытая история зла. Австро-венгры и их кровавый геноцид русинов в Первую Мировую

Аргументы Недели → История 13+

27 мая 2021, 00:15 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

Австро-Венгрия знаменита не только своими гусарами, Штраусом и почти бессмертным императором Францем Иосифом, но и страшными военными преступлениями. Ещё задолго до Первой мировой войны власти этой державы безжалостно расправлялись со всеми, кто пытался им противостоять. Недовольных в Австро-Венгрии карали жестоко и беспощадно. Стоит вспомнить хотя бы 1840-е, когда произошла великая «Весна народов». Тогда князь Виндишгрец устроил целую серию расправ над мирным населением в областях Чехии. В других же взбунтовавшихся регионах происходили расстрелы направо и налево. Но самое худшее преступление было совершено Австро-Венгрией в Галичине.



Буквально перед Первой Мировой в украинских территориях этой державы начались гонения на русскую интеллигенцию и простых крестьян. Австрийские власти арестовывали всех без разбору. Знал ли об этом лично сам Франц Иосиф, ярый противник всего демократического, точно неизвестно. Но зато его родственники из Габсбургов имели полное представление о том, что творилось в отдалённых провинциях. Обучение русскому языку в Галичине приравнивалось к госизмене. Сам же русский язык подвергался запрету. Особую ненависть пытали к народу русинов, с которыми расправлялись самым жестоким образом. Известно, что в 1913 году при конвоировании заключённых надсмотрщики зарубили саблями 50 арестантов.



Карпатские русины на территории Галиции начали вырезаться буквально за год до начала Первой Мировой. Даже малейшая записка на русском языке конфисковывалась полицией. Позднее уже после начала боевых действий, австрийцы стали расправляться со всеми, кто даже намекал на знания русского языка. Русины же пострадали более всего в той кровавой и беспощадной резне. Австрийцы вешали не только солдат, но и мирных жителей – простых мужчин, детей, стариков, женщин. Русских пленников развешивали на фонарных столбах или деревьях. К тому же солдаты Франца Иосифа очень любили фотографироваться на фоне таких трупов.



По приказу властей Австро-Венгрии были созданы концлагеря для содержания пленных и представителей этнических меньшинств. Наиболее жуткими из таких лагерей слыли Терезин в Северной Чехии и Талергоф в землях Штирии. Первая партия осуждённых прибыла в концлагеря уже в сентябре 1914 года. К ноябрю того же года в Талергофе содержалось почти 6000 заключённых. Австрийцы даже не построили для них бараки. Пленных лежали на земле в любую погоду, даже самую суровую. Для запугивания людей и в доказательство силы изуверы публично пытали некоторых заключённых, а затем оставляли их на морозной улице или же если дело было летом, на жарком раскалённом солнце.



Уже позднее в лагерях начали возводиться бараки и все необходимые учреждения, включая оборонительные линии. В эти лагеря помещали тысячи безвинных жителей Галиции и Буковины, а заодно и те, кто просто сочувствовал русским. Охрана постоянно морила голодом и избивала пленных. Очевидцы не раз описывали безумное варварство, осуществляемое австрийскими комендантами лагерей. В лагерях существовали камеры пыток, где работали настоящие мясники, буквально жаждущие человеческой крови. В Терезине в отличии от Талергофа люди были вынуждены ежедневно работать, словно невольники. Их жизнь напоминала события из хроник о Спартаке из Древнего Рима. Работы продолжались целый день, вплоть до самого наступления ночи. Тех, кто отказывался подчиняться или даже просто уставал, могли казнить.



По данным статистики, через Талергоф прошло не менее 20 000 человек, с периода 1914 по 1917 год. Только в первые полтора года в концлагере погибло 3000 заключённых. 7 мая 1917 года новый император Австро-Венгрии Карл повелел закрыть лагеря, утверждая, что все русины и обладатели русского языка были невиновны. При этом, он упомянул, что их арестовали, дабы они виновными не стали. По другим данным, власти Австро-Венгрии виновны в уничтожении 60 000 представителей русинского народа. Среди них было много простых гражданских. Позднее, уже в 1920-х годах в свет выпустили «Талергофский альманах», где жертвы геноцида рассказывали о том, что творили с ним палачи Австро-Венгерской империи. Все эти сведения вызывают ужас даже у бывалых ветеранов войн, прошедших через суровейшие испытания.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости