Что произошло с останками Гитлера, и удалось ли ему бежать в Аргентину

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12 мая 2021, 12:55

Французская газета «Figaro» опубликовала презентацию научным руководителем Государственного архива Российской Федерации Сергеем Мироненко черепа Гитлера. Как такое возможно, если, по слухам, Гитлер бежал в Аргентину?



В эфире радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Мироненко сообщил, что это не череп. Это теменная часть черепа, которая хранится в Государственном архиве Российской Федерации, которую выставляли на выставке «Крах Третьего рейха». «Тогда нам не удалось получить челюсти Гитлера, которые хранятся в Федеральной службе безопасности. Однако на эту выставку мы получили мундир Гитлера и то, что наши коллеги из Центрального архива ФСБ называли аптечкой. А когда я ее посмотрел, я убедился, что это мини-газоанализаторная лаборатория. Ведь это же фантастика! Гитлер, который сидел в бункере, был уже абсолютно раздавленным человеком. У него после известного покушения Штауффенберга тряслись руки, а тогда он вообще был раздавлен. Он был уверен, что Сталин мечтает закачать в бункер, где он сидит, усыпляющий газ, таким образом взять Гитлера в плен и провезти его в клетке по всей великой стране.



Это была газоанализаторная лаборатория. Но это надо быть уже совершенно безумным человеком, потому что закачать… Во-первых, мы не знали, где Гитлер. Штурмовали рейхстаг – почему? Как самое высокое здание. Есть показания разведчиков: думали, что Гитлер там. Гитлер сидел в рейхсканцелярии в бункере», - рассказывает Сергей Мироненко.



Как нашли труп Гитлера? Это тоже очень поучительная история. 1 или 2 мая на ступеньках рейхстага нашли труп человека с пулей во лбу, который был похож на Гитлера. Даже вызвали репортеров, журналистов, кинооператоров, чтобы снять.



Но тогда сделали хорошую вещь. Вадис, начальник СМЕРШ армии, которая штурмовала Берлин, взял лист бумаги, разделил её пополам и вызвал тех, кто знал Гитлера. Кто сказал, что это Гитлер, писали направо, а кто сказал, что нет… Выяснилось, что это не Гитлер. В конце концов в Госархиве хранятся материалы, что это был человек немножко не в себе. Он носил усики как Гитлер, зачесывал волосы как Гитлер.



Как обнаружили трупы Гитлера и Евы Браун? Пришли в рейхсканцелярию – никого нет. Допрашивают. Май, начало мая. Шёл простой солдат. Видит – во дворе рейхсканцелярии торчит сапог. А сапог из хорошей кожи. Солдат дернул – думает: сейчас я себе эти сапоги, значит… Шел мимо офицер, увидел: там труп. А это рейхсканцелярия.



Труп мужчины и женщины. Лица обожжены. Потому что когда стали потом расследовать обстоятельства самоубийства Гитлера, то выяснилось, что чтобы скрыть трупы, облили лица бензином. Одним словом, труп мужчины и женщины в рейхсканцелярии. Кто это – Гитлер или не Гитлер? Это где-то 3-7 мая. Тогда поступили очень просто. Гениально просто. Нашли медицинскую сестру Кети Хойзингер… Ее привезли и сказали: «Вы помните?». Она говорит: «Еще бы я не помнила – такой человек». – «Можете нарисовать, что делали со ртом Гитлера?». И она нарисовала. Сравнили ее рисунок: где делали коронку, где делали мост, где ставили пломбу – и по челюсти определили, что это Гитлер. И то же самое с Евой Браун. Есть определенная загадка, откуда пошла версия о том, что Гитлер отравился? Когда военные медики осматривали труп, они не обнаружили выходное пулевое отверстие.



Эксперты объяснили, что при выстреле из пистолета в рот и вверх выбивается теменная часть – это то, что сохранилось. Но кожа ее придерживает. Вот эта теменная кость выбита, но она еще держится на трупе. И поэтому, когда осматривали, не заметили, что он выстрелил себе в рот.



А запах цианистого калия был абсолютно ясный – миндаль. Разбитая ампула. Видимо, он покончил с собой: взял ампулу в рот, выстрелил в рот и в ампулу, чтобы было уже на 100%. Чтобы и ядом, и всё. И пошел рапорт о том, что он отравился. И отсюда, знаете, все эти идеи, что Гитлер, как трусливая мышь, как крыса, отравился.



Трупы Гитлера, Геббельса с семьёй и Евы Браун перевозили с места на место и, в конце концов, закопали недалеко от Берлина. Там они пролежали до 1970 г. Но потом поступил приказ председателя КГБ Андропова уничтожить останки. Их сожгли и развеяли над рекой, а челюсть Гитлера приложили к следственному делу, которое до сих пор хранится в ФСБ.

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