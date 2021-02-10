10 февраля 1918 года генерал Алексей Каледин призвал Дон бороться с советами, на следующий день атамана не стало

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10 февраля 2021, 12:37 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

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В 1918 году 10 февраля по новому стилю (28 января – по старому) войсковой атаман, генерал Алексей Каледин обратился к донским казакам с призывом выступить с оружием в руках против власти коммунистов. Алексей Максимович с горечью на сердце вынужден был признать, что казаки в своей массе отказались воевать с большевиками. Он сам отмечал: «В некоторых частях Донецкого округа были случаи продажи казаками своих офицеров большевикам за денежное вознаграждение». На следующий день в своей резиденции генерал собрал Правительство области войска Донского, на котором заявил: «Положение безнадежное, для защиты области нашлось лишь 147 штыков..., я не хочу лишнего кровопролития..., полномочия войскового атамана я с себя слагаю». После этого собрания он сообщил жене о скором отъезде и дал распоряжение прислуге собрать вещи. Затем решил прилечь и немного отдохнуть и направился в комнату своего брата, поскольку за последние дни спал только урывками и был сильно утомлен. Вскоре грянул выстрел, последовавшие в опочивальню атамана люди нашли его на лежащим походной кровати, мертвым с простреленной грудью в области сердца.

По официальной версии Каледин, после заседания правительства, вышел в соседний кабинет и застрелился. В предсмертной записке говорилось о решении покончить с собой из-за отказа «казачества следовать за своим атаманом». В самоубийство Каледина многие не верят, он был набожным православным христианином и не мог пойти на такой шаг. Его близкие говорили о намерении атамана покинуть Новочеркасск и примкнуть к Белому движению. Вся жизнь этого человека доказывает, что он не был способен проявить малодушие и застрелиться.

Генерал Каледин отличился в боях Первой мировой войны. О нем говорили, что он не посылал своих солдат в бой, а сам вел их в огонь. Февральский государственный переворот Каледин не принял и отказался подчиняться Временному правительству.

Весной 1917 года он был снят с должности командарма и уехал на Дон. В конце мая его избрали атаманом Войска Донского, впервые после отмены избираемости на этот пост, введенной Петром I в 1709 году. После второго переворота 25 октября 1917 года Алексей Каледин призвал бороться с новой большевистской властью. При образовании 27 декабря 1917 года Добровольческой армии Каледин, Алексеев и Корнилов составили триумвират, который взял на себя всю полноту власти.

Кстати, как и Каледин, генерал Лавр Корнилов также погиб при весьма странных обстоятельствах.

Дон, к неудовольствию Каледина, отказался сопротивляться большевизму. Более того многие казаки приветствовали новую власть и с охотой восприняли коммунистическую идеологию. Атамана поддержал только отряд есаула Чернецова. Это формирование было разбито в бою 21 января 1918 года, а сам Чернецов сдался в плен и его зарубил шашкой председатель Донревкома Подтелков. По свидетельству очевидцев гибель есаула произвела удручающее впечатление на Каледина. Неделю спустя состоялось собрание правительства области войска Донского, на котором атаман, по словам очевидцев, воспрял духом, несмотря на плохие новости и на то, что донское правительство передало свои полномочия городской думе Новочеркасска.

Намеченный на 6 февраля Войсковой круг уже никак не мог состояться. Некоторые исследователи считают, что Каледин слагая с себя официальные полномочия планировал организовать вооруженную борьбу с большевиками и мог рассчитывать на верность, как минимум, двух тысяч казаков. Такой военный руководитель, как Каледин, мог создать серьезную угрозу для установления советской власти на Дону. Поэтому делается вывод, что его убили, представив акт ликвидации политического противника, как суицид.

Библиографы упоминают о трех покушениях на Каледина после того, как он отверг предложение большевистского руководства о сотрудничестве. Доподлинно не известно из какого оружия был застрелен генерал. После того, как раздался выстрел, несколько человек бросились в комнату, где находился Каледин. Его бездыханное тело обнаружили, лежащим на походной кровати, без кителя. В левой части груди зияла кровоточащая рана. Рядом с трупом обнаружили предсмертную записку, о которой, кстати, стало известно лишь спустя три месяца после смерти атамана. По одной из версий - оружия в комнате не обнаружили. По другой – револьвер был в его руке, откинутой в сторону. Отмечается, что в этом помещении было два входа, один вел на лестницу, другой - во внутренние покои резиденции.

Историк Михаил Астапенко пишет, что «Митрофан Богаевский..., увидев, что все кончено и атаман мертв, поправил голову покойного, осмотрел рану, полез под кровать и нашел сплющенную пулю», которую спрятал в свой карман. Что это, как не сокрытие улики?

Кстати, что «предсмертное письмо атамана» – фальшивка, указывает само его содержание. Оно было адресовано Алексееву, текст не соответствует, лексикону, чаяниям и мировоззрению Каледина. В нем говорилось: «Казачеству необходимы вольность и спокойствие: избавьте Дон от змей, но дальше не ведите на бойню моих милых казаков».

Особо исследователей насторожила фраза: «Мои милые казаки». Генерал так сказать и написать не мог в принципе. Богаевский был арестован сразу же при краткосрочном установлении советской власти в Новочеркасске. Его содержали в ростовской тюрьме и расстреляли 1 апреля 1918 года.

Похороны Каледина лишь добавляют интригу в оценку событий тех дней. Православная Церковь не отпевает самоубийц и не хоронит их на погосте. По официальным данным так и произошло. Но есть версия, что прощание с генералом все же состоялось при большом стечении народа, где также были офицеры и юнкера Новочеркасского училища. По другой информации, все прошло в присутствии только семи близких усопшему людей. Как бы то ни было, на третий день после его кончины, как и должно в соответствии с христианской традицией, в вечернее время прошло отпевание Алексея Каледина. Возможно, что священника заставили это сделать. В Церкви при отпевании было два гроба, один дорогой из красного дерева, другой из оцинкованного железа, в котором лежало тело покойного. В могилу, выкопанную за пределами кладбища, поместили дорогой гроб. Там же был установлен крест с указанием соответствующих сведений о Каледине, это место захоронения было завалено цветами и венками. Настоящие похороны генерала состоялись в пределах погоста, уже после наступления ночи. Холм не насыпали, креста не ставили, а место погребения укрыли снегом.

Позже чекисты несколько раз проводили розыск могилы Алексея Каледина, но безуспешно. В настоящее время поисковики заявили о том, что с помощью металлоискателей обнаружили место, где на глубине двух метров находится цинковый гроб. Оно находится под полотном автомобильной асфальтированной дороги.