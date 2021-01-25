25 января произошло множество знаменательных событий военной истории России

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25 января 2021, 10:28 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

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В обзоре мы не будем упоминать о создании в этот день Московского Университета, равно как и о рождении Владимира Высоцкого. Наш интерес сфокусирован на событиях, касающихся только военной истории России.

Во-первых, вспомним, что российский Военно-морской флот отмечает 25 января день штурмана. В 1701 году Указом Петра I в Москве в этот день была создана Школа математических и навигацких наук, одно из первых в России государственных учебных заведений. Этой идеей Петр «заболел» во время Великого посольства. Для преподавания в Школе он пригласил иностранных специалистов, в числе которых были - Генри Фарфарсон, Ричард Грейс и Стефан Гвин. Со дня своего основания Школа находилась в ведении Оружейной палаты, которая в свою очередь подчинялась Пушкарскому приказу. Это учебное заведение располагалось в Сухаревой башне, в него принимали детей дворян, дьяков, подьячих, бояр и других чинов.

Во-вторых, этот день связан с одним из самых выдающихся событий в военной истории нашей страны. Генеральный штаб Вооруженных сил Российской империи был учрежден, также, 25 января 1763 года именным указом императрицы Екатерины II.

Впервые словосочетание «Генеральный штаб» задокументировано в России в 1698 году при составлении первого Воинского Устава, окончательно утвержденного Петром I в 1717-м. Но, до 25 января 1763 он означал вообще всех штабных работников и штабы в совокупности, в коих обязанности по службе исполняли квартирмейстеры. Сам Генштаб рассматривался не как высший орган управления войсками, а был в виде собрания высших армейских чинов. Екатерина II указом от 14 (25) января 1763 года вывела чины квартирмейстерской части в особое учреждение, которому было дано наименование Генштаб. Его возглавил вице-президент военной коллегии. Тем же указом был утвержден штат Генерального штаба. Таким образом был создан постоянно действующий орган военного управления, которому было поручено руководство Армией и Флотом в ходе военных кампаний, и заниматься боевой подготовкой и оснащением Вооруженных сил в мирное время.

В-третьих, этот день в русской армии впервые появились эполеты. Их ношение для офицеров своим указом утвердил в 1808 году император Александр I. Данный элемент военной формы был позаимствован у французов. Кстати, они до сих пор не отказались от эполет. Но, в то время русскому офицерству такое новшество пришлось не по душе. Армейский язык зол и точен, по этому поводу по войскам расползлись разные острые шутки. И в Гвардии, и в линейных полках говаривали: «Наполеон теперь сидит у каждого русского офицера на плечах».

В-четвертых, первым в мире 25 января 1878 года русский флот применил торпеду и потопил турецкий пароход. Это произошло в ходе Русско-турецкой войны 1877 -1878 годов, но не вблизи Болгарии, где разворачивались основные сухопутные военные события, а ввиду порта Батум, на другой стороне Черного моря. Два российских катера «Синоп» и «Чесма», преодолев сильный артиллерийский огнь, атаковали боевой корабль турецкого флота – 163-тонную канонерку, на паровом ходу - «Интибах». По ней было выпушено две торпеды с дистанции 60 м, обе попали в цель, но, взорвалась только одна. Пароход получил сильное повреждение, лег на правый борт, а затем отправился на дно.

И наконец, 25 января 1943 года части и соединения 60-й общевойсковой армии под командованием генерал-майора Ивана Черняховского освободили Воронеж от немецких войск. Дело в том, что германским воякам так и не удалось полностью овладеть этим городом, он сопротивлялся оккупантам 212 дней, все это время упорные, кровопролитные бои шли за каждую улицу и каждый дом. Враг буквально завяз в городе не сумев преодолеть оборону войск РККА. И уже в ходе операций - «Малый Сатурн», Острогожско-Россошанской и Воронежско-Касторненской противник был выбит из Воронежа. К сожалению, здесь полегло немало наших бойцов, каждая пядь воронежской земли обильно полита кровью врага и ее защитников. Этот эпизод Великой Отечественной войны достоин широкого освещения в литературе и кинематографе, чего, к сожалению, еще не сделано. В боях за Воронеж погибло около 400 тыс. красноармейцев и порядка 320 тыс. солдат вермахта и их союзников.