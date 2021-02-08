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В этот день в 1807 году русские и французы сошлись в кровопролитном сражении при Прейсиш-Эйлау с ничейным результатом

, 11:18 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В этот день в 1807 году русские и французы сошлись в кровопролитном сражении при Прейсиш-Эйлау с ничейным результатом
фото: соцсети

Около 5 часов утра 8 февраля 1807 года Наполеону доложили, что русская армия развернулась в боевой порядок на расстоянии пушечного выстрела от французских позиций в прусском местечке Прейсиш-Эйлау. Более того, Бонапарт был уведомлен, что силы русских составляли 67 тысяч штыков и сабель при 450 орудиях, тогда как французская армия не насчитывала и 49 тысяч войск при 300 орудиях. Наполеон решил ждать подхода 15-тысячного корпуса Даву и 14,5 – тысячного корпуса Нея. Командующий русской армией генерал Беннигсен рассчитывал на своевременное прибытие к полю боя 9-тысячной прусской дивизии Лестока.

Когда среди историков заходит спор о том, кто победил бы в сражении русских против французов если бы первыми командовал Александр Суворов и вторыми – Наполеон? Многие, не учитывая фактов истории говорят о победе Наполеона. Хочу напомнить, что Суворов не проиграл в своей жизни ни одной битвы ни одному врагу. Напротив, Наполеон был бит неоднократно и не раз с позором отступал с поля боя. Даже в знаменитом сражении при Маренго (которое в дальнейшем чествовалось ежегодно) он был на грани ошеломительного поражения. Ему тогда помогла беспечность австрийцев, посчитавших битву выигранной и не предпринявших ничего для преследования и окончательного уничтожения французской армии. Они даже не удосужились обезопасить свои войска от внезапной контратаки. И наконец, тогда Наполеона натуральным образом спас генерал Дезе, самостоятельно принявший решение пойти на выручку Наполеону. Прибывший со своим корпусом под Маренго Дезе, оглядев печальную картину поля боя и растерзанных наполеоновских полков, вынув из кармана часы, хладнокровно сказал: «Первое сражение проиграно. Но еще есть время выиграть второе».

В этот день в 1807 году русские и французы сошлись в кровопролитном сражении при Прейсиш-Эйлау с ничейным результатом

В отличие от Наполеона, великий русский полководец Александр Суворов не страдал перепадами настроений и крайнем цинизмом. В военном даровании и пассионарности он значительно превосходил удачливого корсиканца. За примерами долго ходит не стоит. Северную Италию, на завоевание которой у Наполеона ушло две кампании 1797 и 1798 годов, Суворов освободил от французов за четыре месяца. При этом великому русскому полководцу активно мешала союзная Вена. С партизанами в Испании Бонапарт так и не смог справиться. Напротив, Суворов дважды в короткие сроки свернул голову польскому партизанскому движению. Поляки, как воины ничем не уступают в доблести испанцам, даже превосходят их. В ситуации сложившейся при Прейсиш-Эйлау, Александр Суворов атаковал бы противника на дожидаясь подхода подкрепления и нанес бы ему поражение за счет фактора внезапности, быстроты и решительности действий, а солдаты и командиры его бы не подвели. Это Наполеон называл своих бойцов - «пушечным мясом». Александр Васильевич говорил: «солдат - дорог», так что, господа, победа Суворова над Бонапартом при встрече на поле боя была бы бесспорной.


Вернемся к событиям, происходившим в Восточной Пруссии в конце января, начале февраля 1807 года. Военные кампании в холодное время года тогда не вели, а войска противоборствующих сторон вставали на зимние квартиры и дожидались весны. Но привередливый маршал Франции Ней посчитал, что место расположения его корпуса близ Нойденбурга не соответствует нужным требованиям и еще в конце декабря 1806 года двинул свою конницу на северо-восток к городкам Гуттштадт и Гейльсберг, находившимся недалеко от Кенигсберга. Русский главнокомандующий генерал от кавалерии Беннингсен вышел ему навстречу со своими войсками.

В этот день в 1807 году русские и французы сошлись в кровопролитном сражении при Прейсиш-Эйлау с ничейным результатом

Узнав о случившемся Наполеон поднял в ружье главные силы своей армии и тремя колоннами направил их против русских. Французский император рассчитывал на скрытность своего маневра. Но, к его несчастью, казаки захватили французского курьера, перевозившего секретный пакет в штаб Бернадота. Таким образом Беннигсен узнал о перемещениях французских войск и успел предпринять контрмеры. Оставив арьергард во главе с Багратионом и Барклаем де Толли, Бреннигсен отвел свои главные силы дальше на восток. Преследовавший его 27-тысячный корпус Мюрата и Сульта сошлись в яростных боях с русским арьергардом при Гофе и при Цигельхофе (это произошло уже 6 февраля).

Армии неприятелей испытывали крайнюю нужду из-за необходимости совершать марши и вести боевые действия в непривычных зимних условиях. Один из участников этих событий писал: «Никогда французская армия не была в столь печальном положении. Солдаты каждый день на марше, каждый день на биваке. Они совершают переходы по колено в грязи, без унции хлеба, без глотка воды, не имея возможности высушить одежду, они падают от истощения и усталости…». В русских войсках положение дел было таким -же.

