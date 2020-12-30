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США расправляются с неугодными мировыми политиками с помощью виселицы

Саддама Хусейна казнили в первый день священного мусульманского праздника Курбан-байрам

, 11:29 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

США расправляются с неугодными мировыми политиками с помощью виселицы
Фото: соцсети

30 декабря 2006 года бывший иракский диктатор Саддам Хусейн был повешен. Специально ради него в Ираке была восстановлена смертная казнь, которую до этого американские оккупационные власти официально отменили.

Саддама казнили через повешение рано утром в первый день праздника Курбан-байрам, 30 декабря 2006 года. Напоминаем, что этот праздник ассоциируется у мусульман с милосердием и совершение экзекуции во время него считается святотатством.

Церемонию казни (если произошедшее глумление можно так назвать) произошла на совместной иракско-американской военной базе Кэмп Джастис, расположенной в Казимайне, северо-восточном пригороде Багдада примерно в 6 часов 5 минут (плюс минус несколько минут) . После повешения солдаты шиитского ополчения глумились над телом усопшего диктатора, возможно он это заслужил, но в дни, когда идет праздник Курбан-Байрам (по-арабски Ид Аль-Адха) это недопустимо.

США расправляются с неугодными мировыми политиками с помощью виселицы

Саддама судили за карательную акцию в Эд-Дуджейля, против шиитов, 8 июля 1982 года во время ирано-иракской войны. На диктатора во время визита в этот город было совершено покушение. В отместку, гвардия Саддама провела карательную акцию. Около 1,5 тыс. жителей этого населенного пункта угодили в тюрьму, 148 были расстреляны, 250 – пропали без вести. За смерть сограждан можно судить многих правителей новейшего времени не только на Востоке, но и на Западе. Но суть экзекуции - расправа над поверженным врагом, в назидание другим.

США расправляются с неугодными мировыми политиками с помощью виселицы

Тело Саддама перевезли в Тикрит на военном вертолете Армии США, где было передано шейху Али аль-Нида, главе племени Альбу Насир из которого происходил Саддам. Его захоронили близ города Аль-Авджа близ Тикрита, рядом с членами семьи, примерно в трех километрах от места погребения сыновей бывшего диктатора Удая и Кусая. Такова сухая информации о том, как американцы расправились со строптивым восточным правителем, если был бы он покладистый, как знать может и не лишился бы власти и головы. Шесть лет спустя после этих событий Северную Африку и Ближний Восток охватила волна революций, известная, как «арабская весна». В ходе революции, инспирированной Западом в Ливии, был линчеван другой ближневосточный диктатор Муаммар Каддафи. Этому субъекту истории можно сказать повезло, он избежал позорного судилища. Помнится Хиллари Клинтон узнав о смерти Каддафи радовалась как ребенок, которому на Рождество подарили желанную игрушку. Странные эти американцы, такое впечатление, что одушевленными субъектами, чувствующими боль и страдания, они считают только себя, все остальные представители человечества для них - абстрактное нечто, которыми граждане США имеют право повелевать.

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