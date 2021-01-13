В 2021 году исполняется 300 лет провозглашению Российской империи

Аргументы Недели → История 13+

13 января 2021, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

Пётр вкладывал в слово «империя» смысл: сильная в военном отношении держава, чьи интересы лежат за пределами её границ. Долгое время общеевропейскими понятиями предполагалось, что империя в Европе должна быть одна-единственная. Таковой единственной являлась Византия до 962 года. В 1453 году Византии не стало, и Священноримская империя оставалась единственной в Европе без малого триста лет, пока в 1721 году себя не провозгласила империей Россия. Это была своего рода коллизия, конфликтная ситуация.



Стараниями Петра Великого – в результате победы над шведами – Россия получила долгожданный выход к Балтийскому морю. Европейские страны были вынуждены признать созданную политикой Петра новую международную реальность. Никогда раньше русские войска не доходили на западе дальше Белоруссии, теперь же они воевали не только на всей территории Польши, но и Германии, Дании, Швеции. На юге они доходили до Дуная, на юго-востоке – до Ирана. Характерно, что практически всегда в ходе этих войн русские войска – удачно или неудачно – сражались на территории противника. Россия впервые перешла в масштабное наступление на западе, готовясь к выполнению своей основной исторической задачи – возвращению западнорусских территорий (современных Украины и Белоруссии) под власть русской монархии. Эта задача была преимущественно выполнена уже в первом столетии имперского периода.



Петра превозносил даже Сталин, прикончивший в 1917 году вместе со своими соратниками Великую Российскую империю. Советскому генералиссимусу Пётр Великий и Иван Грозный импонировали как фигуры, стремившиеся сосредоточить в своих руках максимум власти.



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