15 января 1582 года был подписан Ям-Запольский мирный договор

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15 января 2021, 11:09 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

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Переговоры о прекращении Ливонской войны 1558-1583 годов начались еще 13 декабря 1581 года. Польскую сторону представляли: воевода браславский Януш Збаражский, воевода виленский, гетман литовский Радзивилл и секретарь Михаил Гарабурда. В составе российской делегации были: воевода кашинский Дмитрий Елецкий, воевода козельский Роман Олферьев и дьяк Никита Верещагин. Переговрщики собрались в селе Киверова гора близ городка Ям Запольский, который к тому времени был сожжен, как говорится - дотла.

По признанию российского историка Николая Карамзина, это был самый невыгодный и бесчестный для Москвы мирный договор, из всех, что она заключала с Литвой и, затем, с Речью Посполитой. Впрочем, не все его коллеги с ним согласны. Самое интересное состоит в том, что инициатор той войны – Ливонский орден распался за долго до ее окончания. С его ликвидацией боевые действия не только не остановились, но приняли более ожесточенный и массовый характер поскольку в войну против царства Российского вступили Швеция и Речь Посполитая. В конце концов, все участники действа просто-напросто от войны устали и коллективно решили ее прекратить.

Переговоры шли бурно, по накалу ничем не уступая жаркой баталии. Однако делегаты нашли в себе силы умерить свою горячность и после месячных прений, которые несколько раз чуть не перешли в рукопашную, послы пришли к согласию. По условиям договора устанавливалось перемирие сроком на десять лет. Россия отказывалась в пользу Речи Посполитой от всех своих территориальных приобретений. Варшава получила Курляндию, 40 городов в Ливонии, Полоцк с поветом (уездом), Велиж с округой. России возвращались отторгнутые у нее в ходе войны владения: псковские, новгородские и тверские коренные земли, города - Опочка, Порхов, Великие Луки, Невель, Холм, Себеж. По сути, Москва, воевавшая за выход к берегам Балтийского моря, осталась без территориальных приобретений, но и без потерь. Речь Посполитая еще более укрепилась и получила статус крупной европейской державы.

Хотелось бы сказать несколько слов о крайне неверной оценке исторической роли царя Иоанна Грозного. Исследователи и писатели его представили, как психопата, садиста и необузданного тирана. Но стоит вдумчиво подойти к рассмотрению всего периода его царствования, и картина рисуется иначе. Даже в самые суровые годы опричнины царь не занимался бездумным уничтожением людей. К слову, за все время его царствования было казнено не более 6 тыс. человек, при Петре Первом, Великом, умертвили людей намного больше. Вернемся к Иоанну. С кем он боролся? Да, со своими родственниками, отпрысками Рюрика.

Уничтожая старую космополитную аристократию, он расчистил дорогу новому служилому дворянству, преданному отчеству. Царь выстаивал пирамиду власти, уничтожая тех, кто этому противился, защищая свою самостийность. Иоанн был реальным собирателем земель русских и приобретателем территорий кыпчакских. При нем Россия отвоевала у Литвы многие свои земли на западе, пресекла попытки знати Пскова и Новгорода уйти в подданство литовской короны. На востоке сначала было завоевано все Поволжье, затем казаки и царские войска вышли к Уралу, перевалили через него. Далее казаки приступили к завоеванию Сибири.

При Иоанне IV территория России увеличилась с 2,8 млн км² до 5,4 млн км². Иоанн улучшил систему управления государством, ликвидировал саму возможность феодального распада страны на мелкие княжества. При нем были сформированы приказы (предтече министерств), начался созыв земских соборов, принят судебник, были проведены земская и служебная реформы, созданы полки нового строя. Этот государь, как никто другой достоин увековечения.