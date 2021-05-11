В 1978 году ПВО сбила «Боинг-707», нарушивший воздушное пространство СССР

Аргументы Недели → История 13+

11 мая 2021, 16:36

20 апреля 1978 г. в 20:53 на посту ПВО гарнизона Кронштадт отечественные радиолокационные станции отметили воздушный объект, который шел к нашей границе без опознавательных сигналов, на запросы не отвечал и уже через 20 минут вошел в воздушное пространство СССР. Это было ЧП, сравнимое с будущим полетом Матиаса Руста!



По тревоге были подняты истребители-перехватчики СУ-15 из 431-го истребительного полка. Южнокорейский «Боинг-707» под управлением опытного командира Кима Чангю следовал из Парижа курсом в Сеул с запланированной временной посадкой в Анкоридже, что на Аляске. Какой ветер сдул этот 200-тонный самолет с основного курса на новый маршрут аккурат в направлении главной советской секретной базы Северного флота г. Североморска так и осталось за кадром последующего расследования. Впрочем, учитывая, что делом занимался КГБ, причины этой якобы ошибки чекисты выяснили, но просто не стали предавать и огласке по политическим мотивам.



Самолет-нарушитель упорно двигался по запрещенному. По всем инструкциям его надо было сбивать зенитно-ракетными комплексами ПВО сразу после того, как он, не отвечая на позывные, нарушил границу. Более того, в районе конфликта именно в те дни советское командование проводило крупные военные учения.



Тем временем СУ-15 капитана Александра Босова сблизился с нарушителем на минимально возможное расстояние и покачал крыльями, предлагая тому снизиться. На высоте 10000 метров при скорости около 1000 км/час, имея на борту боевые ракеты, готовые к пуску и приказ при необходимости этот пуск осуществить, Босову, конечно, было не до смеха. А если «Боинг» все же пассажирский и там мирные люди? Уж лучше под трибунал, чем брать такой грех на душу. Ну, а если нарушитель все же разведчик? А на принятие решения ситуация отпустила секунды и никакой «помощи зала» Босову ждать не приходилось.



Пилот доложил, что самолет-нарушитель на его сигналы не реагирует, но разворачивается в сторону финской границы, явно намереваясь уйти в Финляндию. При этом наш пилот сообщил, что в иллюминаторах «Боинга» он видит пассажиров, а на его фюзеляже все необходимые именно для пассажирского лайнера международные знаки. Но ведь их можно нанести и на корпус разведчика. И как можно определить, что в салоне именно мирные пассажиры, а не сотрудники разведслужбы?



Тем временем нарушитель уже прошел все наши особо секретные базы и если это разведчик, конечно, все заснял и записал. В общем, Босов с земли получил приказ нарушителя уничтожить и лег на боевой курс. Первой же ракетой он снес часть левого крыла «Боинга», после чего тот стал резко терять скорость и высоту. Но упорно, как говорится «из последних сил», но все же тянул в сторону финской границы. Последний акт этой воздушной драмы разыгрался над нашим северным озером Корпиярви. Ким Чангю действительно оказался пилотом-асом, он посадил подбитый самолёт на лёд.



Ким Чангю утверждал, что во всем виноват сбой автопилота, но когда он четко прошел над нашими северными секретными базами, автопилот почему-то не ошибся. Также, даже после атаки, его лайнер уверенно двинулся в сторону именно Финляндии, но никак – в Караганду.



Всех, и экипаж, и пассажиров «Боинга» доставили в город Кемь, где им была оказана первая помощь, их накормили, обогрели и взяли первые показания. И командир, и его экипаж покаялись и попросили прощения. Через пару дней всех переправили в Мурманск, а уже оттуда – в Хельсинки.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





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