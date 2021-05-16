Как Польша в 18-ом веке потеряла свою независимость

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16 мая 2021, 10:14 Александр Крохмаль, Журналист

Станислав Август Понятовский

Станислав Август Понятовский, так же известный как Станислав II, в истории Польши является одним из последних её независимых лидеров. По мнению некоторых критиков, этот правитель также считается одним из самых слабых за всю историю существования страны. Напомним, что именно при Понятовском произошло сразу три раздела Польши, а вскоре государство вовсе потеряло свой суверенитет. Станислав II был любовником Екатерины II, российской императрицы. Его всегда рассматривали, как пророссийского властителя. Но всё же он был скорее осторожным политиком, нежели приверженцем какой-то отдельной страны или династии. За все свои прожитые годы Станислав Понятовский ни разу не состоял ни с кем в браке.

Станислав Понятовский получил европейское образование вместе со своими кузенами Чарторыйскими. Он много путешествовал по землям Западной Европы и много общался с людьми. Сам себя он считал теоретиком Просвещения. Много лет провёл в Англии, изучая парламентский строй, а затем в России, работая при британском посланнике Уильямсе. С 1756 года у него возник роман с Екатериной, будущей императрицей. По одним данным, будущая властительница влюбилась в него с первого взгляда, по другой – чувства вспыхнули первыми у Станислава. Однако с 1758 года Понятовский, как и английский дипломат Уильямс, были вынуждены покинуть Санкт-Петербург. Всему виной были внутренние распри, а затем и низложение канцлера Алексея Бестужева.

На трон Речи Посполитой Станислав взошёл в 1764 году при поддержке партии Чарторыйских. Также решительную поддержку монарху оказала сама Екатерина, ставшая юной императрицей России. Первые годы правления Понятовского проходили достаточно мирно. Основное внимание король уделял реформам и преобразованиям. В Польше была полностью изменена казначейская система, армия подверглась перестановкам, активно внедрялось новое вооружение и обмундирование. Основной упор в армии сделался на пехоту, а не на кавалерию, как во времена Ренессанса. Также была переработана государственная наградная система. Но всё же мирные годы в Речи Посполитой длились недолго. Пророссийская политика Понятовского вызывала всё больше недовольства у консервативной знати.

С 1768 года в Польше возникло множество разных конфедераций среди шляхты. В них вошли многие знатные роды. Одна часть панов противилась сотрудничеству с Россией, другая же – поддерживала политику короля. Консерваторы, недовольные пророссийскими настроениями Понятовского, вскоре объединились в Барскую конфедерацию. Началась опустошительная гражданская война, в которой участвовало сразу несколько других стран. Российской армии удалось разгромить конфедератов вместе с интервентами (в основном французами) и привести Польшу к порядку. Но за этим последовал Первый Раздел Речи Посполитой. В 1772 году некоторые земли королевства отошли иностранным державам. Россия завладела польской частью Ливонии, Пруссия получила Вармию и земли Королевской Пруссии, а Австрия стала контролировать владения Освенцима, Затора, часть Малой Польши и всю Галицию.

Однако трудности для королевства на этом не закончились. Борьба между пророссийскими объединениями шляхты и противниками сотрудничества продолжалась вплоть до самого падения Речи Посполитой. Понятовский постоянно метался «меж двух огней», стараясь угодить сразу всем. Его репутация с каждым годом понижалась. Некоторые из представителей шляхты даже не воспринимали короля всерьёз. Зато любовниц и всевозможных фавориток у Понятовского было навалом. Беспорядочные связи Станислава с различными женщинами серьёзно пошатнули его положение к королевстве. Он лишался доверия среди своих соратников и друзей. Также он полностью утратил любовь Екатерины.

Но всё же было у Понятовского стремление к прекрасному, которое он пытался воплощать в явь. Будучи воспитанником эры Просвещения, он пытался уделять внимание преобразованиям в столице. Он даже планировал создать в Варшаве подобие Эрмитажа, как в Петербурге. Однако многие из его планов так и не были реализованы. В 1791 году началась новая война в Польше, на этот раз с Российской империей. По просьбе панов из Тарговицкой конфедерации (пророссийского объединения шляхты), войска Екатерины II вторглись на территорию Польши. Всему виной была Конституция 3 мая, которую Станислав II одобрил. Понятовский желал, чтобы государство преобразовывалось по образу и подобию Великобритании, чему тоже было не суждено свершиться. Стремления подражать британской короне сразу же вызвали недовольство среди консервативной знати.

Русско-польская война закончилась в 1793 году. Официальным победителем стала Российская империя. Её войскам в союзе с тарговицкими конфедератами удалось сокрушить армии Речи Посполитой. Станислав Понятовский был вынужден признать превосходство России. В том же году наступил уже второй раздел Польши, ратифицированный сеймом. Российская империя получала белорусские земли до линии Динабург-Пинск-Збруч, восточную часть Полесья, Подолье и Волынь. Под власть Пруссии перешли Данциг, Торунь, Великая Польша, Куявия и Мазовия. Спустя 1 год в Польше вспыхнуло восстание Тадеуша Костюшко, одного из полководцев Русско-польской войны. Ему даже удалось объявить себя диктатором, но вскоре его войска так же были разбиты русскими генералами. После подавления мятежа произошёл Третий и окончательный раздел Речи Посполитой.

В 1795 году король Станислав оставил Варшаву и прибыл в Гродно под надзор российского наместника. Там он подписал отречение от польского трона. Станислав II свои последние годы провёл в Санкт-Петербурге. Он внезапно скончался в 1798 году в своей резиденции в Мраморном Дворце. Поначалу он был похоронен на Невском проспекте в храме Св.Екатерины, но позднее – перезахоронен в Польше. В историю он, по мнению критиков, вошёл, как один из самых слабых и неудачливых правителей своей страны. Некоторые историки даже считают, что именно из-за его бездарного руководства Польша потеряла независимость на целое столетие.

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