Кремлевские банкеты Сталина: меню генсека во время голода на фронте

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11 февраля 2021, 19:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Бывший госсекретарь США Хэлл вспоминал, что во время одного из кремлевских приемов Сталин как-то обратился к нему с неожиданным вопросом: «У вас генералы так же пьют?» Американец ответил дипломатично: «У наших меньше таких возможностей».

Когда Красная армия начала одерживать первые существенные победы над немцами, Сталин, чувствуя себя все увереннее, демонстрировал равнодушие к тому, как воспринимается произносимое им иностранными гостями.

На это обратил внимание британский посол С. Криппс:

«На банкете 20 декабря 1941 года Сталин уже явно чувствовал себя освободителем Москвы, хозяином положения, который готов взять немцев «измором» в дальнейшей войне».

Криппс рассказывал, что вождь был в замечательном настроении, спокойно перемещался по залу, произносил короткие тосты в честь своих военачальников, чокался с ними и при этом почти не обращал внимания на присутствующих английских гостей.

В трехтомнике доктора исторических наук Владимира Невежина «Застолья Иосифа Сталина» дипломатические приемы описаны с особой тщательностью.

Первого октября 1941 года в результате проведения немецкой операции «Тайфун» было окружено под Вязьмой и Брянском восемь (!) советских армий и отрыт беспрепятственный путь на Москву. В тот же день завершилась Московская конференция представителей СССР, США и Англии по вопросам взаимных военных поставок. Вашингтон и Лондон обязались по 30 июня 1942 года ежемесячно поставлять в СССР 400 самолетов (100 бомбардировщиков и 300 истребителей), 500 танков, 200 противотанковых ружей, 2 тыс. тонн алюминия, 1 тыс. тонн броневых листов для танков, 7 тыс. тонн свинца, 1500 тонн олова, 300 тонн молибдена, 1250 тонн толуола и, кроме того, в течение девяти месяцев передать Советскому Союзу 152 зенитные пушки и 756 противотанковых орудий. Со своей стороны, Советское правительство гарантировало поставки США и Англии сырья для производства вооружения.

В Кремле по вышеописанному поводу был дан прием: водка, перцовка, коньяк, зубровка, ликеры, красное и белое вино, шампанское - все эти напитки никак не ограничивались и употреблялись без всякой меры.

Вечерняя сводка Совинформбюро от 14 августа 1942 года:

«В течение 14 августа наши войска вели бои в районах Клетская, северо-восточнее Котельниково, а также в районах Минеральные Воды, Черкесск, Майкоп и Краснодар.

В районе Клетской на участке Н-ской части противник бросил в атаку значительные силы танков и мотопехоты. Артиллеристы и бронебойщики расстроили боевые порядки гитлеровцев и уничтожили 11 немецких танков. Затем в бой вступили советские танкисты и пехотинцы. Немцы потеряли в этом бою свыше 800 человек убитыми, и отошли на исходные рубежи. Южнее Клетской наши части вели ожесточенные бои против прорвавшейся к реке группировки противника. На одном участке окружено и истреблено до 700 гитлеровцев. Наши летчики совершили налеты на два вражеских аэродрома. На одном аэродроме разрушено и сожжено до 40 бомбардировщиков и истребителей противника. Кроме того, в воздушных боях сбито 11 немецких самолетов…»

В тот же самый день меню «кремлевского обеда» с участием английского премьера включало в себя:

холодные закуски - икра зернистая, икра паюсная, балык белорыбий, лососина, сельдь с гарниром, шамая вяленая,

ветчина холодная, шофруа и майонез из дичи, утки Андоб, севрюжка заливная, салат из помидор, салат «Пайар», огурцы, помидоры, редис, огурцы кавказские, сыры, масло, тосты, расстегайчики, бриоши;

горячие закуски - грибы белые в сметане, форшмак из дичи, кабачки миньер;

обед - суп-крем из пулярки, консоме, борщок, индейки, цыплята, рябчики, молочный барашек с картофелем, салат с огурцами, цветная капуста, спаржа;

десерт - мороженое сливочное и фруктовое, кофе, ликеры, фрукты, птифур, миндаль жареный.

Для сравнения приводятся данные наших союзников, британцев.

Минимальный месячный продуктовый рацион подданных Его Величества в конце войны состоял из 1 фунта (британский фунт - 454 грамма) бекона, 2 фунтов сахара, 1/2 фунта чая, 5 фунтов мяса, 1/2 фунта сыра (вегетарианцы получали вместо мяса еще 3/4 фунта сыра), 8 фунтов мармелада (или 4 фунта фруктовых консервов, или 4 фунта сахара), 1/2 фунта масла, 1 фунта маргарина, 1/2 фунта топленого сала, 3/4 фунта конфет, 4 яйца (дети и инвалиды получали по 12, кормящие матери и вегетарианцы — по 8). Кормящие матери и дети получали молоко — до 12 литров в месяц. Диабетикам дополнительно выдавали масло вместо сахара.

При этом в годы войны королевская семья питалась по точно такому же рациону. И богатые, и бедные получали довольствие исключительно по карточкам. Покупка нормированных продуктов осуществлялась по специальным купонам из продуктовых книжек, которые гасились печатью при совершении покупки.

Писатель Ж.-Р. Блок, сопровождавший в 1944-м де Голля во время визита в Москву, вспоминал, что Сталин неоднократно подзывал к себе представителей командования Красной армии и Военно-морского флота и за каждого из них предлагал выпить. Каждый раз заканчивая свой тост, он указывал тому, кому он был посвящен: «Подойди!» Последний «под суровыми и молчаливыми взглядами других русских покидал свое место и спешил чокнуться с маршалом».

Когда Сталин пил за Кагановича, то, по свидетельству переводчика Ж. Катала, в шутку добавил, что если поезда будут ходить с опозданием, то наркома путей сообщения расстреляют. Другим «трем-четырем народным комиссарам он грозил виселицей», причем произносил «это в таком шутливом тоне, с такими дружескими интонациями, что гости за столом смеялись - кто фальшиво, а кто и от всего сердца...»

Сталин всегда строго следил за тем, чтобы к его столу подавалось качественное вино. Во время застолья уже 17 ноября 1951 года Сталин попросил принести молодое вино. Прислуга принесла его переохлажденным (температурой в 7 градусов), хотя ранее поступило сталинское распоряжение: хранить напиток при температуре не ниже 13–15 градусов. Сталин был возмущен.

Вскоре вся охрана была заменена. Выяснилось также, что деликатесы к столу генсека ею элементарно разворовывались.