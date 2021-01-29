29 января 1696 года Петр I стал единовластным правителем России

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29 января 2021, 09:45 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

День 29 января богат на знаменательные события, связанные с военной историей. На эту дату в 1696 году приходится смерть царя российского Ивана V и установление единовластия Петра I, который создал, по сути, с нуля сухопутную армию и военный флот России. В этот день в 1916 году в Англии прошло первое испытание бронированной боевой машины, вооруженной артиллерийскими орудиями и пулеметами, которая получила наименование «танк» (в переводе с английского – бак, резервуар, цистерна).

Петр I, будучи 24 лет от роду стал единым самодержцем Всероссийским 29 января 1696 года по смерти его сводного брата Ивана V. Братьев венчали на царствие в 1682 году. Было установлено два трона и на всех официальных мероприятиях они присутствовали вдвоем. Но фактически до 17 августа 1689 года государством управляла их старшая сестра - Софья. После ее низвержения власть в свои руки взял энергичный 17-летний Петр, а Иван до кончины не уделял ни малейшего внимания государственными делам. Но это никоим образом не мешало делу. Петр за годы своего единовластного правления вывел Россию по состоянию промышленности, армии и флота на уровень ведущих европейских государств. Но большинство населения отечества нашего продолжало проживать в нищете. Эта проблема и по сей день терзает Русь, на ряду с другими двумя исконными бедами.

Первый танк в мировой истории войн, получивший наименование Mark I, был испытан англичанами 29 января 1916 года. Экипаж машины состоял из восьми человек. Танк производили в двух вариантах: «самец» и «самка». На «мужскую» версию монтировали две пушки, а «женский» вариант вооружался только пулеметами. Машина развивала максимальную скорость по шоссе 6,3 км/час, но имела хорошие вездеходные качества, легко преодолевала проволочные заграждения и траншеи. К тому же, броня надежно защищала экипаж от пуль и осколков. Правда прямые попадания снарядов в танк были для него гибельными.