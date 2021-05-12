Как отдыхали правители СССР

Аргументы Недели → История 13+

12 мая 2021, 13:58

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

После революционных событий большевики предпочитали отдыхать и лечиться на ненавистном Западе. Позже в зону внимания советских вождей попали Крым, Абхазия и Краснодарский край.



По распоряжению Ленина в 1923 году Совнарком организовал Лечебную комиссию при Наркомздраве. Она была создана для того, чтобы обеспечить отдых и лечение кремлевских обитателей за рубежом. В первый же год после ее появления за границей отдохнули около четырех тысяч советских чиновников. Сам Владимир Ильич предпочитал проводить время в Горках – в бывшем имении вдовы российского миллионера Саввы Морозова.



Товарищ Сталин в любви к заграничным курортам замечен не был. Для него возводили госдачи в Сочи. К началу сороковых таких мест отдыха для советских руководителей там было построено уже несколько десятков. Среди соседей Сталина значился Лаврентий Берия.



В 1955 году специально для Никиты Хрущева в Большой Ялте возвели госдачу №1 «Глициния». В «Глицинии» было 14 комнат, шикарная столовая, Каминный и Банкетный залы, отделанные ценными породами дерева, итальянским мрамором и редкими по архитектурному замыслу лепнинами. На территории здравницы находился отдельный крытый бассейн с подогретой морской водой. При Брежневе здесь появились сауна, баня, бар, причалы для яхт и катеров, отдельный пляж с набережной и шикарный парк. Интересно, что недавно, по сообщению властей Крыма, «Глициния» ушла «с молотка» за 1,2 млрд. руб. частному лицу. Лицо предпочло остаться неизвестным.



Успел пожить на этой даче и генсек Михаил Горбачев. Позднее для него построили новый объект вблизи поселка Форос, который назывался «госдачей «Заря». Туда завезли мрамор, кафель с покрытием 24-х-каратным золотом и бамбуковый паркет. В итоге новая резиденция Горбачева побила своей роскошью и сталинские, и хрущевские, и брежневские постройки.



О предпочтениях времяпровождения правителей СССР читайте подробнее в материале «Как отдыхали кремлевские небожители»





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости