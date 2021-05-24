Главная ошибка Петра I и других русских царей - они не ценили свой народ

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24 мая 2021, 09:40 Источник: Эхо Москвы

Пётр I в 17 лет не умел считать, арифметические примеры делать. В то время, когда он в свои 17 лет писал в столбик, в это время его современники в Англии читали и наслаждались Ньютоном с его новыми открытиями. Как произошло, что вот этот полуграмотный человек сумел достичь таких невероятных результатов?



Он возглавил реформы, которые назревали, которые начинали происходить. Никаких голодных бунтов не было, не было никакого кризиса экономического. Наоборот, последние десятилетия 17 века, в общем, были вполне себе успешными. И собственно говоря, на этот жирок крестьянский Петр и опирался, проводя свои бесконечные войны, и обложил крестьян чудовищными податями, которых не было до него, собственно говоря, разоряя крестьян и надрывая всю экономику. Так в чем, собственно, была идея? Ну, появился первый университета – Славяно-греко-латинская академия. То есть никто не говорил, что реформы не нужны. Но идея слома всего, изничтожение тех ростков, точек роста. В данном случае что в итоге такого невероятного мы получили?



Это реформы ненависти к прошлому. А какое прошлое? Стрелецкие бунты и опасность, которая всегда над Петром висела, пока он был молод, будучи вторым царем. И он возненавидел вот это прошлое и в том числе то вполне благополучное, которое было.



И второе обстоятельство – это, конечно, империализм. Он изо всех сил стремился расширить пределы России и войти в общую группу немногочисленную тех, кто правит миром. Это очень важный момент. И ради этих двух причин произошло то, что произошло. И мы знаем, что ради, допустим, мировой революции то же самое происходило в позднейшее время.



То есть когда мы рассуждаем просто о том, что действительно в конце 17 века были такие жирные, упитанные годы, то чего тут, собственно, было так ломать? Но если мы введем вот эти два фактора, то мы увидим, что по-своему это, с его точки зрения, все это было оправданно.



Петр заложил основы современного государства, модернового. Ну, фактически он выстроил всю экономику под военные цели. То есть армия стала главным и единственным, я бы сказала, таким бенефициаром всего этого. Эта же неизбежность постоянного многовекового напряжения средств страны, малонаселенной и вынужденной отстаивать, охранять и постоянно расширять и без того непомерно растянутые границы, привела к тому, что население обращено было к отбыванию тяжелой государственной повинности того или иного рода. В каком-то смысле мы и сейчас живем в этой конструкции, когда все население, грубо говоря, существует для того, чтобы кормить армию.



Главная ошибка Петра… Он говорил: «Как бы я хотел сменить свое место русского царя на место английского адмирала. Как бы мне хорошо было». Он не ценил свой народ. Он вообще не видел в нем никаких начал цивилизованных и поэтому считал, что это палка. Вот это самый главный, существенный недостаток многих русских правителей, которые не верят в свой народ. Но когда у них там что-то в огне, то они вдруг начинают говорить «братья, сестры». Александр I вообще обратился «граждане», когда Наполеон пришел. Это вот это неумение ценить свой народ, использовать его действительно выдающиеся, как и у других народов, способности. Это главный недостаток.





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