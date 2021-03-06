6 марта 1944 года началась Березнеговато-Снигиревская наступательная операция

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6 марта 2021, 09:23 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

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К весне 1944 года войска РККА завершили первый этап освобождения территории Правобережной Украины. Красная армия полностью владела инициативой, возникла благоприятная обстановка для дальнейшего развития наступления в целях завершения освобождения юго-западных районов СССР и выхода на государственную границу. Березнеговато-Снигиревская операция стала основополагающей на втором этапе этой кампании. О ее проведении пишет Владимир Хохлов, научный сотрудник Научно-исследовательского института (военной истории) ВАГШ РФ.

Против войск РККА на березнеговато-снигиревском направлении действовали немецкая 6-я и румынская 3-я армии группы армий «А» (командующий генерал-фельдмаршал Э. Клейст) в составе 33 дивизий, в том числе четырех танковых и одной моторизованной. Что составило 500 тыс. человек, 3386 орудий и миномётов, 359 танков и штурмовых орудий, около 600 самолётов.

Основной рубеж обороны немецких войск проходил по разлившейся из-за весеннего половодья реке Ингулец, по оси Архангельское, Дудчино. В мобильный резерв были выделены 3-я и 24-я танковые дивизии. Оборона выстраивалась в один эшелон. Главные силы были сосредоточены против центра 3-го Украинского фронта (командующий генерал армии Р.Я. Малиновский), в основном против плацдармов, захваченных 46-й и 8-й гвардейскими армиями. Директивой Ставки ВГК от 28 февраля 1944 года фронту предписывалось форсировать реку Ингулец и наступая в николаевском направлении очистить от противника междуречье рек Ингулец и Южный Буг. Чтобы обеспечить превосходство над противником в силах, фронту были дополнительно переданы войска из резерва Ставки и других объединений. результативно в его состав вошли 57-я, 37-я, 46-я, 8-я гвардейские, 6-я, 5-я ударные, 28-я общевойсковая и 17-я воздушная армии. А также 23-й танковый, 2-й и 4-й гвардейские механизированные и 4-й гвардейский кавалерийский корпуса (всего 57 стрелковых и 3 кавалерийские дивизии). Фронт насчитывал 500 тыс. человек, 7184 орудия и миномета, 573 танка и самоходных артиллерийских установки (САУ), 593 самолёта и превосходил противника по артиллерии более чем в 2 и по танкам в 1,6 раза.

Главный удар наносился силами 46-й (генерал-лейтенант В.В. Глаголев) и 8-й гвардейской (генерал-полковник В.И. Чуйков) армий с плацдармов на правом берегу реки Ингулец в общем направлении на Новый Буг. Далее в прорыв бросались 23-й танковоый корпус и конно-механизированная группа, состоявшая из 4-го гвардейского механизированного, 4-го гвардейского кавалерийского корпусов и 5-й отдельной мотострелковой бригады.

Боевые порядки 8-ой гвардейской армии были построены в два эшелона. На ее участке фронта было достигнуто превосходство над противником по пехоте в четыре раза, по артиллерии в десять раз. Тактическая плотность сил и средств на 1 км фронта составляла: один батальон, 2,5 танка и САУ и 63 артиллерийских орудия и миномёта.

В 10 часов 6 марта после мощной артиллерийской подготовки и ударов с воздуха войска 8-ой и 46-ой армий РККА перешли в наступление с плацдармов. В то же время в бой вступили соседние 1-й и 2-й Украинские фронты. Противник оборонялся упорно и часто переходил в контратаки. Его оборона была натуральным образом взломана с большим напряжением сил, введенные в прорыв соединения вышли на оперативный простор. Их ввод в бой стал полной неожиданностью для противника. Конно-механизированная группа к утру 8 марта подошла к Новому Бугу. Создались условия для охвата вражеских войск в районе Березнеговатое, Снигиревка, Баштанка. За 5 дней боевых действий войска фронта продвинулись от 10 до 60 км, освободили 200 населённых пунктов, разгромили семь вражеских дивизий, уничтожили до 9 тыс. солдат и офицеров, взяли в плен 825 человек, а в качестве трофеев захватили 175 орудий, 67 танков, большое количество другой техники и имущества.

17 марта 1944 года разгром 6-я немецкой армии фактически был завершен. Немцы потеряли пленными и убитыми 50 659 человек, 1218 орудий, 1012 миномётов, 274 танка, 192 штурмовых орудия и много другой техники. Наступление продолжалось. Войска 57-й и 37-й армий вышли к Южному Бугу на участке Константиновка, Вознесенск, а войска 37-й армии после двухдневных упорных боев 24 марта освободили город Вознесенск, захватив важный плацдарм. Далее, частям 394-й стрелковой дивизии удалось форсировать Южный Буг в районе Троицкое и 19 марта овладеть сильным укрепленным районом противника в Андреевке-Эрделева.

В ходе Березнеговато-Снигиревской операции 3-й Украинский фронт продвинулся на запад на 140 км, была освобождена значительная территория Правобережной Украины. Его потери составили около 30 тыс. человек.