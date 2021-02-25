Недостаточно велик? Почему мы так мало знаем о величайшем государе за всю русскую историю Иване III

Аргументы Недели → История 13+

25 февраля 2021, 15:35

В ответ на диковинное предложение некоторых общественных деятелей – вернуть на Лубянскую площадь нашей столицы памятник Дзержинскому – от других общественных деятелей последовало другое предложение. А именно – установить на этом месте памятник Ивану Великому (Третьему).



Это любимый правитель Карамзина во всей череде государей российских. Соловьёв, Ключевский, Костомаров, Забелин, Платонов – все они прекрасно понимали значение Ивана Великого. Его место в дореволюционной историографии было очень значительным. Оно и в советское время было немаленьким, и сейчас тоже, просто люди путают деда и внука – Ивана III Васильевича Великого и Ивана IV Васильевича Грозного. Именно Иван Великий создал Россию. До того на её территории была россыпь русских княжеств и вечевых республик.



Корни России – в IX веке, но возникла она в XV веке. Конечно, она наследница домонгольской Руси, документы XV века говорят о том, что своей династией, церковью, народом, культурой, языком страна соединена с древнекиевской эпохой. Бог дал шанс создать новое государство на старой платформе. При Иване Великом в документах появилось новое название – РусиM я, впоследствии устоявшееся как Россия.



Русская цивилизация – это цивилизация слова, поэтому царь-писатель своими эмоциональными сочинениями привлёк к себе большее внимание потомков. В эпоху Золотого и Серебряного веков русской литературы тот, кто держал в своей руке слово, много значил для всех. А Иван Великий, напротив, – человек молчаливый. Он искал эффективности, а не эффектности. Хороший государь, как и хороший разведчик, редко становится известным, он лишь способствует прославлению своей страны. Таким «хорошим разведчиком», «Штирлицем на троне», и был Иван Великий. Это, пожалуй, величайший государь за всю русскую историю (не считая, может быть, Владимира Святого).



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