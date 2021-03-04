75 лет назад Черчилль произнес знаменитую Фултонскую речь. Как отреагировали сверхдержавы

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4 марта 2021, 14:38 Источник: Новая газета

Фото: Global Look Press

Писатель Леонид Млечин изучил Фултонскую речь Черчилля, которую тот произнес ровно 75 лет назад, и реакцию сверхдержав на нее.

Именно от Фултонской речи принято отсчитывать начало холодной войны. «От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике железный занавес опустился на наш континент. По ту сторону занавеса все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы — Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест и София. Все эти знаменитые города и их население оказались в советской сфере… Почти все эти страны управляются полицейскими правительствами, в них нет подлинной демократии… Это явно не та свободная Европа, ради которой мы сражались», – сказал тогда Черчилль.

Историк Млечин отмечает, что сначала и на Западе, и на Востоке к речи отнеслись критически. Американские газеты обвиняли Черчилля в том, что он отравил и без того трудные взаимоотношения между США и СССР и опять пытается втянуть их страну в европейские дела. Трумэн оправдывался, что не знал, о чем будет говорить его британский коллега, а также приглашал в Фултон Сталина, чтобы тот тоже мог высказаться. Но Иосиф Виссарионович отказался.

Министр иностранных дел Вячеслав Молотов и его первый заместитель Андрей Вышинский выразили свое негодование и удивление, что Черчилль выбрал именно США для выступления со своей речью, которая была не чем иным, как призывом к новой войне. Сталин назвал речь Черчилля «опасным шагом». Он увидел в ней контуры противостоящего ему военного союза, хотя сильно рассчитывал на англо-американские противоречия. За месяц до Фултона он выступил перед избирателями на выборах Верховного Совета СССР и сказал, что коммунизм и капитализм несовместимы, поэтому война неминуема.

Издательство «Аргументы недели» выпустило серию книг Леонида Млечина, среди которых «Загадки и тайны холодной войны», «Контроль над разумом и другие сражения холодной войны», «Третья мировая. Можно ли ее остановить?».