В этот день в 1784 году на карте появилось новое имя города - Севастополь

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21 февраля 2021, 10:29 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Российские моряки сразу же по утверждению своему в Крыму присмотрели для себя очень удобную Ахтиярскую бухту с большим количеством ответвлений. Здесь и обосновалась главная военная твердыня российского Черноморского флота. Императрица Екатерина II по наущению своих приближенных повелела переименовать поселение Ахтиар, раскинувшееся близ этой бухты в Севастополь, что в переводе с греческого означает «величественный, достойный поклонения». В советское время его называли городом легендой, городом русских моряков и отмечали, что в его названии заключены - одно имя мальчика и сто имен девочек.

Согласно указу российской императрицы от 21 февраля (по старому стилю 10 февраля) 1784 года, помимо нового наименования Севастополь, город должен получить свое «адмиралтейство, верфь для 1-го ранга кораблей, порт и военное селение». Датой основания сего града считается 14 июня (по старому стилю 3 июня) 1783 года. Устроение всего было поручено светлейшему князю Григорию Потемкину - Таврическому. Тот взялся за дело с обычным для него энтузиазмом, находясь на значительном удалении от Севастополя. На скорую руку были обустроены причалы и верфь. Набережную облицевали камнем, строились дома по определённому архитектурному замыслу.

К лету 1784 года в Севастополе были возведены водопровод и водонапорная башня. Примерно в это же время ответственный за градостроительство Потемкин впервые посетил новую российскую морскую твердыню. К тому сроку турецкие военные корабли были изгнаны из всех крымских бухт, а татарскую конницу русские войска под руководством Александра Суворова рассеяли без единого выстрела, просто совершая молниеносные маневры.

За свою историю город был фактически дважды стерт с лица земли, но и до наших дней сохранились лишь некоторые постройки начала XIX века, в частности, храм Всех Святых, расположенный на территории старого городского кладбища, лазаревские казармы, в которых сегодня размещается филиал МГУ, башня ветров — вытяжная шахта разрушенной Морской библиотеки, Константиновская и Михайловская казематированные береговые батареи и несколько домов.