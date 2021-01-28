28 января 1918 года СНК РСФСР издал декрет о создании РККА

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28 января 2021, 08:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В этот день 101 год назад Совет народных комиссаров принял декрет об организации Рабоче-крестьянской Красной армии. Согласно документу в нее могли добровольно вступить граждане Российской Республики старше 18 лет, готовые «отдать свои силы, свою жизнь для защиты завоеванной Октябрьской Революции и власти Советов и социализма».

Первые части РККА были сформированы из осколков царской армии, перешедших на сторону большевиков, отрядов красногвардейцев и матросов, формирований крестьянского ополчения. Набор в РККА шел со скрипом. К весной 1918 года в ее рядах числилось не более 200 тысяч человек. А боеспособность вновь создаваемой армии была на очень низком уровне.

Летом 1918 года один из основателей Красной армии, народный комиссар по военным и морским делам Лев Троцкий предложил перейти к другой, более жесткой системе военного строительства, и принудительной схеме комплектации армии. В июле 1918 года, в стране был введен всеобщий воинский призыв, в результате которого численность РККА к сентябрю 1918 года составляла уже почти полмиллиона человек. А к концу 1920 года она возросла до 5,5 миллионов.