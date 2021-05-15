Великое герцогство Варшавское, протекторат Франции в эпоху Наполеона

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15 мая 2021, 17:34 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

В 18-м столетии начала угасать некогда крупная империя и держава, в своё время проводившая масштабные завоевания. Имя её – Великое королевство Польское. После смерти Станислава Понятовского Польша и вовсе прекратила своё существование, как независимое государство. Но при Наполеона, появилась небольшая надежда на восстановление былого могущества . В 1807 году по Тильзитскому миру было образовано Великое Герцогство Варшавское. 22 июля 1807 года конституция нового государства утвердил сам Наполеон Бонапарт. Владения целиком и полностью зависели от Франции. Герцогом же назначили вполне демократичного саксонского короля Фридриха Августа I. Он являлся первым и единственным правителем государства.

Великое герцогство Варшавское являлось французским протекторатом. Но всё же Наполеон позволил представителям государства иметь своё правительство, отказавшись от мыслей о создании подконтрольной провинции. Правительство герцогства состояло из государственного совета и двухпалатного парламента (депутатской палаты и сената). Также было дозволено создать независимые суды. Однако же употребление слова «Польша» не допускалось из-за сильного недовольства со стороны властей Франции. Герцогство разделили на 6 департаментов, в каждом из которых было по 10 поветов. В 1809 году к владениям Фридриха Августа были присоединены ещё 4 департамента, в результате столкновения с Австрией. Столицей государства являлась Варшава, давняя столица Короны Польской.

Герцогство было обязано поставлять во французскую армию войска, как пехоту так и кавалерию. Среди армии Наполеона насчитывалось не менее 120 000 поляков. Плюс ко всему, ещё в конце 18 столетия были сформирован известные Польские легионы, которые сражались не только в Европе, но и в других частях света. Фридрих Август же полностью зависел от воли Наполеона и подчинялся ему, опасаясь за судьбу своей страны и народа. Называть себя независимым государем он не мог ни при каких обстоятельствах. Местные жители никогда не верили в превосходство французов, и всегда продолжали желать своей независимости. Многим из них не нравилось присутствие чужеземцев на родных землях. В 1813 году государство прекратило своё существование, ввиду заграничного похода армии Александра I. Управляющим владениями герцогства стал российский генерал-губернатор Василий Ланской.

Уже в 1815 году Венский Конгресс определил дальнейшую судьбу польских территорий. Был утверждён раздел Варшавского герцогства. Краков превратился в Вольный город, Австрия получила во владения Величку, Пруссия – земли Познани и Великой Польши (впоследствии превратившиеся в Великое герцогство Познанское), а самая большая территория была отдана Российской империи, и также получила название – Царство Польское. Фридрих Август, будучи бывшим варшавским герцогом, отказался от земель Польши и вскоре вступил в члены Германского союза. Королём Саксонии он оставался вплоть до 5 мая 1827 года.

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