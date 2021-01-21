Тартесс – очередная загадка истории

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21 января 2021, 15:29 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Карфаген по праву считался настоящей метрополией ещё в VII-VI веках до нашей эры. Именно его бесстрашные мореплаватели, наследники финикийцев, совершали свои походы к дальним землям и пересекали океаны. Они основали множество колоний в разных частях света. Некоторые даже уверены, что знаменитые карфагенские мореходы Ганнон и Гимилькон достигали самой Америки. Карфагенянами были освоены Канарские острова, Балеары, части Британии и Ирландии, западное и южное побережье Испании, Азорские острова и западная часть Африки. Подтверждения того уже доказаны историками и археологами. Но были у могучих мореходов и соперники, которые так же совершали дальние плавания. Речь идёт о тартессиях, жителях великого города Тартесс, находящегося в южной Испании.

Дело в том, что Тартесс представляет собой настоящую загадку для историков. О происхождении этого города практически ничего неизвестно. Впрочем, такой же тайной является местонахождение города. Как поговаривают, он стоял в нижнем течении реки Бетис. Так же неизвестно и про его обитателей. Народность, контролирующая город, называлась тартессиями. Согласно одной из теорий, это могли быть предки этрусков, согласно другой – местными племенами турдетанов, которые продвинулись достаточно высоко. Есть также более мифическая теория, согласно которой тартессии считались потоками атлантов. По данным древних историков и философов, таинственный континент Атлантида находился как раз к западу от Иберии. Тартесс вполне мог быть атлантической колонией. Тартессианский язык, между тем, считается неизученным. Он не похож ни на один из языков, даже на кельтиберский. Соответственно, эта народность может принадлежать к совершенно неизвестному типу.

Тартесс считался крупной державой, освоившей мореплавание и торговлю с другими странами. Об этой таинственной метрополии упоминается даже в Библии. Там она звучит, как Таршиш. Согласно библейским источникам, таршишские купцы торговали не только с окрестными державами Средиземноморья, но и приплывали в земли иудеев. Город был чрезвычайно богат серебром, свинцом и медью. К тому же его властители активно посредничали при торговле оловом с бриттами и другими кельтскими племенами. Древнеримский писатель Руф Фест Авиен отмечал, что Тартесс буквально контролировал всю торговлю в пределах Эстримнид. Под этим словом подразумевалась территория западной Галлии, включая полуостров Бретань. Тартессии могли, так же как и карфагеняне, заниматься колонизацией и географическими открытиями. Соответственно, поселения у них могли быть не только в пределах Испании, но и в других частях света. Примечательно то, что цари Тартесса, как отмечают летописцы, правили долго. Например, Аргантоний, один из знаменитых властителей царства, правил 80 лет, а жил 120 или 140. Об этом упоминает сам Геродот.

Герадот

Тартесс конечно же принимал карфагенян на своих территориях и даже давал им возможность строить торговые кварталы. Недалеко от владений царства находился город Гадир, принадлежавший державе конкурентов. Но конкуренция, как ни крути, сумела окончательно разрушить все отношения между Карфагеном и Тартессом. Вечное соперничество не раз приводило к опустошительным войнам. На стороне Тартесса сражались греки-фокейцы, которых цари города охотно принимали. Всё закончилось тем, что Тартесс оказался уничтожен, и скорее всего в этом были виновны карфагеняне. Уже к концу VI века до нашей эры великий город и все окрестные владения царства были подчинены Карфагену. Финикийцы надолго закрепились в Испании. С тех пор только они стали основной торговой силой в Средиземноморье и в пределах Атлантического океана. Конкурента они задавили с достаточной жестокостью.