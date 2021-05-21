Авель Енукидзе: пламенный революционер и развратник​

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21 мая 2021, 08:59 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Авель Енукидзе - виднейший представитель СССР, награждённый Орденом Ленина и Трудового Красного Знамени, лучший друг Сталина ещё со времён террористических ячеек. Он также являлся крёстным отцом жены «вождя народов», Надежды Аллилуевой. Енукидзе был расстрелян в 1937 году из-за многочисленных обвинений со стороны власти. Считается, что он планировал заговор против верховного правительства СССР. Однако самым страшным из его грехов был, пожалуй, разврат и даже педофилия. Енукидзе никогда не гнушался связей с сотнями женщин, некоторые из которых, как поговаривают, были несовершеннолетними. Этим он нередко напоминал самого Берию, который так же слыл безмерным любителем противоположного пола.

Во времена пребывания в бандитских шайках он носил кличку Абдул, в то время как товарищ Сталин – Коба. Оба этих человека дружили с юношеских лет. Сам же Енукидзе был представителем крестьянства и всегда жил в простоте. Однако получив власть в кремлёвском кабинете, он сразу же превратился в настоящего «римского патриция». Как про него говорили очевидцы, он буквально погряз в роскоши и разврате. При этом, Енукидзе действовал не один. В друзьях его числился ещё один любитель женщин по имени Михаил Калинин. «Венценосные» особы СССР практически не вылезали из Большого театра. Правда интересовали их там далеко не пьесы и постановки, а прекрасные исполнительницы. Они часто захаживали на репетиции и даже заглядывали за кулисы. Приглянувшихся девушек, как правило, вызывали для беседы к председателю ЦИК.

Ходили слухи, что балерины едва ли не превращались в откровенных проституток, благодаря настойчивости партийных глав. Енукидзе, как считается, превратил аппарат ЦИК в настоящее гнездо разврата. Об этом человеке отзывались крайне негативно. Его называли «исчадием ада». По словам Марии Сванидзе, с каждым годом Авель переходил на более молодых особ. Его жертвами оказывались даже совсем юные девочки от 9 до 12 лет. Для своих личных «грязных» целей Енукидзе использовал свою собственную власть. Именно высокое положение и нахождение у руля СССР помогало ему достигать желаемого. Женщины, проводившие с ним дни или ночи, считались фактически бесправными рабынями. Мария также считала, что у Енукидзе имелись серьёзные проблемы с психикой. Ему буквально нравилось преследовать женщин. К тому же своих любовниц он обычно одаривал самыми щедрыми подарками.

Позднее Авель уже совсем не скрывал своего «султанства». После того как те или иные девушки становились неинтересными для партийного деятеля, они могли спокойно передаваться другим мужчинам. Их же место в своеобразном «гареме» Енукидзе занимали новые представительницы слабого пола. Власть Авеля расширялась с каждым годом. Совсем скоро он превратился в виднейшего политика и главного ценителя искусств в СССР, где он частенько находил себе «спутниц жизни». Товарищ Сталин почти всё время закрывал глаза на злодейства своего ближайшего соратника. Вспомнил он про грехи своего человека лишь тогда, когда тот перешёл ему дорогу. Однажды Енукидзе вступился за опальных Зиновьева и Каменева, и фактически пошёл против близкого друга. Сталин же пребывал в гневе и угрожал Авелю дальнейшими последствиями. Уже в 1935 году главного развратника СССР вывели из ЦК ВКП(б). Исключили его за так называемое «моральное и бытовое разложение».

В 1937 году Енукидзе был арестован. Против него обернулись все его товарищи, даже те, кого он считал самыми лучшими в кругу. Женщины, с которыми Авель часто проводил время, так же дали необходимые показания. Как оказались, Енукидзе предавалась разврату прямо на рабочем месте и даже не стеснялся того, что об этом узнают. Более того, на Авеля завели дело из-за якобы его высказывания о Сталине. Как утверждали следователи, он заявлял, что «вождя народов» необходимо заменить, и не на кого-нибудь, а на Михаила Калинина. Любителя женщин за все грехи обвинили в измене Родины, а затем казнили. Правда дело о разврате несовершеннолетних было не на первом месте. Оно попросту растворилось среди других компроматов.

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