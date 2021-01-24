24 января 1919 года было подписано циркулярное письмо ЦК ВКП(б) о ликвидации казачества на Дону и Кубани

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24 января 2021, 10:44 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

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В 1919 году председатель ВЦИК Яков Свердлов подписал циркулярное письмо ЦК ВКП(б) о ликвидации казачества на Дону и Кубани. Этот момент стал отправной точкой так называемого «Расказачивания». Видный партийный деятель с дореволюционным стажем Свердлов отметился в организации многих кровавых деяний большевистского режима в их числе расстрел Николая Романова и его семьи и «Красный террор».

До октябрьского переворота 1917 года казачество считалось самым консервативным сословием в Российской империи и делилось на 11 административно-военных формирований – войск: Донское, Кубанское, Оренбургское, Терское, Сибирское, Уральское, Забайкальское, Амурское и другие. Начиная с 17 века на них возлагались обязанности по охране границ России, и они привлекались для усиления регулярной армии в военных походах. К концу 18 века военное использование этих войск стало необходимостью для русской армии, поскольку казаки впитывали в себя искусство боя с молоком матери и считались непревзойденными воинами несмотря на то, что их долгое время причисляли к иррегулярным силам. Казачество пользовалось привилегиями и отрабатывало их кровью на поле брани. В смутные времена, последовавшие за поражением России в войне с Японией царское правительство бросало казаков на разгон демонстраций и усмирения многочисленных бунтов.

Придя к власти, большевики стали натуральным образом мстить казачеству, стремясь уничтожить его под корень. Печально известное письмо, подписанное Яковом Свердловым, стало отправной точкой расказачивания.

Этот кровавый документ имел следующее содержание:

«Необходимо, учитывая опыт года гражданской войны с казачеством, признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути недопустимы. Поэтому необходимо:

1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно; провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью. К среднему казачеству необходимо применять все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым выступлениям против Советской власти.

2. Конфисковать хлеб и заставить ссыпать все излишки в указанные пункты, это относится как к хлебу, так и ко всем другим сельскохозяйственным продуктам.

3. Принять все меры по оказанию помощи переселяющейся пришлой бедноте, организуя переселение, где это возможно.

4. Уравнять пришлых "иногородних" к казакам в земельном и во всех других отношениях.

5. Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи.

6. Выдавать оружие только надежным элементам из иногородних.

7. Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах впредь до установления полного порядка.

8. Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи поселения, предлагается проявить максимальную твердость и неуклонно проводить настоящие указания.

ЦК постановляет провести через соответствующие советские учреждения обязательство Наркомзему разработать в спешном порядке фактические меры по массовому переселению бедноты на казачьи земли. Центральный Комитет РКП(б)».

Председатель Реввоенсовета РСФСР Лев Троцкий незамедлительно подписал приказ об исполнении этой директивы. Тут же появился приказ № 171 Реввоенсовета Южного фронта «О расказачивании». Затем Донбюро ВКП(б), под председательством Сырцова приняло постановление, в котором говорилось о необходимости: «Физического истребления по крайней мере 100 тысяч казаков, способных носить оружие, то есть от 18 до 50 лет; физическое уничтожение так называемых «верхов» станицы (атаманов, судей, учителей, священников), хотя бы и не принимавших участия в контрреволюционных действиях…». Среди большевистских чиновников был популярен лозунг: «Пока не вырежем казачество и не населим пришлым элементом Донскую область, до тех пор советской власти там не бывать».

Более всего от расказачивания пострадали Донское и Кубанское войско. Хозяйства донцов и кубанцев были включены в продразверстку, зерно изымалось под чистую, началась массовая реквизиция ценностей и денег, у казаков конфисковали оружие, амуницию и лошадей. Тех, кого признавали врагами советской власти вели на расстрел без суда, в том числе и подростков. Красные брали женщин, стариков и детей в заложники, и при особых обстоятельствах, также, расстреливали. В конце концов большевистский террор стал невыносим, казаки начали оказывать вооруженное сопротивление советской власти.

Самым крупным было Вешенское восстание, которое началось 11 марта 1919 года в Верхне-Донском округе, против сил Южного фронта большевиков. Казаки собрали немалые силы в 30 тыс. сабель и штыков, из них было сформировано 5 дивизий и отдельная бригада, на стороны повстанцев перешли от большевиков: 4-ый Сердобский полк, 2-ой заградотряд и 2-ая сотня Федосеевского полка.

В начале июня 1919 года восставшие соединились с Донской армией Алферова, формально входившей в состав Добровольческой армии Деникина, которая во многом благодаря казакам к октябрю 1919 года была уже под Тулой, казалось, что крах большевизма был неминуем. Но, красные сумели сыграть на противоречиях, возникших между Добр-армией и казачеством. К тому же большевики пообещали донцам и кубанцам былые привилегии. На короткий срок они исполнили свое обещание, но в конце 1920 года политика террора в отношении казаков возобновилась. Особо отличилась в зверствах 9-я армия большевиков. Участников восстаний и воевавших за «Белых» расстреливали, их жен и детей отправляли в концлагеря и держали на морозе под открытым небом. Высокопоставленный чекист Карл Ландер, по свидетельству очевидцев, узаконил в этих лагерях торговлю женщинами, любой красноармеец мог выбрать себе красивую казачку и выкупить ее. Массовое истребление казаков продолжалось до 1924 года.