В этот день в 1945 году началась Висло-Одерская операция

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12 января 2021, 12:12 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Одна из ключевых стратегических наступательных операций Второй мировой войны была именно Висло-Одерская. Она проводилась силами двух фронтов РККА: 1-го Белорусского, командующий, маршал Советского Союза Георгий Жуков и 1-го Украинского командующий, маршал Советского Союза Иван Конев в период с 12 января по 3 февраля 1945 года.

Перед войсками РККА, участвовавшими в Висло-Одерской операции ставились три основных задачи: разгром группы армий «А» (с 26 января – «Центр») вермахта, освобождение Польши от немецкой оккупации и создание благоприятных условий для дальнейшего наступления на Берлин.

К тому времени союзники по антигитлеровской коалиции (в июне 1944 года) высадились на северном побережье Франции, что называлось открытием второго фронта в Западной Европе и приблизились к границам рейха. Вермахт испытывал крайнюю недостачу в вооружениях, боеприпасах, военной технике, ГМС, продовольствии и людских ресурсах.

Несмотря на это германские войска сумели нанести сокрушающий контрудар по англо-американским силам в Арденнах и их положение было критическое. Союзники обратились к Иосифу Сталину с просьбой немедленно начать наступление РККА, чтобы спасти англо-американскую группировку от полного разгрома. В кремле было принято решение, несмотря на незавершенность подготовки к Висло-Одерской операции приступить к ее осуществлению немедленно и таким образом выполнить свой союзнический долг.

К этому времени расстановка сил была следующей – перед двумя советскими фронтами находились 3 немецкие армии (28 дивизий и 2 бригады) – это примерно 400 тысяч человек и несколько тысяч единиц техники. Помимо эшелонированной обороны общей глубиной до 600 км, немцы создали несколько укрепленных районов. В 1-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах насчитывалось 16 общевойсковых, 4 танковых и 2 воздушных армии – в общей сложности это примерно 2 млн. человек и более 45 тысяч единиц техники. Этим обеспечивалось общее пятикратное превосходство сил над противником, а на участках прорыва создавалось десятикратное (и более) преимущество.

Рано утром 12 января 1945 года началась массированная огневая подготовка и войска 1-го Украинского фронта перешли в наступление, главный удар наносился с Сандомирского плацдарма, а через два дня, после артиллерийского обстрела и сильнейших бомбардировок позиций противника, с Магнушевского и Пулавского плацдармов пошли вперед войска 1-го Белорусского фронта. Мощными первыми ударами глубокоэшелонированная линия обороны противника была взломана, на участках прорыва войска РККА вышли на оперативный простор. Наступление развивалось стремительно. Оно началось в центре Польши и вскоре перекинулось на территорию Германии. За день пехота успевала пройти вперед на 20-30 км, а некоторые танковые кулаки успевали преодолеть до 70 км. Помимо хорошо укрепленных позиций немцев войскам РККА пришлось преодолеть две крупные водные преграды.

Решительными действиями красной армии 17 января была освобождена Варшава, к тому времени немцы успели потопить в крови восстание в польской столице. Польские историки считают, что Сталин задержал захват Варшавы войсками РККА намерено, чтобы позволить немцам расправиться с польскими мятежниками. Такой вариант исключать нельзя, поскольку этим восстанием руководила Армия Крайова, собиравшеяся привести к власти буржуазное правительство, скрывавшееся всю войну в Англии. Как бы то ни было, к 18 января значительные силы группы немецких армий «А» были разгромлены, оборона противника прорвана на 500 км фронта на глубину 100-150 км. А 19 января передовые части 1-го Украинского фронта, преследуя противника, вступили на территорию Германии, левый фланг фронта освободил Краков и многие другие населенные пункты южной Польши. Попытки немецкого командования латать зияющие бреши в своей обороне не имели никакого успеха, войска вермахта стремительно откатывались на запад. В ходе успешного наступления было полностью разгромлено 35 немецких дивизий, еще 25 потеряли от 50 до 70 % личного состава, более 150 тысяч немецких солдат и офицеров было взято в плен. Потери советских войск составили, по разным данным, от 160 до 200 тысяч человек и более 2 тысяч единиц техники.

Всего за 23 дня Висло-Одерская операции два фронта РККА полностью очистили от гитлеровцев Польшу и значительную часть Чехословакии, окружили крупную немецкую группировку в Познани, вышли к Одеру и оказались в 60-70 км от Берлина. С этих рубежей планировалось начать Берлинскую операцию (приведшую к полной капитуляции Вооруженных сил Германии).