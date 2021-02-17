Абхазия вошла в состав Российской империи 17 февраля 1810 года

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17 февраля 2021, 08:32 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

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Манифестом императора Александра I от 17 февраля 1810 года Абхазия вошла в состав Российской империи. В начале XIX столетия находящееся под покровительством Оттоманской Порты Абхазское княжество, делилось на земли пяти родов: Самурзаканского, Цебельдинского, Абхазского (Сухумского), Абжуйского и Бзыбского, главенствующей была династия владетельных князей Шервашидзе. В частности, князь Келеш-бей Шервашидзе сумел объединить под своей властью Абхазию. Он неоднократно совершал набеги на владения соседей, в том числе и на Мегрелию, но, потерпев ряд поражений, стал искать пути сближения с этим княжеством. Для начала женил своего сына Сафар-бея (в крещении — Георгий) на мегрельской княжне Тамаре Кациевне Дадиани. Более того Келеш-бей начал налаживать тайное сношение с российской империей. В Истамбуле этим были крайне недовольны и организовали, по своему обыкновению, убийство строптивого абхазского князя. В 1808 году он был умертвлен собственным сыном Аслан-беем. Вместе с князем погибли два его младших сына — Ростом-бей и новорожденный, не нареченным именем младенец.

Власть в Абхазии перешла Сафар-бею, при крещении он принял имя Георгий. Именно его Санкт Петербург признал как князя всея Абхазии. По оглашению императорского Манифеста от 17 февраля 1810 года о присоединении Абхазии к России, Александр I присвоил ему воинское звание генерал-майор. Двумя годами позже в 1812-м сын абхазского князя Дмитрий поступил на обучение в Пажеский Корпус.

После присоединения Абхазии к России русские войска осадили крепость к Сухум-кале, блокировав ее с суши и моря. 11 июля 1810 года она пала, остатки турецкого гарнизона рассеялись по окрестностям, в плен попало лишь 78 человек. Потери русских составили 95 человек убитых и 86 — раненых. Вслед за этими событиями ставленник Санкт-Петербурга прибыл в Сухум, чтобы принять власть в Абхазии в свои руки. Его сопровождали братья — Батал-бей и Гассан-бей. Для поддержки нового князя в Абхазии был размещен русский воинский контингент. Мера была необходимая, поскольку значительная часть населения княжества были – мусульмане, тяготевшие к Турции. В течение следующих 16 лет Абхазию сотрясала межусобица. Даже в княжеской семье образовалось мощное сопротивление. Брат Георгия Гассан-бей поднял мятеж против владетельного князя Абхазии. К восстанию присоединились члены княжеской семьи Батал, Тер и Али-бей. Многие поместные владетели поддержали мятежника. Восстание охватило Абжуйский и Цебельдинский округа.

Убийца своих отца и братьев Аслан-бей воспользовался ситуацией и значительно усилил свое влияние в княжестве, его поддержал Истамбул. В Абхазии начались стычки мятежников с приверженцами князя Георгия, на стороне которого также воевали русские войска. Обстановка осложнилась с кончиной князя Георгия Шервашидзе19 февраля 1821 года. Его наследник Дмитрий находился в Санкт-Петербурге и не мог принять власть на себя. Братья Дмитрия Аслан-бей и Гассан-бей при поддержке местных феодалов – мусульман и турецких агентов начали решительные действия. По их замыслу княжеский трон предназначался Гассан-бею. Но военное счастие было не на их стороне. Молодой русский генерал, участник Отечественной войны 1812 года и заграничного похода Михаил Горчаков со своим отрядом нанес ряд поражений мятежникам в быстротечных стычках и рассеял их. Восстание было подавлено, а Гассан-бей взят под стражу и сослан за «злоумышления против Российской империи» в Сибирь. Вероятно, по настоятельной просьбе абхазского князя Дмитрия он был помиловал в 1827 году и возвращён на родину. В дальнейшем Гассан-бей поступил на военную службу в Русскую армию и исполнял ее верно, с честью, и дослужился до чина майора.