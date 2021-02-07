В этот день в 1920 году был расстрелян адмирал Колчак, один из лидеров белого движения России

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7 февраля 2021, 10:10 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Примерно в 5-м часу утра 7 февраля 1920 года недалеко от места впадения реки Ушаковки в Ангару были расстреляны без суда и следствия верховный правитель, формальный лидер белого движения России адмирал Александр Колчак и председатель его правительства Виктор Пепеляев. После убийства их трупы были спущены в прорубь, наспех подготовленную на реке Ушаковке. Расстрельной командой руководил большевик, эстонец Блатлиндер Борис Яакович.

Историки считают, что казнь Колчака санкционировал лично Ленин, а постановление Иркутского военно-революционного комитета (ВРК) было состряпано уже после расстрела, в качестве юридического оправдания этого мерзкого убийства. Документ, подписанный членами ВРК Ширямовым, Сноскаревым, Левинсоном и Обориным значится под номером 27, в нем коротко изложены, чисто в большевистском стиле, доводы, оправдывающие расстрел Колчака и Пепеляева. Организация исполнения приговора возлагалась на председателя Иркутской губернской чрезвычайной комиссии, уроженца правобережной Украины, еврея Самуила Чудновского.

Позже Блатлиндер описал процесс расстрела: «Полнолуние, светлая, морозная ночь. Колчак и Пепеляев стоят на бугорке. На мое предложение завязать глаза Колчак отвечает отказом. Взвод построен, винтовки наперевес. Чудновский шепотом говорит мне: «Пора».

Я даю команду: «Взвод, по врагам революции – пли!» Оба падают. Кладем трупы на сани-розвальни, подвозим к реке и спускаем в прорубь. Так «верховный правитель всея Руси» адмирал Колчак уходит в свое последнее плавание». Убийца не удержался от сарказма поминая о жестокой кончине некогда славного морского офицера Военно-морского флота России, героя Первой мировой войны.

В руках большевиков Александр Колчак оказался «благодаря» предательству французского генерала Жанена и командования Чехо-словакского корпуса, выдавшего 15 января русского адмирала представителям эсеро-меньшевистского иркутского «Политцентра». И уже 21 января эсеры предали власть в Иркутске большевикам вместе с узниками. Сначала большевики решили создать видимость следствия. Допросы Колчака начались с 21 января. Адмирал охотно рассказывал о своих воззрениях и откровенно отвечал на вопросы чекистов.

Ночью 7 ноября за несколько часов до рассвета в тюрьму, где содержались Колчак и Пепеляев, прибыла команда чекистов во главе с Блатлиндером. Сначала на улицу из здания узилища вывели бывшего председателя правительства, затем адмирала. Красноармейцы взяли приговоренных в кольцо и в таком порядке повели их под конвоем на берег реки Ушаковки. Очевидцы отмечали, что Колчак был бледен, но вел себя спокойно и с достоинством. Он отверг предложение палачей завязать ему глаза.

Перед залпом обратился к чекистам с просьбой передать благословение жене и сыну. На день казни ему было 46 лет.

По данным полученными исследователями только в два часа дня в тюрьму Иркутска было доставлено Постановления № 27 Иркутского военно-революционного комитета, в исполнительной части которого говорилось: «1) бывшего Верховного правителя адмирала Колчака и 2) бывшего председателя Совета министров Пепеляева – расстрелять».