Как из-за трусости адмиралов погибли десятки советских молодых моряков

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11 мая 2021, 18:28

Фото: соцсети

История легендарного «Титаника» известна всем, а вот некоторые морские трагедии по тем или иным причинам оказываются за рамками общественного внимания. Так произошло с гибелью советского противолодочного корабля «Отважный» в 1974 году.



«Отважный» должен был участвовать в масштабных учениях Черноморского флота. В то время на боевых кораблях ВМФ проходили обязательную морскую практику курсанты военно-морских училищ СССР. Они в качестве стажеров должны были быть допущенными к реальным ракетным стрельбам в условиях настоящих радиолокационных помех. Никто и подумать не мог, какой чудовищный исход ждет корабль и его моряков.



В электроцепи погреба для хранения боезапасов произошло короткое замыкание и случился самопроизвольный запуск стартового двигателя одной из 15-ти зенитных управляемых ракет. После произошедших взрывов заполыхал пожар. Очевидцы рассказывали, что кормовую палубу «Отважного» разворотило как пластмассовую детскую игрушку, а от бушующего огня сворачивался и плавился металл.



Корабль начал тонуть и лег на грунт на глубине примерно в 130 метров, унеся с собой жизни 24-х молодых моряков, пять из которых были так и не ставшие флотскими офицерами курсанты морских училищ.



О том, как человеческий фактор стал причиной ужасной морской трагедии, читайте в материале «Как умирал БПК «Отважный»





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