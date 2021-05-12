Птичка мне напела, что 12 мая - день Донского казачества

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12 мая 2021, 10:24 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Есть мнение, что 12 мая 1570 года стало днём основания казачьего войска Донского, первого по старшинству и самого многочисленного в Российской империи. Из другого источника известно, что этот день надо отмечать 3 января. Но, по поводу второй даты есть сомнение, поскольку она приходится на Святки, во время которых русские цари никаких указов не подписывали, почитая это грехом. А вот 12 мая приходится на День памяти девяти мучеников Кизических. В народе этот день получил название Девять целителей. В эту дату указ мог быть издан.

Область Всевеликого войска Донского занимала нынешнюю Ростовскую область, некоторые земли Калмыкии, части Волгоградской Воронежской и Луганской областей.

День казачества отмечается в связи с получением грамоты Ивана Грозного в том же году по мнению историков образовались первые станицы Войска Донского. Но есть упоминания о том, что ещё в 1502 году московский князь Иван III знал о походах рязанцев «самодурью на Дон в молодечество». В 1552 году донские казаки участвовали в осаде и штурме Казани. А в 1556 году донцы отличились при взятии Астрахани. В благодарность за это и другие добрые для Московского царства дела Иван Грозный пожаловал им грамоту на вечное владение Доном со всеми его притоками. В 1557 год атаман Андрей Шадра с тремя сотнями донцов уходит на Терек, положив начало Терскому казачеству. А в 1581 году донской казак Ермак Тимофеевич со своей ватагой пошёл воевать в Сибирь.

В 1584 Донское войско присягнуло на верность царю Фёдору Иоанновичу. После смутного времени в 1613 году Всевеликое войско Донское присягнуло на верность царю Михаилу Федоровичу Романову. С тех пор оно верой и правдой служило сначала царству Российскому, затем Российской империи. Два бунта Стеньки Разина, Кондратия Булавина и Емельяна Пугачёва — это частные случаи.

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