В этот день в 1807 году русские и французы сошлись в кровопролитном сражении при Прейсиш-Эйлау с ничейным результатом

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8 февраля 2021, 11:18 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

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Около 5 часов утра 8 февраля 1807 года Наполеону доложили, что русская армия развернулась в боевой порядок на расстоянии пушечного выстрела от французских позиций в прусском местечке Прейсиш-Эйлау. Более того, Бонапарт был уведомлен, что силы русских составляли 67 тысяч штыков и сабель при 450 орудиях, тогда как французская армия не насчитывала и 49 тысяч войск при 300 орудиях. Наполеон решил ждать подхода 15-тысячного корпуса Даву и 14,5 – тысячного корпуса Нея. Командующий русской армией генерал Беннигсен рассчитывал на своевременное прибытие к полю боя 9-тысячной прусской дивизии Лестока.

Когда среди историков заходит спор о том, кто победил бы в сражении русских против французов если бы первыми командовал Александр Суворов и вторыми – Наполеон? Многие, не учитывая фактов истории говорят о победе Наполеона. Хочу напомнить, что Суворов не проиграл в своей жизни ни одной битвы ни одному врагу. Напротив, Наполеон был бит неоднократно и не раз с позором отступал с поля боя. Даже в знаменитом сражении при Маренго (которое в дальнейшем чествовалось ежегодно) он был на грани ошеломительного поражения. Ему тогда помогла беспечность австрийцев, посчитавших битву выигранной и не предпринявших ничего для преследования и окончательного уничтожения французской армии. Они даже не удосужились обезопасить свои войска от внезапной контратаки. И наконец, тогда Наполеона натуральным образом спас генерал Дезе, самостоятельно принявший решение пойти на выручку Наполеону. Прибывший со своим корпусом под Маренго Дезе, оглядев печальную картину поля боя и растерзанных наполеоновских полков, вынув из кармана часы, хладнокровно сказал: «Первое сражение проиграно. Но еще есть время выиграть второе».

В отличие от Наполеона, великий русский полководец Александр Суворов не страдал перепадами настроений и крайнем цинизмом. В военном даровании и пассионарности он значительно превосходил удачливого корсиканца. За примерами долго ходит не стоит. Северную Италию, на завоевание которой у Наполеона ушло две кампании 1797 и 1798 годов, Суворов освободил от французов за четыре месяца. При этом великому русскому полководцу активно мешала союзная Вена. С партизанами в Испании Бонапарт так и не смог справиться. Напротив, Суворов дважды в короткие сроки свернул голову польскому партизанскому движению. Поляки, как воины ничем не уступают в доблести испанцам, даже превосходят их. В ситуации сложившейся при Прейсиш-Эйлау, Александр Суворов атаковал бы противника на дожидаясь подхода подкрепления и нанес бы ему поражение за счет фактора внезапности, быстроты и решительности действий, а солдаты и командиры его бы не подвели. Это Наполеон называл своих бойцов - «пушечным мясом». Александр Васильевич говорил: «солдат - дорог», так что, господа, победа Суворова над Бонапартом при встрече на поле боя была бы бесспорной.



Вернемся к событиям, происходившим в Восточной Пруссии в конце января, начале февраля 1807 года. Военные кампании в холодное время года тогда не вели, а войска противоборствующих сторон вставали на зимние квартиры и дожидались весны. Но привередливый маршал Франции Ней посчитал, что место расположения его корпуса близ Нойденбурга не соответствует нужным требованиям и еще в конце декабря 1806 года двинул свою конницу на северо-восток к городкам Гуттштадт и Гейльсберг, находившимся недалеко от Кенигсберга. Русский главнокомандующий генерал от кавалерии Беннингсен вышел ему навстречу со своими войсками.

Узнав о случившемся Наполеон поднял в ружье главные силы своей армии и тремя колоннами направил их против русских. Французский император рассчитывал на скрытность своего маневра. Но, к его несчастью, казаки захватили французского курьера, перевозившего секретный пакет в штаб Бернадота. Таким образом Беннигсен узнал о перемещениях французских войск и успел предпринять контрмеры. Оставив арьергард во главе с Багратионом и Барклаем де Толли, Бреннигсен отвел свои главные силы дальше на восток. Преследовавший его 27-тысячный корпус Мюрата и Сульта сошлись в яростных боях с русским арьергардом при Гофе и при Цигельхофе (это произошло уже 6 февраля).

Армии неприятелей испытывали крайнюю нужду из-за необходимости совершать марши и вести боевые действия в непривычных зимних условиях. Один из участников этих событий писал: «Никогда французская армия не была в столь печальном положении. Солдаты каждый день на марше, каждый день на биваке. Они совершают переходы по колено в грязи, без унции хлеба, без глотка воды, не имея возможности высушить одежду, они падают от истощения и усталости…». В русских войсках положение дел было таким -же.

