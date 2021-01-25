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25 января произошло множество знаменательных событий военной истории России

, 10:28 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

25 января произошло множество знаменательных событий военной истории России
Фото: соцсети

В обзоре мы не будем упоминать о создании в этот день Московского Университета, равно как и о рождении Владимира Высоцкого. Наш интерес сфокусирован на событиях, касающихся только военной истории России.

Во-первых, вспомним, что российский Военно-морской флот отмечает 25 января день штурмана. В 1701 году Указом Петра I в Москве в этот день была создана Школа математических и навигацких наук, одно из первых в России государственных учебных заведений. Этой идеей Петр «заболел» во время Великого посольства. Для преподавания в Школе он пригласил иностранных специалистов, в числе которых были - Генри Фарфарсон, Ричард Грейс и Стефан Гвин. Со дня своего основания Школа находилась в ведении Оружейной палаты, которая в свою очередь подчинялась Пушкарскому приказу. Это учебное заведение располагалось в Сухаревой башне, в него принимали детей дворян, дьяков, подьячих, бояр и других чинов.

Во-вторых, этот день связан с одним из самых выдающихся событий в военной истории нашей страны. Генеральный штаб Вооруженных сил Российской империи был учрежден, также, 25 января 1763 года именным указом императрицы Екатерины II.

25 января произошло множество знаменательных событий военной истории России

Впервые словосочетание «Генеральный штаб» задокументировано в России в 1698 году при составлении первого Воинского Устава, окончательно утвержденного Петром I в 1717-м. Но, до 25 января 1763 он означал вообще всех штабных работников и штабы в совокупности, в коих обязанности по службе исполняли квартирмейстеры. Сам Генштаб рассматривался не как высший орган управления войсками, а был в виде собрания высших армейских чинов. Екатерина II указом от 14 (25) января 1763 года вывела чины квартирмейстерской части в особое учреждение, которому было дано наименование Генштаб. Его возглавил вице-президент военной коллегии. Тем же указом был утвержден штат Генерального штаба. Таким образом был создан постоянно действующий орган военного управления, которому было поручено руководство Армией и Флотом в ходе военных кампаний, и заниматься боевой подготовкой и оснащением Вооруженных сил в мирное время.

В-третьих, этот день в русской армии впервые появились эполеты. Их ношение для офицеров своим указом утвердил в 1808 году император Александр I. Данный элемент военной формы был позаимствован у французов. Кстати, они до сих пор не отказались от эполет. Но, в то время русскому офицерству такое новшество пришлось не по душе. Армейский язык зол и точен, по этому поводу по войскам расползлись разные острые шутки. И в Гвардии, и в линейных полках говаривали: «Наполеон теперь сидит у каждого русского офицера на плечах».

25 января произошло множество знаменательных событий военной истории России

В-четвертых, первым в мире 25 января 1878 года русский флот применил торпеду и потопил турецкий пароход. Это произошло в ходе Русско-турецкой войны 1877 -1878 годов, но не вблизи Болгарии, где разворачивались основные сухопутные военные события, а ввиду порта Батум, на другой стороне Черного моря. Два российских катера «Синоп» и «Чесма», преодолев сильный артиллерийский огнь, атаковали боевой корабль турецкого флота – 163-тонную канонерку, на паровом ходу - «Интибах». По ней было выпушено две торпеды с дистанции 60 м, обе попали в цель, но, взорвалась только одна. Пароход получил сильное повреждение, лег на правый борт, а затем отправился на дно.

25 января произошло множество знаменательных событий военной истории России

И наконец, 25 января 1943 года части и соединения 60-й общевойсковой армии под командованием генерал-майора Ивана Черняховского освободили Воронеж от немецких войск. Дело в том, что германским воякам так и не удалось полностью овладеть этим городом, он сопротивлялся оккупантам 212 дней, все это время упорные, кровопролитные бои шли за каждую улицу и каждый дом. Враг буквально завяз в городе не сумев преодолеть оборону войск РККА. И уже в ходе операций - «Малый Сатурн», Острогожско-Россошанской и Воронежско-Касторненской противник был выбит из Воронежа. К сожалению, здесь полегло немало наших бойцов, каждая пядь воронежской земли обильно полита кровью врага и ее защитников. Этот эпизод Великой Отечественной войны достоин широкого освещения в литературе и кинематографе, чего, к сожалению, еще не сделано. В боях за Воронеж погибло около 400 тыс. красноармейцев и порядка 320 тыс. солдат вермахта и их союзников.

25 января произошло множество знаменательных событий военной истории России

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