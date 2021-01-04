О нападении Германии на СССР советское руководство предупреждали заранее

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4 января 2021, 19:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

22 июня 2021 года исполнится 80 лет со дня нападения фашистской Германии на Советский Союз. В архиве МИД России хранится несколько десятков донесений, которые предупреждали о немецком вторжении.

В телеграмме на десяти листах с пометкой «Особая», датированной 4 апреля 1941 года, со ссылкой на разведывательные источники, говорилось о планировавшемся нападении Германии. Отмечалось, что тревожные сигналы из полпредства остаются без внимания. Разведчики и дипломаты, которые с трудом добывали важные сведения, хотели знать о реакции Москвы.

Интересен ответ наркома иностранных дел Вячеслава Молотова. Он не исключал, что немцы могут напасть, но хорошо знал позицию Сталина, который сурово отчитывал тех, кто напоминал ему о возможной гитлеровской агрессии уже к лету 1941 года.

«Берлин, полпреду. Слухи о вероятном нападении на СССР считаю неправдоподобными. Впрочем, если против ожидания немцы нападут на нас, можете не сомневаться, что мы встретим их достойным образом. Вообще, Вы должны иметь в виду, что мы готовы ко всяким неожиданностям», - писал Молотов.

Проживавшие в оккупированной немцами Польше советские граждане и генеральный консул в Данциге Михаил Коптелов сообщали в Москву о фактах, связанных с переброской немецких войск на советскую границу, уничтожением евреев и расправами с польским населением.

«…войска идут без перерыва, днем и ночью, за Вислу, на восток и на юг… Грохочут танки, проходит моторизованная артиллерия, через мосты и специальные улицы, которые предназначены только для движения войск. Все в один голос заявляют, что немцы готовятся напасть на Советский Союз, оторвать Украину (до Владикавказа) и Белоруссию до границ Московской области», - говорится в одном из писем из Варшавы.

Полпредство получало множество анонимных посланий даже от немцев, которые симпатизировали СССР. Одно из таких писем пришло уже 11 июня 1941 года:

«Как только германский солдат войдет на русскую землю, России наступит конец, так же, как это было с другими странами… Бедный русский, проснись… Русский, будь настороже. Сталин будет свергнут, Крым и Украина отойдут к Германии, а Гитлер будет стоять у власти в России. Сталин, не спи как Голландия, Бельгия и Франция. Держи глаза открытыми, так как германские солдаты в русских униформах находятся уже в России… Да здравствует Москва, КПГ, победа Сталину!».

Выходит, когда Молотов писал, что «мы готовы ко всяким неожиданностям» и встретим врага «достойным образом», он выдавал желаемое за действительное. Советско-германский договор 23 августа 1939 года усилил военно-стратегическую уязвимость СССР. Исчезли почти все государства, служившие буфером между Германией и Советским Союзом. Европа была завоевана в считанные месяцы, а 22 июня 1941 года немецкие войска атаковали границы СССР.