Несмотря на все трудности неприятели сошлись в сражении под Прейсиш-Эйлау, каждая из сторон имела решительный настрой победить. 8 февраля битва началась с сильнейшей многочасовой артиллерийской перестрелки. Все 500 русских полевых орудий открыли огонь по неприятелю, с французской стороны им ответили 300 пушек. Участник сражения Денис Давыдов позже вспоминал: «Черт знает, какие тучи ядер пролетали, гудели, сыпались, прыгали вокруг меня, рыли по всем направлениям сомкнутые громады войск наших и какие тучи гранат лопались над головою моею и под ногами моими».

К полудню к Прейсиш-Эйлау подошел корпус маршала Даву и занял место на правом фланге французов. Силы Наполеона теперь были примерно равны русским (около 65 тыс. против 67 тыс.). К тому же у французов на подходе было еще около 18 тыс. войск. Бонапарт приказал своей армии наступать. Первым атаку начал правый фланг французов. Полки корпуса Даву, по обыкновению в колоннах, ударили на русский левый фланг. Натиск был сильным русские войска дрогнули и начали отход. Даву стремительно захватил деревню Кляйн-Заусгартен и высоты перед ней, начал теснить неприятеля в направлении местечка Ауклаппен и леса, расположенного поблизости. Для наших войск возникла угроза окружения. Беннигсен направил на свой левый фланг часть сил их центра, ослабив этот участок боевых порядков русских войск.

Наполеон незамедлительно бросил против русского центра 15-тысячный корпус Ожеро. В этот момент началась сильна пурга. Две дивизии корпуса Ожеро сбились с директории своего движения и в условиях нулевой видимости вышли прямо к позициям русской артиллерии, на которой было развернуто 72 орудия. Грянул пушечный залп, потом другой и далее гром канонады накрыл поле боя. Картечь и ядра летели так густо, что французских солдат буквально разрывало на куски. Бой был скоротечным. За несколько минут обстрела Ожеро потерял под артиллерийским огнем противника более 5200 человек убитыми и ранеными. Беннигсен воспользовался ситуацией и бросил гренадерскую дивизию против французского центра. Грянули барабаны и русские чудо богатыри, не забывшие славные виктории Александра Суворова, пошли в решительную штыковую атаку. Передовые батальоны французов были мгновенно смяты. Такая же участь постигла и полки второго эшелона. Русские опрокинули неприятеля и уже вышли к месту на кладбище, на котором располагался командный пункт Наполеона и его штаб.

Сам император вел себя спокойно несмотря на то, что пули свистели вокруг него, а русские гренадеры были уже совсем близко. Несколько офицеров и генералов из свиты Бонапарта были убиты, многие получили ранения. Мюрат, видя сложную ситуацию, сам повел свою конницу в контратаку. Его кавалеристы врезались клином в боевой порядок русских гренадер, гибли на штыках, рубились что есть мочи, обагряя кровью неприятеля свои клинки. В кульминационный момент снова началась сильная метель. Огонь прекратился, полки винтовок и пистолетов и кремневые курки быстро покрывались снегом, стрелять было невозможно. Противники сражались только белым оружием. Вой бури перемешивался со звоном сабель, палашей, штыков и криками солдат. Горы тел, павших воинов, тут же заметало снегом. В какой-то момент неприятели разошлись в стороны и остановились в ожидании носовой сабельной и штыковой схватки. Но она не последовала, вновь заговорил бог войны – артиллерия. Русская и французская конница и пехота отошли на исходные позиции, а канонада продолжила греметь.





Тем временем на русском левом фланге сложилась гибельная ситуация, французы воспользовались случаем и предприняли против него наступление. Командовавший артиллерии правого крыла генерал-майор Александр Кутайсов по собственной инициативе перебросил на левый фланг русских войск в район деревни Ауклаппен 36 орудий, которыми командовал подполковник Алексей Ермолов. Канониры успели в нужный момент занять позиции и расстрелять картечью в упор наседавших французов. Атака захлебнулась, но Даву бросил дополнительные силы в бой, предчувствуя скорый успех. В этот момент на левом фланге русских появились полки прусской 6-тысячной дивизии генерала Лестока. Последовала контратака, подкрепленная русскими войсками. Французы вынуждены были отойти на исходные рубежи. На этом сражение закончилось. Войска противников заняли первоначальные позиции и больше не предпринимали никаких действий. Продолжалась лишь артиллерийская перестрелка, которая смолкла к девяти часам вечера.

Уже затемно к полю боя подошел корпус Нея. Маршал, не видя диспозиции, решил не ввязываться в бой и подождать до утра. Беннигсену доложили о подходе французских подкреплений, не желая продолжать сражение он приказал своим войскам отходить. Измотанные в битве 8 февраля французы даже не помышляли о преследовании позволив неприятелю действовать свободно.

На следующее утро маршал Ней посетил поле боя, взирая на горы трупов и неисчислимое множество раненых русских и французов, лежавших вперемежку в мерзлом снегу, он с горечью, произнес: «Что за бойня, и без всякой пользы».

Военные историки признали результат этого сражения ничейным и конечно же с иронией отметили, что обе стороны - Наполеон и Беннигсен заявили о своей победе.