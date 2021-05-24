США планировали нанести ядерный удар по КНР

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24 мая 2021, 16:42

Риск возникновения ядерной войны между Америкой и Китаем оценивается многими экспертами как очень высокий. К примеру, новые материалы, которые были недавно рассекречены американскими спецслужбами, показывают, что в 1958 году генералы США предлагали нанести ядерный удар по Китаю из-за тайваньского вопроса.



В то время КНР собирался обстрелять с самолёта острова близ своих территорий, которые контролировала армия Тайваня. В Вашингтоне решили, если китайская сторона захватит острова, одним из способов разрешения конфликта станет нанесение ядерного удара по воздушным базам КНР. Если бы и это не подействовало на китайское правительство, США не исключали, что ядерные удары будут нанесены по Шанхаю и других городам страны.



В Пентагоне понимали, что в спор может вступить Советский Союз, который в первую очередь уничтожил бы войска США, расположенные на острове Окинава. Однако напряжённость в регионе спала после того, как китайский лидер Мао Цзэдун приказал остановить обстрел прибрежных островов. Худшего сценария позволило избежать советское руководство. Глава правительства Никита Хрущёв подверг серьёзной критике Мао Цзэдуна за авантюристические выходки.





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