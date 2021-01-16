В этот день в 1963 году Никита Хрущев объявил о создании водородной бомбы в СССР

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16 января 2021, 11:55 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

В Берлине, на 6-м съезде Социалистической единой партии Германии 16 января 1963 года, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв сообщил, что Советский Союз стал обладателем беспрецедентного по могуществу оружия: 100-мегатонной термоядерной бомбы.

Это событие проследовало за «Карибским кризисом», когда мир висел «на волоске». Разногласия Америки и СССР достигли наивысшего накала и даже урегулирование «Карибского кризиса» не привело к потеплению отношений между двумя сверхдержавами. Камнями преткновений Москвы и Вашингтона были: Европа, Африка, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка. Проще говоря весь мир стал ареной этого противостояния, противникам мало было Земли и даже околоземный космос стал предметом соревнования за мировое первенство.

В эти самые дни в закрытом городе Арзамас-16 (ныне Саров) завершались последние работы по созданию небывалой по могуществу бомбы. По окончании работ секретное изделие было направленно на Кольский полуостров, на авиабазу Северного флота. 24 октября 1962 года была подготовлена документация, в который излагались технические подробности и расчет вероятной мощности нового оружия. Авторами документа были А.Сахаров, В.Адамский, Ю.Бабаев, Ю.Смирнов, Ю.Трутнев.

О разработке водородной бомбы Хрущев впервые заговорил еще 17 октября 1961 года на XXII съезде КПСС. В тот день он заявил делегатам с высокой трибуны: «Хочу сказать, что очень успешно идут у нас испытания и нового ядерного оружия. Скоро мы завершим эти испытания. Очевидно, в конце октября. В заключение, вероятно, взорвём водородную бомбу мощностью в 50 миллионов тонн тротила мегатонн».

Спустя менее двух недель 30 октября 1961 года над полигоном №6 «Сухой Нос» (Новая Земля) состоялось успешное испытание водородной бомбы АН602, мощностью около 58 мегатонн. В истории человечества больше не было испытаний оружия такого же могущества. Водородная бомба АН602 была закреплена на внешней подвеске стратегического бомбардировщика Ту-95. Самолет сбросил ее, находясь на высоте около 10,5 км. Боеприпас опускался на парашюте, взрыв произошел на высоте 4,2 км. Вспышка была видна на расстоянии более 1000 км, диаметр огненного шара составил 4,6 км. Гигантский «гриб» с многослойной также гигантской «шляпкой» поднялся на высоту 67 км. Взрывная волна трижды обогнула земной шар. Мощность следующего в этой серии боеприпаса должна была достигнуть 100 Мт.