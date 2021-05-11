«Пятая колонна» Брежнева: кто помог Леониду Ильичу занять место Хрущева

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11 мая 2021, 21:06

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

О земляке Брежнева Николае Миронове известно довольно мало, но именно этот человек, фактически став серым кардиналом в высших органах власти, расчищал для него путь на вершину советского Олимпа.



Николаю Романовичу Миронову повезло оказаться земляком Леонида Брежнева, который в пятидесятые годы прошлого века начал осторожно формировать личную «пятую колонну», состоявшую из преданных ему людей. Целью этого мероприятия было его желание попасть на место руководителя государства, сменив Никиту Хрущева. Миронов имел склонность к авантюрам и умел доводить их до конца. На это качество и обратил внимание Леонид Ильич.



В 1959 году Николай Миронов занял один из ключевых постов в ЦК КПСС: он стал заведующим Отделом административных органов, которому в то время подчинялись все силовые и политические структуры Советского Союза: госбезопасность, МВД, армия, прокуратура и суды. В его руках была сосредоточена колоссальная власть.



Миронов задался целью убрать из активной политической жизни всех знаковых руководителей советских спецслужб, чтобы поставить на их места своих людей. Ему удалось собрать отменный компромат на секретаря ЦК Фрола Козлова, которого Хрущев уже официально называл «своим преемником».



Делая ставку на Миронова, Брежнев явно не ошибся и в итоге достиг своей цели. Через три дня после вступления Леонида Ильича в должность Генерального секретаря ЦК КПСС Николай Миронов при загадочных обстоятельствах погиб в авиакатастрофе.



Подробности этой интересной истории читайте в материале «Судьба серого кардинала»





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