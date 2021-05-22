Как Шотландия в союзе с Францией против Англии воевала

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22 мая 2021, 23:42 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

В 14 веке вспыхнула великая Столетняя Война, разразившаяся из-за вопросов о престолонаследии. Причина её являлись притязания англичан на французский трон. Королевская династия Плантагенетов стремилась вернуть территории в Европе, принадлежащие ранее Англии. К тому же представители династии были связаны напрямую с Капетингами. У королей Англии были огромные шансы заполучить себе французские владения. В общей сложности, война привела к столкновению сразу нескольких государств, в числе которых оказалась и преданная союзница Франции – Шотландия. Шотландские правители стремились воспользоваться шансом как можно «больнее» ударить по англичанам. Давние распри и почти полная потеря независимости Шотландии в конце 13 века всё ещё давали о себе знать. Шотландцы не терпели наращивания английской военной мощи и желали как можно скорее покончить с тиранией из Лондона.





Во время противостояния Англии и Франции, северные соседи англичан поддержали французов. Шотландский король Давид II имел официальный союз с Филиппом VI Де Валуа. Многие отряды горских представителей направлялись во Францию для войны с их заклятыми врагами. Шотландцы также служили во французской королевской гвардии. Естественно, для Англии такое было недопустимо. В 1345 году недолгое англо-шотландское перемирие было нарушено. По приказу Эдуарда III, британская армия предприняла поход на Галлоуэй. Тогда же возобновились боевые действия по всей западной Европе. Давид II был обязан ответить союзникам. Шотландцы были вынуждены совершить вторжение на английские территории. Эдуард III предпринял множество попыток отбросить северных соседей. Линия обороны, выстроенная на границах ещё до боевых действия, успешно сдержала шотландские набеги. Однако главная битва великих королей Британии была ещё впереди.



После разгрома французов в битве при Креси, Давид II собрал новые силы и атаковал Северную Англию. Он рассчитывал одним решительным ударом разгромить врагов, а дальше – продвинуться уже вглубь их территорий. Камберленд был полностью опустошён, после чего шотландцы двинулись к Дарему. Давиду II удалось созвать 12-тысячное войско. Такого вполне было достаточно, чтобы дойти до самого Лондона. Англичан же было намного меньше. По некоторым данных, их вообще было чуть более 4000. Однако же французский историк Фруассар указывает, что Эдуарду удалось выставить 11 000 солдат. 17 октября 1346 года две армии сошлись между собой в кровавой и ожесточённой схватке. Сражение произошло недалеко от каменного креста Невилла, оставшегося ещё со времён господства саксов.



В ту эпоху полями битвы правили английские лучники. Они считались поистине легендарными. Именно эти бесстрашные бойцы отправляли в мир иной тысячи французских рыцарей. В самом начале боя обе стороны стремились сохранять оборону. Но у англичан была хитрость, которая помогла им полностью победить. Они первыми начали обстреливать шотландские позиции, тем самым вынудив Давида II двинуть свои войска в атаку. К несчастью для Шотландии, их король лично командовал армией при Невиллс-Кроссе. Два крупных отряда во главе с самим правителем не выдержали напора англичан и были просто раздавлены. У шотландцев оставался третий отряд во главе с Робертом Стюартом, бывшим регентом короля. Стюарт предпочёл покинуть поле боя, осознавая, что победа ускользнула. Таким образом, большая часть шотландской знати оказалась в плену у англичан. Среди пленников был и сам король Давид.

Сражение при Невиллс-Кроссе надолго вывело Шотландию из Столетней войны. Вторжение было полностью остановлено англичанами. Английскими войсками в той битве командовали трое великих полководцев. Их имена – Ральф Невилл, Генри Перси и Уильям ла Зуш. Их боевые заслуги были отмечены королём Эдуардом III. Выкуп короля шотландцами произошёл лишь только в 1357 году. Вернувшись на родину, Давид II был обязан сохранять мир с Англией под страхом полномасштабного вторжения, что сделало его фактическим вассалом Эдуарда. Эдуард же получил возможность беспрепятственно продолжать боевые действия во Франции. Ведь Шотландия уже не представляла для него никакой угрозы.

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