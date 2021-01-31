31 января на Руси отмечается день водки, ее создателем считают Менделеева

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31 января 2021, 09:34 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

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Согласно утвердившемуся в народе мифу 31 января 1865 года Дмитрий Менделеев защитил диссертацию по теме «О соединении этилового спирта с водою». Принято считать, что наш великий ученый, составивший периодическую таблицу химических элементов, открывшую человечеству путь в познание мироздания, также был автором русской водки – напитка с 40% содержанием алкоголя. Почему-то принято считать, что именно в пропорции 40% этилового спирта к 60% воды напиток приобретает оптимальные вкусовые и тонизирующие качества, с учетом что в него не добавляется никаких других ингредиентов. Многие эту теорию критикуют, но есть и те, кто ее поддерживает.

В действительности в работе Менделеева сказано, что он проводил исследования спиртосодержащих растворов в пропорциях от 40% до 55% и наибольшему сжатию отвечает раствор с концентрацией спирта около 46%. Ни о каких вкусовых качествах 40% раствора речи не было. Более того, сам Менделеев водки не пил, предпочитая ей вино. А искомое 40% содержание алкоголя в водке возникло благодаря рационализаторскому решению русских чиновников, которые в 19-том веке занимались учетом производства этого крепкого напитка. Для облегчения контроля в 1843 году они округлили значение 38%, что было стандартной крепостью для производимого тогда «полугара», до круглого числа, так появился новый стандарт содержания алкоголя в русской водке в 40%. Первый напиток, производимый по новым правилам, был запатентован в 1894 году под наименованием «Московская особливая».

История появления этого напитка на Руси уходит в глубину веков. Мнение экспертов разделилось. Одни считают, что наши предки получили образец этого напитка от поляков. По мнению других, прообразом русской водки стал итальянский крепкий напиток «Aqua Vitae» или «Aqua di Vita» попавший к нам еще в самые древние времена Киевской Руси. В основе его этиловый спирт (лат. «спиритус вини» – дух вина), который получали путем многократной перегонки продукта, получаемого от взброшенного виноградного сусла. Позже неоднократно в разные века Генуэзцы завозили этот напиток в пределы русские, последнее документальное упоминание о сем датируется 1384 годом. Похоже, наши предки оценили его качества и за неимением винограда использовали для производства аналога «Aqua di Vita» (воды жизни) сусла, получаемые при брожении фруктов, сахаросодержащих корнеплодов и ржаного зерна, позже с появлением на Руси картофеля и он пошел в дело.

Судя по всему, производство водки было налажено в отечестве нашем издревле, источники вещают, что в Вятской летописи есть упоминание следующего содержания: «...в 1147 году в Хлынове построена была винокурня и земская изба». Само слово «водка» впервые документально было упомянуто в указе царей московских Ивана V и Петра I «О взыскании пошлин с вывозимых из-за моря разных вин и водок ефимками, а с сахару деньгами, по прежним указам» от 4 августа 1683 года. Наделе, в те времена, это слово означало целебный настой или отвар из трав и корешков, творимый знахарями. А крепкие спиртные напитки назывались полугаром или «хлебным», «горячим» и «куреным» вином. Производство этого зелья государи московские всегда стремились сделать своей монополией. Первая была учреждена Иваном III в 1474 году и пережила несколько поколений великих князей. Ее отменил Иван IV в 1533 году, после введения им же запрета курить вино в пределах московских. Его последователи вернули монополию не только на производство, но и на розничную торговлю этого напитка. По всей стране была создана сеть царских кабаков.

После революции 1917 года наступил короткий перерыв в промышленном производстве водки, но народ не остался без горячительного зелья в ход шел медицинский спирт, самогон и брага. Высшему руководству страны были доступны запасы оставшиеся от прежних властителей России. По свидетельству историков после, в 1924 году производство водки и государственная монополия на нее были восстановлены усилиями Иосифа Сталина. В дальнейшем страна пережила четыре кампании по борьбе с пьянством в 1929 году, в 1958 году, в 1972 году и в горбачевский период (1985 -1990 годы). Всякий раз сокращение производства водки признавалось как ошибка политического руководства нашего государства.