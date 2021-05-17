В начале прошлого столетия фашисты в Италии победили в основном благодаря силе Страха

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17 мая 2021, 07:17 Александр Крохмаль, Журналист

Лидер итальянских фашистов Бенито Муссолини, globallookpress.com

Конец 10-х годов 20-го столетия выдался несладким, пожалуй, для всего мира, не говоря уже про европейские страны.

Развернулась ожесточённая борьба между различными партиями. Впервые голову показали экстремистские организации, которые стали прибегать к нелегальным действиям против своих оппонентов. В большей части стран Европы начались коммунистические волнения. В России монархия пала, а власть подверглась узурпации большевиков. В Италии тоже происходили волнения, устраиваемые коммунистами. Дело дошло до открытых захватов заводов и фабрик со стороны рабочих. Однако должной революции и победы диктатуры пролетариата не случилось. Вместо этого на свет выползла новая сила, впоследствии получившая название Итальянский союз Борьбы (та самая фашистская партия Муссолини). Причём, король Виктор Эммануил III, возглавлявший тогда страну, и многие силовые ведомства, совсем не препятствовали приходу к власти фанатиков.

Самое интересное, что идеи у прафашистских организаций были вполне демократичные. Например, модернист Филиппо Маринетти вместе со своим соратником из синдикалистов Альцесте де Амбрисом в 1919 году опубликовал манифест нового политического движения, в принадлежащей Бенито Муссолини газете Il Popolo D`Italia. Они предлагали ввести избирательные права для женщин, 8-часовой рабочий день, снижение пенсионного возраста, минимальную зарплату, конфискацию церковного имущества, национализацию воензаводов, а также мирную внешнюю политику. Казалось бы, обычные идеи демократов, вполне адекватные и притягательные. Никакой дискриминации, антисемитизма и насаждении политических взглядов. Но всё же с момента создания Итальянского союза борьбы Муссолини дал чётко понять, что борьба за идеи будет вестись не только легальными способами.

Уже через месяц после создания союза фашисты начали серию преступлений против тех, кто их не поддерживал. В основном, их врагами были те, кто сочувствовал или поддерживал коммунистические постулаты. Фашистами была разгромлена и подожжена редакция газеты Avanti, принадлежащая социалистам. В результате погибло 4 человека. В 1920 году редакция переехала в Милан, но там так же подверглась атаке. Полицейские, охранявшие типографию, не препятствовали вооружённому нападению. В 1921 году начались ожесточённые столкновения между фашистами и анархо-индивидуалистскими организациями. Вначале анархисты устроили взрыв в миланском театре, планируя убить местного комиссара полиции. В ответ фашисты устроили атаку на анархистскую газету Umanita Nova, а затем на Avanti.

Фашистские группировки объявили войну не только коммунистам, но и всем, кто не поддерживал их идеи. Они стали постепенно забывать о том, что с чего начали. Союзные Итальянскому союзу борьбы «Чернорубашечники» устраивали атаки на рабочие клубы, профсоюзы, крестьянские организации. Нападениям подвергались даже органы власти, в которых фиксировалось большинство представителей левых взглядов. Начинались первые этапы итализации, которые повлекли за собой гонения на национальные меньшинства. Коммунистов, анархистов и социалистов безжалостно избивали и даже убивали. Активных политических противников жестоко пытали. Италия быстро превращалась в разгул хаоса и насилия, устроенного фашистами и националистами. Это были самые чёрные дни за всю историю существования королевства.

Счёт нападений шёл на сотни. Запугивание и страх стало главным орудием фашистской партии. С помощью страха они воздействовали даже на бывалых военных и видных дворян. А ведь ещё в 1919 году фашисты считались крайне непопулярной силой. Над ними насмехались все их противники. Напомним, что в том же Милане за Муссолини отдали свои голоса лишь 5 000 человек, и это из 270 000 голосовавших. Большинство как раз было за представителями социалистов. Социалисты злорадствовали и смеялись над фашистами, считая их проигравшими и никчёмными. Представителям Итальянского союза борьбы не удавалось завоевать даже одного депутатского мандата. Даже Муссолини в 1919 году скандировал следующие слова: «Фашизм всегда будет движением меньшинства и не выйдет за пределы городов». А уже в 1921 году Итальянский союз был в составе Национального блока на парламентских выборах. 35 депутатских мандатов из 105 получили фашисты. Бенито Муссолини стал депутатом, получив при этом 350 000 голосов. Это в 70 раз больше, чем несколькими годами ранее.

После успеха 1921 года фашистская идеология стремительно набирала популярность. 9 ноября того же года Итальянский союз борьбы был преобразован в Национальную Фашистскую партию. 31 октября 1922 года Виктор Эммануил III официально одобрил Муссолини на должности премьер-министра Италии. Члены старого правительства во главе с Луиджи Факта были отправлены в отставку. Представители фашистских организаций стремительно наводняли итальянские структуры власти, продолжая распространять везде и всюду свою преступную идеологию. Про данные в 1919 году обещания уже никто не вспоминал. Запугивание избирателей, предвыборное насилие и фальсификации сделали фашистам победу. Свободные же выборы в Италии состоялись лишь только в 1946 году.

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