В этот день в 1807 году русские и французы сошлись в кровопролитном сражении при Прейсиш-Эйлау с ничейным результатом

Несмотря на все трудности неприятели сошлись в сражении под Прейсиш-Эйлау, каждая из сторон имела решительный настрой победить. 8 февраля битва началась с сильнейшей многочасовой артиллерийской перестрелки. Все 500 русских полевых орудий открыли огонь по неприятелю, с французской стороны им ответили 300 пушек. Участник сражения Денис Давыдов позже вспоминал: «Черт знает, какие тучи ядер пролетали, гудели, сыпались, прыгали вокруг меня, рыли по всем направлениям сомкнутые громады войск наших и какие тучи гранат лопались над головою моею и под ногами моими».

К полудню к Прейсиш-Эйлау подошел корпус маршала Даву и занял место на правом фланге французов. Силы Наполеона теперь были примерно равны русским (около 65 тыс. против 67 тыс.). К тому же у французов на подходе было еще около 18 тыс. войск. Бонапарт приказал своей армии наступать. Первым атаку начал правый фланг французов. Полки корпуса Даву, по обыкновению в колоннах, ударили на русский левый фланг. Натиск был сильным русские войска дрогнули и начали отход. Даву стремительно захватил деревню Кляйн-Заусгартен и высоты перед ней, начал теснить неприятеля в направлении местечка Ауклаппен и леса, расположенного поблизости. Для наших войск возникла угроза окружения. Беннигсен направил на свой левый фланг часть сил их центра, ослабив этот участок боевых порядков русских войск.

В этот день в 1807 году русские и французы сошлись в кровопролитном сражении при Прейсиш-Эйлау с ничейным результатом

Наполеон незамедлительно бросил против русского центра 15-тысячный корпус Ожеро. В этот момент началась сильна пурга. Две дивизии корпуса Ожеро сбились с директории своего движения и в условиях нулевой видимости вышли прямо к позициям русской артиллерии, на которой было развернуто 72 орудия. Грянул пушечный залп, потом другой и далее гром канонады накрыл поле боя. Картечь и ядра летели так густо, что французских солдат буквально разрывало на куски. Бой был скоротечным. За несколько минут обстрела Ожеро потерял под артиллерийским огнем противника более 5200 человек убитыми и ранеными. Беннигсен воспользовался ситуацией и бросил гренадерскую дивизию против французского центра. Грянули барабаны и русские чудо богатыри, не забывшие славные виктории Александра Суворова, пошли в решительную штыковую атаку. Передовые батальоны французов были мгновенно смяты. Такая же участь постигла и полки второго эшелона. Русские опрокинули неприятеля и уже вышли к месту на кладбище, на котором располагался командный пункт Наполеона и его штаб.

Сам император вел себя спокойно несмотря на то, что пули свистели вокруг него, а русские гренадеры были уже совсем близко. Несколько офицеров и генералов из свиты Бонапарта были убиты, многие получили ранения. Мюрат, видя сложную ситуацию, сам повел свою конницу в контратаку. Его кавалеристы врезались клином в боевой порядок русских гренадер, гибли на штыках, рубились что есть мочи, обагряя кровью неприятеля свои клинки. В кульминационный момент снова началась сильная метель. Огонь прекратился, полки винтовок и пистолетов и кремневые курки быстро покрывались снегом, стрелять было невозможно. Противники сражались только белым оружием. Вой бури перемешивался со звоном сабель, палашей, штыков и криками солдат. Горы тел, павших воинов, тут же заметало снегом. В какой-то момент неприятели разошлись в стороны и остановились в ожидании носовой сабельной и штыковой схватки. Но она не последовала, вновь заговорил бог войны – артиллерия. Русская и французская конница и пехота отошли на исходные позиции, а канонада продолжила греметь.

В этот день в 1807 году русские и французы сошлись в кровопролитном сражении при Прейсиш-Эйлау с ничейным результатом

Тем временем на русском левом фланге сложилась гибельная ситуация, французы воспользовались случаем и предприняли против него наступление. Командовавший артиллерии правого крыла генерал-майор Александр Кутайсов по собственной инициативе перебросил на левый фланг русских войск в район деревни Ауклаппен 36 орудий, которыми командовал подполковник Алексей Ермолов. Канониры успели в нужный момент занять позиции и расстрелять картечью в упор наседавших французов. Атака захлебнулась, но Даву бросил дополнительные силы в бой, предчувствуя скорый успех. В этот момент на левом фланге русских появились полки прусской 6-тысячной дивизии генерала Лестока. Последовала контратака, подкрепленная русскими войсками. Французы вынуждены были отойти на исходные рубежи. На этом сражение закончилось. Войска противников заняли первоначальные позиции и больше не предпринимали никаких действий. Продолжалась лишь артиллерийская перестрелка, которая смолкла к девяти часам вечера.

Уже затемно к полю боя подошел корпус Нея. Маршал, не видя диспозиции, решил не ввязываться в бой и подождать до утра. Беннигсену доложили о подходе французских подкреплений, не желая продолжать сражение он приказал своим войскам отходить. Измотанные в битве 8 февраля французы даже не помышляли о преследовании позволив неприятелю действовать свободно.

На следующее утро маршал Ней посетил поле боя, взирая на горы трупов и неисчислимое множество раненых русских и французов, лежавших вперемежку в мерзлом снегу, он с горечью, произнес: «Что за бойня, и без всякой пользы».

Военные историки признали результат этого сражения ничейным и конечно же с иронией отметили, что обе стороны - Наполеон и Беннигсен заявили о своей победе.

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